Российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе: повреждены почти все котельные, - горсовет

Оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе. Людям придется либо замерзать, либо уезжать.

Об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"В городе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Только ремонт одной котельной занимает около одного года. Разрушены также 50-70% газовых магистралей. Для запуска "тепла" необходима еще вода и большое количество электроэнергии. С этим у оккупантов также проблемы. Неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным утечкам воды. Город заполнят "теплые лужи".

Для того чтобы заменить трубы большого диаметра, необходимо более 1 млрд долларов. Не сложно представить, сколько обойдется восстановление всей системы.

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Мариупольцы уже начинают понимать, что "улучшение" и обещание "все будет" – это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут выехать из города из-за искусственных преград в виде фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты", - говорится в сообщении.