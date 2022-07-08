Война России против Украины поставила под угрозу голода 323 миллиона человек, - Боррель

Агрессия России против Украины вызвала глобальный продовольственный кризис, вследствие которого более 323 млн человек по всему миру оказались перед реальной продовольственной опасностью, еще около 1,2 млрд испытывают затруднения из-за высоких цен на продовольствие, энергию и снижение доходов.

Об этом сегодня, выступая на встрече министров иностранных дел G20 в Бали, Индонезия, сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейская служба внешних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Агрессивная война против Украины драматически усугубила продовольственный кризис. Всего за два года количество людей, находящихся под серьезной продовольственной опасностью, удвоилось – со 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и до 323 миллионов в настоящее время. Сейчас, с этой войной, 1,2 миллиарда человек – каждый шестой человек в мире – находятся в тяжелых обстоятельствах, связанных с повышением цен на продовольствие, энергию и с более жесткими финансовыми условиями", - отметил высокий представитель ЕС.

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Он добавил, что ситуация может ухудшаться. Россия блокирует 20 млн тонн зерна, которое находятся в зернохранилищах Украины. Это намеренная попытка России использовать продовольствие как оружие в войне, развязанной не только против Украины, но и против самых уязвимых стран мира. Самым большим таким регионом является Африка, где многие страны в значительной степени зависят от поставок зерна и удобрений из Украины.

"Этот кризис вызван исключительно действиями России: она ворвалась в житницу мира и превратила пути поставки в Черном море в зону войны. Есть абсолютная необходимость действовать немедленно", – заявил Боррель.

Он отметил, что усилия ЕС для разрешения этого кризиса сосредоточены на четырех основных направлениях.

Первый – это солидарность. ЕС мобилизовал более 7 млрд евро к 2024 году для глобального ответа на продовольственную опасность. Еще один приоритет – поддержка доступности продуктов питания за счет поддержки макроэкономической стабильности уязвимых стран.

Второе направление – наращивание производства продуктов питания. ЕС работает над увеличением такого производства и укреплением продовольственной устойчивости наиболее уязвимых стран. С этой целью ЕС отменил все ограничения на экспорт сельскохозяйственных товаров в Европу.

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Третье направление – оживление торговли. Поскольку усилия ООН по разблокированию путей поставки в Черном море были сорваны Россией, ЕС достиг определенного прогресса в транспортировке зерна по альтернативным путям через "коридоры солидарности" под руководством ЕС. По словам Борреля, в июне этими путями было экспортировано 2,5 млн тонн зерна, в то время как еще в апреле объем экспорта составил всего 1 млн тонн. При этом Боррель отметил, что этот путь остается "дорогим и медленным" для того, чтобы в полной мере решить продовольственную проблему. К тому же следующий урожай будет составлять дополнительные 50 млн тонн зерна, поэтому зарубежные возможности по сохранению украинского зерна приобретают все большее значение.

Четвертым рычагом для решения проблемы является многосторонний подход в рамках Группы ООН по реагированию на глобальные кризисы.

Как и в ситуации с продовольствием, европейские санкции не являются причиной для высоких цен и более жестких условий рынка в энергетической сфере. Истинной причиной таких проблем являются искусственно созданные сокращения объемов поставки энергии, особенно газа из России. Для решения этой проблемы ЕС укрепляет сотрудничество с ключевыми партнерами на глобальном энергетическом рынке и наращивает до максимума собственные возможности энергетического производства.

"Зеленая трансформация станет ключевым рецептом для создания устойчивой и доступной энергетической системы по всему миру. Этот кризис заставил нас нарастить и ускорить такой переход. Мы также диверсифицируем поставку энергии путем заключения партнерских соглашений в производстве водорода с надежными партнерами", - сказал Боррель.

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"Даже более быстрые решения для многих этих проблем находятся в руках одного человека – президента Путина, который должен остановить эту бессмысленную войну во избежание глобальной катастрофы в продовольствии и в энергетике", - подчеркнул высокий представитель ЕС.