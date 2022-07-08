Россияне пытались нанести ракетный удар по Одессе, но ракеты упали в море, - ОВА
Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесской области в пятницу утром, выпущенные ими ракеты взорвались в воздухе над Черным морем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Враг пытался нанести ракетный удар по области 2 ракетами в направлении Черноморского побережья. К счастью, ракеты взорвались над морем в воздухе", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в течение суток в пятницу в Одесской области были обезврежены 2 вражеских морских мины, при этом первая была обезврежена украинскими военными на побережье Черного моря, другая - в Днестровском лимане.
"Еще раз напоминаю об опасности и запрете находиться в воде и на пляжах", - подытожил Марченко.
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вот чим завгодно, але тільки не зенітними ракетами по землі стріляють !
Ждём.
Тож це відповідь на питання "а скільки ще в них ракет залишилось". І вона така: більш-менш точних - залишився критичний НЗ, неточні справні - вже почали закінчуватись, прийшла черга неточних несправних, які пропустили 1-2 цикли обслуговування. Отже, через деякий час неточні справні теж перестануть пускати - бо залишать НЗ.
І так до тих пір, поки в рашці не відновлять масовий випуск справних ракет. Але це ДУУУУЖЕ непросто, коли втратив їхнє виробництво ще 20 років тому, а нове зробити - санкції сильно заважають. А особливо непросто їх виготовляти в темпі, необхідному для "широкомасштабних дій". Навіть совок, витрачаючи 30-40% (за мінімальною оцінкую) ВВП на ВПК - не наклепав за десятки років тих ракет "неточних справних" стільки, аби 5 місяців поспіль ними закидувати...
Якщо до ракети прив'язати лапоть, вона буде летіти набагато далі.
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Момєнтально. В морє... (с)
Інші джерелам кажуть, що одна ракета повернулась прямісінько в корите яке її випускало