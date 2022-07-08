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HIMARS и высокоточные боеприпасы, - США выделяют Украине новый пакет помощи на $400 миллионов

himars

Президент США Джо Байден в пятницу подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов, которая включает, в том числе, новые системы залпового огня HIMARS, а также высокоточные боеприпасы.

Об этом сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

боеприпасы (2330) помощь (7765) США (26439) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+66
Наша армия показала США, что мы очень грамотно используем их. Нам дают еще и это не может не радовать!
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08.07.2022 21:20
+32
В качестве пилюльки для орков выступит конашенков. Он расскажет, что все химарсы, включая те, которые ещё только собирают, уничтожены первой конногвардейской имени путина танковой эскадрильей бурятских бомбардировщиков. Ну, а если кто усомнится, то в цугундер по закону о фейка
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08.07.2022 21:24
+31
Якщо замість Бориса буде Бен Воллес чи Ліз Трасс, то нічого не зміниться. А якщо за чутками Борис Джонсон очолить НАТО, то це взагалі джекпот!
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08.07.2022 21:34
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не стоит позориться. Попробуйте начать с гугла.
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08.07.2022 22:18 Ответить
Оце діла! Каже Джо, молодці хлопці, тиждень жарили оршлик гарно. От і ще мітболл у розмірі півярда зелені.
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08.07.2022 22:02 Ответить
а в мені все ще теплиться надія,що десь в бункері під Говерлою ми зможемо виробити хоч би з пару десятків ракет до Грому.Саму пускову установку принаймі одну ж маємо.Тоді вже не будемо питатись дозволу в дядька Сема,чи вдарити по Чонгару чи по Бресту.Своє є своє.
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08.07.2022 22:03 Ответить
..Знайшов цікаве фото . Тільки подивіться в на нещасні морди цих двох старих пердунів ,, уявляю який розпач їх розібрав , коли така красуня проходить поряд , а їхні дружки стоять " на пів шостого " і навіть не ворушаться ..
Отак і з Україною .. Тільки й залишилось виродкам , з кислим їдалом дивитись їй вслід . .
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08.07.2022 22:06 Ответить
.
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08.07.2022 22:07 Ответить
Наверное у нее на спине написано "Путина хйло"
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09.07.2022 01:09 Ответить
Это написано узором на рукавах.
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09.07.2022 10:09 Ответить
А де ж британські 3 М-270? Вже давно мали б прибути. Чується мені, що американці отак по 4 й постачатимуть Хаймерс до 40 машин, а європейські союзники поставлять 10 М-270 і того буде 50 установок. Це і є той мінімальний запит нашого міністерства оборони. А 300 Хаймерс, як того хотів Подоляк не буде, хоча 300 РСЗВ всього думаю що буде. Наразі їх поставили 79 всього.
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08.07.2022 22:14 Ответить
300- точно нет. Может быть 50. Но и этим числом много можно добиться. Возможно он заявил 300, из принципа "Надо 50 - проси 100. Тогда дадут нужные 50".
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08.07.2022 22:36 Ответить
сейчас у нас 9 стосороковых и двестисемидесятых, еще 8 приедут с экипажами в ближайшие недели, итого 17. Плюс еще эти четыре от США. Всего будет 21. Думаю, пока на этой цифре поставки установок на ближайший период прекратятся. Гораздо значимым и важным для нас вопросом будет логистика б\к к ним, и достаточное количество разведданных по целям для такого количества установок.
Насчет минимального запроса МО ничего не могу сказать - мне оттуда доклады не шлют, Залужный и Шаптала не звонят - наверное заняты. А ******** на кшталт подоляка и арестовича слушать не рекомендую, у нестойких личностей это может привести к психологическим расстройствам, вплоть до депрессии. Бывали даже смертельные случаи.
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08.07.2022 22:40 Ответить
Плюсую. Варто не вмикати телезепіздун. Я не вмикаю з 28 лютого
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08.07.2022 23:35 Ответить
у мене його нема 17 років.
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08.07.2022 23:38 Ответить
Новые РСЗО HIMARS, которые поставят Украине, стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы, - Financial Times со ссылкой на представителя ПентагонаОтметим, что ранее переданные снаряды бьют на 70 км, в то время как сам HIMARS при оснащении соответствующими ракетами бьет до 300 км.
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08.07.2022 22:24 Ответить
на данный момент у нас нет задач на 300 км.
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08.07.2022 22:42 Ответить
чонгарский ж/д и автомобильный переходы, плюс ж/д переходы на границе с рашкой
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08.07.2022 22:44 Ответить
у нас сейчас вкусного и первоочередного в глубине 5-120 км - полно. И судя по некоторой странной бавовне на восточном направлении и на аэродроме возле Мелитополя, капралы таки что-то напутали при отгрузке, и в поставку что-то попало с дальностью явно больше ста километров.
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08.07.2022 22:55 Ответить
Ой!
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09.07.2022 07:16 Ответить
США передадут Украине боеприпасы HIMARS с дальностью 300 км, - Financial Times.
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08.07.2022 22:43 Ответить
русишь щвайне! стафайся, ви окруженi - немецкое командование обещает вам чистую постель и еду .. на том свете..
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09.07.2022 06:38 Ответить
Отдамся безвозмездно американке средних лет в благодарность за поддержку США...
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08.07.2022 22:47 Ответить
В рабство? Довічно? Молодець, зацінила.
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09.07.2022 00:39 Ответить
за такие просьбы американкам доплачивать еще придется - слишком много желающи
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09.07.2022 06:39 Ответить
Бог Америку храни!А кацапский каганат развали Господи и засели китайцами!
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08.07.2022 22:48 Ответить
впесту и кацапов и китайцев - одна херня
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09.07.2022 06:41 Ответить
И , ***** заявляет, мы еще не начинали , тварь вступило на маленькую Украину у которой есть большое сердце , втянуло **** всю карловодскую Бурятию ,вместе картофельным дебилом Лукой . Ну ни как не получается ,ни как , и оно пытается показать дрыщевскую силу , без носков , трусов , унитазов , свою тупую операцию..

Что касается помощи оружием, от наших союзников , это все прекрасно . Это дает не только веру , надежду , но и боевой дух нашим войнам ,низкий поклон всем нашим не забываемым друзьям. Украина этого не забудет .
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08.07.2022 22:49 Ответить
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08.07.2022 23:01 Ответить
Процесс идет и осенью будет нарастать в геометрических прогрессиях.
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08.07.2022 23:09 Ответить
Дополнительные системы HIMARS, которые США в ближайшее время собираются передать Украине, обладают большей точностью и бьют на более дальнее расстояние.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя американского оборонного ведомства.

В материале отмечается, что предыдущие снаряды к системам HIMARS, которые были поставлены в Украину, способны поражать цели на расстоянии 70 км, в то время как
сама установка может вести огонь на расстоянии до 300 км при оснащении соответствующим типом ракет.

Кроме того, в Вашингтоне рассказали о работе над планом поставок нового оружия украинской стороне "на месяцы и годы вперед".

В частности, обсуждаются планы поставок Киеву новых систем береговой охраны.

www.dialog.ua/war/255031_1657309935
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09.07.2022 00:02 Ответить
Згідно з останнім звітом «War Balance 2022» лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), армія і флот США в даний час мають в цілому 635 систем HIMARS і M270. У Великобританії, за тими ж даними, 35 РСЗВ.
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09.07.2022 00:59 Ответить
Боже, бережи Америку!🇺🇸🇺🇦
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09.07.2022 07:20 Ответить
Байден став для рю ZZkaго мира хвошЫздом... а Борис Джонсон братом Ольги **********...
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09.07.2022 07:59 Ответить
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