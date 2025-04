Блинкен обсудил с главами МИД Франции Колонна и Германии Бербок дальнейшую поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским и немецким коллегами дальнейшие совместные усилия для помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен сообщил в своем твиттере.

"Встретился с министерством иностранных дел Франции Катрин Колонна, главой МИД Германии Анналеной Бербок и политическим директором Тимом Берровом, чтобы обсудить наши совместные усилия для помощи Украине на фоне брутальной войны РФ, которую она сама избрала, и для создания серьезных последствий для президента Путина и его поклонников за их действия", - написал Блинкен.

Met with Foreign Ministers @MinColonna, @ABaerbock, and Political Director Tim Barrow on our joint efforts to assist Ukraine in the face of Russia’s brutal war of choice and to impose severe consequences on President Putin and his supporters for their actions. pic.twitter.com/7MEhXl7la3