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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне пытались нанести ракетный удар по Одессе, но ракеты упали в море, - ОВА

ракета,крилата

Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесской области в пятницу утром, выпущенные ими ракеты взорвались в воздухе над Черным морем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Враг пытался нанести ракетный удар по области 2 ракетами в направлении Черноморского побережья. К счастью, ракеты взорвались над морем в воздухе", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в течение суток в пятницу в Одесской области были обезврежены 2 вражеских морских мины, при этом первая была обезврежена украинскими военными на побережье Черного моря, другая - в Днестровском лимане.

"Еще раз напоминаю об опасности и запрете находиться в воде и на пляжах", - подытожил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У побережья Одесской области снова нашли противокорабельную мину

ракеты (3556) Черное море (1473)


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Топ комментарии
+39
Якесь "старьё" з-за уралу приперли. Над бєлгородом теж ******* при взльоті. Скоро ***** прямо на старті і затопить чергове кацапське анало-говнетноє корито...
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08.07.2022 19:24
+32
Проявили жест доброї волі. Респект.
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08.07.2022 19:23
+31
Це хороші ракети!
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08.07.2022 19:24
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Проявили жест доброї волі. Респект.
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08.07.2022 19:23 Ответить
Вот су..ки.. А если их спросить: зачем вы обстреливаете Одессу, как фашисты в 41-м, что они ответят?
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08.07.2022 19:49 Ответить
Відповідь буде "а за первое мая"чи друге . Так як "8 років " Бумбас стріляли
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08.07.2022 23:20 Ответить
Лавров може ще щось *********
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08.07.2022 23:22 Ответить
Якесь "старьё" з-за уралу приперли. Над бєлгородом теж ******* при взльоті. Скоро ***** прямо на старті і затопить чергове кацапське анало-говнетноє корито...
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08.07.2022 19:24 Ответить
Это уже становится нормой❗👍
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08.07.2022 19:35 Ответить
Сьогодні саме так і сталося.
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08.07.2022 19:49 Ответить
Це хороші ракети!
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08.07.2022 19:24 Ответить
Дуже хороші. Побільше б їх у кацапсин було
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08.07.2022 19:27 Ответить
poslednee vremja kak ta raketi u kacapov s "dobroi voljei" vse
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08.07.2022 19:27 Ответить
Не неси чушь. Не все. К нам , в Николаев, каждый день до десятка ракет прилетает, сегодня тоже. Так как почти половина не долетает, они запускают в два раза больше.
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08.07.2022 20:50 Ответить
через нестачу ракет кацапи переобладнують зенітні С-300 для стрільби по землі
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08.07.2022 23:51 Ответить
ти хрєнь якусь несеш !

вот чим завгодно, але тільки не зенітними ракетами по землі стріляють !
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09.07.2022 04:04 Ответить
Шкода ,що не впали в криму.
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08.07.2022 19:27 Ответить
Интересные дела с ракетами в последнее время у кацапов происходят... Видать, откопали какие-то доисторические запасы, изгрызенные мышами.
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08.07.2022 19:27 Ответить
мабуть електроніку хтось у них там покоцав.
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08.07.2022 19:37 Ответить
Це ноухау, аналоговнет, ракети "Бумеранг".
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08.07.2022 20:37 Ответить
А юхло говорит, что они ещё толком и неначинали
Ждём.
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08.07.2022 19:37 Ответить
Ну, логіки в діях кацапів не багато. Але якщо б в них були в "товарній кількості" такі ракети, які не вибухають під час пуску та не вибухають на траєкторії, а долітають до цивільних цілей з купою людей, то вони б тільки такі ракети і запускали. Бо терорист, коли вже провалився його план з ескалації та "підвищення ставок", починає реально прицільно та навмисно вбивати цивільних. Що ми і спостерігаємо вже 5й місяць.

Тож це відповідь на питання "а скільки ще в них ракет залишилось". І вона така: більш-менш точних - залишився критичний НЗ, неточні справні - вже почали закінчуватись, прийшла черга неточних несправних, які пропустили 1-2 цикли обслуговування. Отже, через деякий час неточні справні теж перестануть пускати - бо залишать НЗ.

І так до тих пір, поки в рашці не відновлять масовий випуск справних ракет. Але це ДУУУУЖЕ непросто, коли втратив їхнє виробництво ще 20 років тому, а нове зробити - санкції сильно заважають. А особливо непросто їх виготовляти в темпі, необхідному для "широкомасштабних дій". Навіть совок, витрачаючи 30-40% (за мінімальною оцінкую) ВВП на ВПК - не наклепав за десятки років тих ракет "неточних справних" стільки, аби 5 місяців поспіль ними закидувати...
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08.07.2022 23:39 Ответить
Оповідають про такий російський лайфхак:
Якщо до ракети прив'язати лапоть, вона буде летіти набагато далі.
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08.07.2022 19:33 Ответить
З лаптьом буде лапотіть по небу😃
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08.07.2022 23:18 Ответить
чому міни постійно "ворожи"? Хіба наших геть немає?
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08.07.2022 19:37 Ответить
Наші на бойовому чергуванні, а не шастають де попало
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08.07.2022 21:15 Ответить
чому міни "ворожи"?
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08.07.2022 19:39 Ответить
Mr Biden! Please get retired!!! Бо..обицянки цяцянки́...а дурням радисть!!!
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08.07.2022 19:45 Ответить
але ракети впали у море
***********
Момєнтально. В морє... (с)

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08.07.2022 19:59 Ответить
*******!
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08.07.2022 20:57 Ответить
***** вчора казало, що вони ще не починали. Вважаю, після цього випдку вже точно почали.
Інші джерелам кажуть, що одна ракета повернулась прямісінько в корите яке її випускало
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08.07.2022 21:41 Ответить
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08.07.2022 23:24 Ответить
...А за кілька днів буде встановлено, що особовий склад напередодні вижер увесь казенний спирт і, щоб зранку поправити здоров'я, був змушений застосувати частину ракетного палива...
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09.07.2022 14:28 Ответить
 
 