РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5284 посетителя онлайн
Новости
4 126 10

Кулеба и Бринк провели "прекрасную дискуссию" о помощи Украине для защиты от российской агрессии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк обсудили помощь Украине в защите от нападения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол США сообщила в Твиттере.

"Великолепная дискуссия с министром Кулебой о помощи Украине защищаться от непровоцированного и неоправданного нападения России. Высоко ценим наше тесное сотрудничество в сфере безопасности, экономических и гуманитарных вопросов", - отметила Бринк.

Также читайте: В США обсуждают планы по обучению украинских военных, - посол Бринк

Кулеба и Бринк провели прекрасную дискуссию о помощи Украине для защиты от российской агрессии 01

Кулеба Дмитрий (2880) Бринк Бриджит (181)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні...."

малята, ви просто няшки !
а ЗСУ хриплять: "дайте снарядів!"
показать весь комментарий
08.07.2022 20:26
+2
ЗЕ-***** попереду, а ОПа - позаду.
згоден !

анатомічненько... !
показать весь комментарий
08.07.2022 20:34
+1
Пшел нах, щур.
показать весь комментарий
08.07.2022 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пшел нах, щур.
показать весь комментарий
08.07.2022 20:26 Ответить
із калового чемодана хутіна

"гнійний вулик порошкоботів" ти цей вираз хоч десять раз гоняй через гугл-транслейтер. а один хрєн він - кацапський
показать весь комментарий
08.07.2022 20:29 Ответить
Першу частину допису підтримую. Але кінцева фраза все псує.
показать весь комментарий
08.07.2022 20:33 Ответить
не напрягайтесь так із сімеотикою дописів ботів !
показать весь комментарий
08.07.2022 20:36 Ответить
ЗЕ-***** попереду, а ОПа - позаду.
згоден !

анатомічненько... !
показать весь комментарий
08.07.2022 20:34 Ответить
"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні...."

малята, ви просто няшки !
а ЗСУ хриплять: "дайте снарядів!"
показать весь комментарий
08.07.2022 20:26 Ответить
Дискусія-це коли сторони дискутують.
показать весь комментарий
08.07.2022 20:27 Ответить
але коли ЗСУ тримають на Донбасі оборону під вогневим валом рашистів і не мають снарядів, то, звиняйте, просто - кіздьож !
показать весь комментарий
08.07.2022 20:32 Ответить
...а, чого жентельмєн без фраку і метелика?
показать весь комментарий
09.07.2022 06:52 Ответить
 
 