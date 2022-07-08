Кулеба и Бринк провели "прекрасную дискуссию" о помощи Украине для защиты от российской агрессии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк обсудили помощь Украине в защите от нападения России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол США сообщила в Твиттере.
"Великолепная дискуссия с министром Кулебой о помощи Украине защищаться от непровоцированного и неоправданного нападения России. Высоко ценим наше тесное сотрудничество в сфере безопасности, экономических и гуманитарных вопросов", - отметила Бринк.
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+4 Dust
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+1 Myroslav Hrabovsky #517948
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"гнійний вулик порошкоботів" ти цей вираз хоч десять раз гоняй через гугл-транслейтер. а один хрєн він - кацапський
згоден !
анатомічненько... !
малята, ви просто няшки !
а ЗСУ хриплять: "дайте снарядів!"