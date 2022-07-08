Чиновникам и нардепам во время войны разрешили принимать ценные подарки, чтобы поддержать ВСУ

Верховная Рада приняла закон, которым предлагается отменить на время военного положения ограничения на размер подарков для чиновников и депутатов при условии, если они будут использованы на нужды Вооруженных сил Украины или гуманитарную помощь пострадавшим от агрессии России.

За соответствующий закон №7280 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно особенностей применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения" проголосовали во втором чтении и в общей сложности 240 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, переходные положения закона "О предупреждении коррупции" дополняются новым пунктом о том, что ограничения по стоимости подарков, установленные частью второй статьи 23 для чиновников и депутатов, не распространяются в случае получения средств, которые в полном объеме перечислены на спецсчета, открытые Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины, и/или если они использованы на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали от действий Российской Федерации.

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Согласно статье 23 закона "О предотвращении коррупции", депутаты и чиновники могут получать подарки, стоимость которых не превышает одного прожиточного минимума.