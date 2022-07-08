Верещук призывает как можно быстрее эвакуироваться из Херсонской и Запорожской областей: "Эвакуация есть, и люди о ней знают"

Жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отвечая на вопрос, есть ли возможность эвакуации с временно оккупированных территорий юга Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути, волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", - отметила Верещук.

По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться. В то же время люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны обладать жизненной мудростью и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории.

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Верещук также отметила, что российские захватчики используют гражданское население как живой щит, поэтому граждане должны уехать, чтобы дать возможность ВСУ освободить землю от врага.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это", - пояснила Верещук, добавив, что уезжать и вывозить своих родных нужно всеми доступными способами.

"Даже если люди будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться… Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут большие бои", - предупредила Верещук.

Вице-премьер также сообщила, что гражданам приходится пересекать 24 блокпоста оккупантов, но, несмотря на трудности, люди не теряют свои жизни, остаются в живых.