Одиночная камера и уборка пыточной: сын председателя Запорожской РГА Буряка рассказал о российском плене

16-летний сын председателя Запорожской РГА Влад Буряк, освобожденный из плена, слышал, как пытали других пленных; сам он находился в одиночной камере.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Настоящее время, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первые 48 дней я находился в Васильевском отделении полиции, содержался в СИЗО, в одиночной камере. Вы сами понимаете, что такое одиночная камера. Это без возможности выходить нормально на воздух, поговорить. Связь была раз в 10 дней, на улицу мог выходить на 15-20 минут в день. Первые две недели я помыться не мог, вещи постирал только после трех недель. В камере был нерабочий туалет, мне приходилось с помощью железной миски набирать из крана и смывать", - рассказал Влад.

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Он рассказал, что в его задачи входила уборка помещений, в которых проводились допросы как гражданских, так и военных людей.

"У них спрашивали, где находилось оружие. Применялись к пленным негуманные методы допросов - пытки током, избиения. Я все видел и слышал. Ко мне пытки не применяли. Первые дни было очень сложно. Самый первый день, когда меня взяли, я сразу понял, что все очень серьезно, я понимал, что должен вести себя спокойно, сдержанно по возможности и соглашаться на все, что мне предлагают, не агрессировать, с более или менее дружеским отношением, чтобы ко мне относились нейтрально, чтобы я был невидим", – рассказал парень.

Отец Влада Олег Буряк пока не может рассказать о том, как удалось освободить из плена сына. Говорит, что возбуждено уголовное дело.

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Ранее сообщалось, что 16-летний Влад находился в плену 90 дней.

8 апреля парня забрали из машины во время движения эвакуационной автоколонны, которая двигалась из оккупированного Мелитополя в Запорожье. В ходе проверки документов российские военные поняли, что Влад – сын главы районной администрации, и забрали его.