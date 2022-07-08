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Новости Война
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Российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе: повреждены почти все котельные, - горсовет

маріуполь

Оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе. Людям придется либо замерзать, либо уезжать.

Об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"В городе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Только ремонт одной котельной занимает около одного года. Разрушены также 50-70% газовых магистралей. Для запуска "тепла" необходима еще вода и большое количество электроэнергии. С этим у оккупантов также проблемы. Неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным утечкам воды. Город заполнят "теплые лужи".

Для того чтобы заменить трубы большого диаметра, необходимо более 1 млрд долларов. Не сложно представить, сколько обойдется восстановление всей системы.

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Мариупольцы уже начинают понимать, что "улучшение" и обещание "все будет" – это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут выехать из города из-за искусственных преград в виде фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Автор: 

Мариуполь (5706) оккупация (10119) отопительный сезон (528)


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Топ комментарии
+13
Місто знищене. Як і решта окупованих ордою територій. Де орда - там пустка смерть та могили.
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08.07.2022 20:23
+7
сьогодні читаю новину що новинський депутат верховної ради від опзж по маріуполю склав повноваження. і в мене питання , маріупольці чому вм такі кончені. чому в українську політику ви тянули одних чортів.
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08.07.2022 20:29
+7
а хто первен що м.Київ зможе розпочати опалювальний сезон ?

першою ціллю ***** у жовтні будуть ТЕЦ великих міст
ставте ПВО і негайно !
ТЕЦ не НПЗ, тепло та електрику в цистернах не привезеш
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08.07.2022 20:40
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Місто знищене. Як і решта окупованих ордою територій. Де орда - там пустка смерть та могили.
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08.07.2022 20:23 Ответить
Именно так, кацапские ордынцы уничтожают все до чего дотянутся. Мой город первым хлебнул этого горя полной мерой сполна.
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08.07.2022 20:27 Ответить
СА РА НЧА❗Точка.
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08.07.2022 20:33 Ответить
а хто первен що м.Київ зможе розпочати опалювальний сезон ?

першою ціллю ***** у жовтні будуть ТЕЦ великих міст
ставте ПВО і негайно !
ТЕЦ не НПЗ, тепло та електрику в цистернах не привезеш
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08.07.2022 20:40 Ответить
сьогодні читаю новину що новинський депутат верховної ради від опзж по маріуполю склав повноваження. і в мене питання , маріупольці чому вм такі кончені. чому в українську політику ви тянули одних чортів.
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08.07.2022 20:29 Ответить
Ппц... він спочатку від Севастополя обирався, потім від маріупольців продовжив відкрито на ворога працювати
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08.07.2022 20:34 Ответить
вони тупі вівці ,або клончені довбойоби
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08.07.2022 22:11 Ответить
Ця ***** православная їм принесла рускій мір, а усій Україні дісталося.
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08.07.2022 22:17 Ответить
Так то ж Мариуполь, там тепло.
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08.07.2022 20:31 Ответить
так і Київ не Магадан....
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09.07.2022 00:33 Ответить
До зимы он будет дома
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08.07.2022 20:32 Ответить
ми ще не викинули рашистів із околиць Харькова...
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08.07.2022 20:41 Ответить
А вони шо там на зиму зібрались?
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08.07.2022 21:11 Ответить
А кацапо и драныковата трындят , шо Марик орки отстраивают и жители начали возвращаться...- и ты им хоть кол на лбу теши, стоят на своем.
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08.07.2022 21:24 Ответить
колись казали що до криму міст нереально збудувати,клоуни
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08.07.2022 22:08 Ответить
А хто сказав що свинособаки там зимуватимуть?Зерно і метал вивезуть і нах.й їм Маріуполь.
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08.07.2022 23:08 Ответить
Российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе, потому что их дО отопит сезона оттуда выгонит нах ВСУ
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09.07.2022 00:15 Ответить
треба підірвати газопостачання в крим,
чи хтось покурить в бєлгородській області біля газорозподільних пунктів,

хай москальскі підари позамерзають
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09.07.2022 01:02 Ответить
 
 