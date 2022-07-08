HIMARS и высокоточные боеприпасы, - США выделяют Украине новый пакет помощи на $400 миллионов

Президент США Джо Байден в пятницу подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов, которая включает, в том числе, новые системы залпового огня HIMARS, а также высокоточные боеприпасы.

Об этом сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.