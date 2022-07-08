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Новости Война
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Чиновникам и нардепам во время войны разрешили принимать ценные подарки, чтобы поддержать ВСУ

депутат,вр,рада,верховна

Верховная Рада приняла закон, которым предлагается отменить на время военного положения ограничения на размер подарков для чиновников и депутатов при условии, если они будут использованы на нужды Вооруженных сил Украины или гуманитарную помощь пострадавшим от агрессии России.

За соответствующий закон №7280 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно особенностей применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения" проголосовали во втором чтении и в общей сложности 240 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, переходные положения закона "О предупреждении коррупции" дополняются новым пунктом о том, что ограничения по стоимости подарков, установленные частью второй статьи 23 для чиновников и депутатов, не распространяются в случае получения средств, которые в полном объеме перечислены на спецсчета, открытые Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины, и/или если они использованы на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали от действий Российской Федерации.

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Согласно статье 23 закона "О предотвращении коррупции", депутаты и чиновники могут получать подарки, стоимость которых не превышает одного прожиточного минимума.

Автор: 

ВР (29228) депутат (3310)


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Топ комментарии
+63
шо за тупий розвод для лохів? підараси вирішили під шумок наваритись і щє до ВСУ примазались?
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08.07.2022 19:27
+56
И шо это за плятство?
Накуя " дарить" чиновнику шоб потом он типа перечислил это всё на нужды Украины?
Может " дарящий" сразу это сделает?
Какой то очередной мутняк с отмыванием взяток.
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08.07.2022 19:26
+51
Дичина якась! Чому той хоче допомогти ВСУ, повинен це робити через корумпованого чиновника, який цю допомогу може й не передасть. Чергова лазєйка для прикриття корупції!
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08.07.2022 19:27
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тваю ж то мать! А комуналку інвалідам ніззя якось закрити, бо ніхера нема грошей після тих навіжених цін на харчі
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08.07.2022 22:04 Ответить
на мою думку, корупція під час війни дорівнює зраді Батьківщині. І якщо Блазневі слуги ухвалюють подібні закони, то можливо не в кожному разі і суд потрібно чекати...
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08.07.2022 22:05 Ответить
У ВР маразм крепчає
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08.07.2022 22:13 Ответить
Так, ті депутанти або хворі, або зрадники...
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09.07.2022 00:20 Ответить
Та який маразм? Вони, як ніколи, мислять тверезо, протискуючи під шум війни корупційну схему.
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09.07.2022 13:33 Ответить
Негайно відкликати цей закон, як такий , що підтримує корупцію і хабарництво.
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08.07.2022 23:11 Ответить
Як ви всіх заїбали! Прямо зараз,вам цінні подарунки важливіші,за людські життя!
йдіть на війну собаки!
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08.07.2022 23:35 Ответить
Це взагалі на мародерство тягне.
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09.07.2022 00:06 Ответить
Кому война, а кому мать родна
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09.07.2022 00:53 Ответить
Чекати перших подарунків, а потім обох у окопи. Відмити гріхи кров'ю.
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09.07.2022 00:58 Ответить
Абсолютно згоден: "Негайно відкликати цей закон, як такий , що підтримує корупцію і хабарництво." Автора цього закону на фронт
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09.07.2022 01:02 Ответить
Хто знає адресу куди надіслати скаргу?
Треба діяти, а не просто кнопки тиснути
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09.07.2022 01:05 Ответить
Це пізд@
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09.07.2022 01:31 Ответить
Ого! зелений тренд - легалізація хабарей .....
наркоту (тіпа медичний канабіс) вже легалізували, порнографія на підході .... що далі зєлька?
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09.07.2022 03:05 Ответить
Я не взяточник.... Я патриот.... Только не успел перечислить.....
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09.07.2022 04:54 Ответить
О, мудрий наріде, як тобі живеться після кінця епохи бідності?
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09.07.2022 06:35 Ответить
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