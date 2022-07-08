HIMARS и высокоточные боеприпасы, - США выделяют Украине новый пакет помощи на $400 миллионов
Президент США Джо Байден в пятницу подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов, которая включает, в том числе, новые системы залпового огня HIMARS, а также высокоточные боеприпасы.
Об этом сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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Отак і з Україною .. Тільки й залишилось виродкам , з кислим їдалом дивитись їй вслід . .
Насчет минимального запроса МО ничего не могу сказать - мне оттуда доклады не шлют, Залужный и Шаптала не звонят - наверное заняты. А ******** на кшталт подоляка и арестовича слушать не рекомендую, у нестойких личностей это может привести к психологическим расстройствам, вплоть до депрессии. Бывали даже смертельные случаи.
Что касается помощи оружием, от наших союзников , это все прекрасно . Это дает не только веру , надежду , но и боевой дух нашим войнам ,низкий поклон всем нашим не забываемым друзьям. Украина этого не забудет .
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя американского оборонного ведомства.
В материале отмечается, что предыдущие снаряды к системам HIMARS, которые были поставлены в Украину, способны поражать цели на расстоянии 70 км, в то время как
сама установка может вести огонь на расстоянии до 300 км при оснащении соответствующим типом ракет.
Кроме того, в Вашингтоне рассказали о работе над планом поставок нового оружия украинской стороне "на месяцы и годы вперед".
В частности, обсуждаются планы поставок Киеву новых систем береговой охраны.
www.dialog.ua/war/255031_1657309935