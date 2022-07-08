Кулеба и Бринк провели "прекрасную дискуссию" о помощи Украине для защиты от российской агрессии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк обсудили помощь Украине в защите от нападения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол США сообщила в Твиттере.

"Великолепная дискуссия с министром Кулебой о помощи Украине защищаться от непровоцированного и неоправданного нападения России. Высоко ценим наше тесное сотрудничество в сфере безопасности, экономических и гуманитарных вопросов", - отметила Бринк.

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