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Новости Война
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Одиночная камера и уборка пыточной: сын председателя Запорожской РГА Буряка рассказал о российском плене

16-летний сын председателя Запорожской РГА Влад Буряк, освобожденный из плена, слышал, как пытали других пленных; сам он находился в одиночной камере.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Настоящее время, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первые 48 дней я находился в Васильевском отделении полиции, содержался в СИЗО, в одиночной камере. Вы сами понимаете, что такое одиночная камера. Это без возможности выходить нормально на воздух, поговорить. Связь была раз в 10 дней, на улицу мог выходить на 15-20 минут в день. Первые две недели я помыться не мог, вещи постирал только после трех недель. В камере был нерабочий туалет, мне приходилось с помощью железной миски набирать из крана и смывать", - рассказал Влад.

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Он рассказал, что в его задачи входила уборка помещений, в которых проводились допросы как гражданских, так и военных людей.

"У них спрашивали, где находилось оружие. Применялись к пленным негуманные методы допросов - пытки током, избиения. Я все видел и слышал. Ко мне пытки не применяли. Первые дни было очень сложно. Самый первый день, когда меня взяли, я сразу понял, что все очень серьезно, я понимал, что должен вести себя спокойно, сдержанно по возможности и соглашаться на все, что мне предлагают, не агрессировать, с более или менее дружеским отношением, чтобы ко мне относились нейтрально, чтобы я был невидим", – рассказал парень.

Отец Влада Олег Буряк пока не может рассказать о том, как удалось освободить из плена сына. Говорит, что возбуждено уголовное дело.

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Ранее сообщалось, что 16-летний Влад находился в плену 90 дней.

8 апреля парня забрали из машины во время движения эвакуационной автоколонны, которая двигалась из оккупированного Мелитополя в Запорожье. В ходе проверки документов российские военные поняли, что Влад – сын главы районной администрации, и забрали его.

Автор: 

плен (2594) похищение (1684) Запорожская область (3048)


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Топ комментарии
+9
Где русские там и пыточные
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08.07.2022 21:10
+9
До Гааги це відео. Утримувати в полоні неповнолітнього це поза всіх законів земних і небесних
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08.07.2022 21:24
+5
Ты наприколе? Сколько украинцев в фильтрационных лагерях и тюрьмах, сколько вывезено в свинособакию, включая детей. Это разве не похищение?
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08.07.2022 21:33
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штук 100 зрубили точно
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08.07.2022 20:56 Ответить
Напевно. Чомусь сина сантехніка не викрали.
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08.07.2022 21:26 Ответить
Ты наприколе? Сколько украинцев в фильтрационных лагерях и тюрьмах, сколько вывезено в свинособакию, включая детей. Это разве не похищение?
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08.07.2022 21:33 Ответить
тоже подумал про сына сантехника или дворника а вот сынка главы администрации вдруг взяли и выпустили кляты москали с чего это так:??
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09.07.2022 00:55 Ответить
та врятували малого і добре. Що ліпше було би читати що його там закатували до смерті чи що?
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09.07.2022 01:27 Ответить
Про гроші не знаю. Орки вимагали обміну на когось свого, за плітками - кадирівця.
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09.07.2022 00:13 Ответить
Где русские там и пыточные
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08.07.2022 21:10 Ответить
До Гааги це відео. Утримувати в полоні неповнолітнього це поза всіх законів земних і небесних
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08.07.2022 21:24 Ответить
🤬😡😱
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08.07.2022 21:59 Ответить
Какой умный парень, не по годам. Молодец, выдержал
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08.07.2022 22:42 Ответить
Парень запомнит на всю жизнь, что такое русский мир, впрочем, папе это тоже прививка. Был мэром города, ставленник Рината Ахметова, в 2019 году баллотировался в народные депутаты от Оппоблока
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08.07.2022 22:54 Ответить
Я прошу прощения, но вы буряки попутали. Отца мальчика зовут Олег, а мэра Запорожья звали Владимир. Но это ничего не меняет, скорее всего они "росли" на одном поле и обрабатывались одними и теми же "удобрениями".
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09.07.2022 00:14 Ответить
 
 