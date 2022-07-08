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Новости Война
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Верещук призывает как можно быстрее эвакуироваться из Херсонской и Запорожской областей: "Эвакуация есть, и люди о ней знают"

верещук

Жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отвечая на вопрос, есть ли возможность эвакуации с временно оккупированных территорий юга Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути, волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", - отметила Верещук.

По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться. В то же время люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны обладать жизненной мудростью и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории.

Читайте: Ким о целесообразности эвакуации из Николаева: Если нет работы и есть возможность находиться, где безопаснее - лучше уехать

Верещук также отметила, что российские захватчики используют гражданское население как живой щит, поэтому граждане должны уехать, чтобы дать возможность ВСУ освободить землю от врага.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это", - пояснила Верещук, добавив, что уезжать и вывозить своих родных нужно всеми доступными способами.

"Даже если люди будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться… Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут большие бои", - предупредила Верещук.

Вице-премьер также сообщила, что гражданам приходится пересекать 24 блокпоста оккупантов, но, несмотря на трудности, люди не теряют свои жизни, остаются в живых.

эвакуация (2064) Запорожская область (3048) Верещук Ирина (504) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+27
Заслужена евакуаторша всіх часів та народів!!!)))
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08.07.2022 21:35
+27
вилізла ***** чонгарська....
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08.07.2022 21:35
+25
Когда была более-менее возможность выезда, эта с@чка крашенная призывала никого не ехать пока не будет официальных зеленых коридоров от власти. И ведь многие ей поверили.
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08.07.2022 21:39
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08.07.2022 21:33 Ответить
Август, попкорн, пристегнутся к дивану☝Вроде бы ни чего не забыл

Хотя возможно даже не август👍
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08.07.2022 21:39 Ответить
На диво слушна пропозиція...
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08.07.2022 21:33 Ответить
Уже нет. Теперь путь только через Крым и плотный шмон от ФСБ на границе. Не многие могут так выехать. И единицы могут выехать на Запорожье через Васильевку.
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08.07.2022 21:43 Ответить
Из 100% источника (в конце мая через Крым): шмон от фсб - полбеды…..эти ***…… издеваются/унижают, особенно молодых. В автобусе было 3-4 парня-студента. Эти суки заставили(!!!) стоять по стойке смирно при поднятии кацапской тряпки. Снимали на видео. Одного парня прикладом били. Девушке угрожали изнасиловать, если не отдаст свой мобильник…..
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08.07.2022 22:14 Ответить
Як, коли людей звідти не випускають.
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08.07.2022 21:35 Ответить
Когда была более-менее возможность выезда, эта с@чка крашенная призывала никого не ехать пока не будет официальных зеленых коридоров от власти. И ведь многие ей поверили.
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08.07.2022 21:39 Ответить
Не , ща она не штукатурится...Прыщаво-страшная стала, шо моя смерть.
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08.07.2022 21:43 Ответить
взагалі-то виїхати можна. навіть комерція налагоджена. ціни космос, але коли йде мова про життя все можливо
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08.07.2022 21:40 Ответить
Для этого нужно иметь от 300 до 600 баксов на человека, плюс стоимость доставки в Крым. Сколько человек могут себе это позволить?
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08.07.2022 21:46 Ответить
где-то так и есть... но причем здесь крым?
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08.07.2022 21:48 Ответить
Перевозчики везут через Крым. Стоимость доставки до Крыма отдельно, а из Крыма до Грузии или до Эстонии.
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08.07.2022 21:54 Ответить
не-не-не. я тебе про выезд в Запорожье. Крым тут вообще никаким боком. про Херсонщину говорить не буду - не знаю
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08.07.2022 21:55 Ответить
Крым - транзит через парашу в белоруссию - транзит через белоруссию в Литву или Польшу.

Так едут
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08.07.2022 22:08 Ответить
И это если не отберут! Она решила,что денег у КАЖДОГО в оккупации как у нее.
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08.07.2022 21:53 Ответить
хотя нет. стоимость ты явно зывысил. начинается где-то от 6000 грн. и практически не зависит от пунктов отбытия - назначения
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08.07.2022 21:54 Ответить
Нет. Вранье. 5000-6000 это частным извозом через Васильевку. Но там страшная лотерея. В прямом смысле слова. Можно несколько суток в машине ночевать в полях или вообще не доехать.
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08.07.2022 21:58 Ответить
что ты называешь "частным извозом"? я тебе что, про гос. программу эвакуции? ясен хрен если берут бабки - то это коммерция, как и было выше сказано. а если коммерция - то всё отлажено. торчат в полях как раз те, кто едет наудачу и без денег!
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08.07.2022 22:03 Ответить
Вранье. Я знаю нескольких "извозчиков", которые ночевали по 4-5 суток на разграбленной заправке WOG с полной машиной клиентов. Некоторые выезжающие не выдерживали скотских условий и возвращались обратно.
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08.07.2022 22:08 Ответить
Тут наверное или крестик или трусы надеть нужно
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08.07.2022 22:11 Ответить
да нихера ты не знаешь. честно, зае..ло тебе что-то объяснять, вижу ты просто клоун, на зарплате здесь что-ли...
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08.07.2022 22:12 Ответить
Маєш сумніви?
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08.07.2022 22:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hMNlfrLmrPU https://www.youtube.com/watch?v=hMNlfrLmrPU


Ну и что скажешь еще, клоун?
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08.07.2022 22:23 Ответить
Да брось ты доказывать зачуханым пустобрехам! Кто эти дороги в эти времена проскакивал знает картину. Сам в 69 пожрал конфетку эту. И всего то 250 км. А вклинило на всю оставшуюся житуху.
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09.07.2022 07:59 Ответить


забавно, забавно
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08.07.2022 22:10 Ответить
ну посмейся, если тебе смешно. тем, кому приходится выживать знаешь не до смеха и приходится искать любые варианты, без риска никак. но и говорить нихера не зная "вранье" - откровенно тупо
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08.07.2022 22:19 Ответить
Зачем ты меня обвиняешь в несуществующих обвинениях? Это не я асфальт ложил, это не я выводил по 5 лярдов с Привата, это не я навожу ракеты, это не я бегу в Крым транзитом с Украины, что бы попасть в Польшу,...
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08.07.2022 23:00 Ответить
@Anton Oliinyk

Ви б пане, заткнулися, після того, як вас ткнули фейсом у вашу брехню («всё отлажено»), притому ткнули неспростовними фактами.
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09.07.2022 03:41 Ответить
ты спалился кацап
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09.07.2022 06:07 Ответить
Заслужена евакуаторша всіх часів та народів!!!)))
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08.07.2022 21:35 Ответить
Їх цьому у трускавцях не вчили, а вона зараз демонструє Зе свою здатність навчатися, намагаючись засвідчити, що вона не олігофренка, де, при такому діагнозі, кваліфікуючою є ознака нездатності до цього процесу. Мавпеня крутить жопкою))
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08.07.2022 22:54 Ответить
вилізла ***** чонгарська....
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08.07.2022 21:35 Ответить
Как она уже достала людей со свои тупым враньем. Она хоть запоминает что и когда врет?
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08.07.2022 21:36 Ответить
точно як зєля! там інших нема!
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09.07.2022 04:34 Ответить
Зачем дурепа раскрывает все секреты военных?
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08.07.2022 21:41 Ответить
в чем секрет? что нужно деоккупировать наши земли? или что это возможно лишь военным путем?
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08.07.2022 21:43 Ответить
Имел ввиду ажиотаж вокруг времени начала освобождения.
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08.07.2022 21:45 Ответить
Для мандража☝ Что бы кацы подготовились, кеды зашнуровали хорошо. И на старт ....
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08.07.2022 21:56 Ответить
Для этого случая даже свинособаки знают шо делать : сделал дело - гуляй смело.
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09.07.2022 07:35 Ответить
Чтобы гражданские свалили и не попали под массированые обстрелы.
Если кто не понял до сих пор- то это уже клиника. Дальше уже работает закон Дарвина.
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09.07.2022 09:01 Ответить
евакуація є -то коли людям є куди приїхати, а не звідки виїхати. Брехлива ********** ніхрена не робить, тільки бодро отчитуєцця, скотиняка
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08.07.2022 21:48 Ответить
головне тут виїхати, знайти прихисток завжди можна
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08.07.2022 23:19 Ответить
іпанута.
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08.07.2022 21:48 Ответить
Пpoїбaлa евакуацію. А зараз "всіма можливими способами". І , мабуть, вже УБД і зарплату нехилу отримує.
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08.07.2022 21:48 Ответить
Зато как удобно теперь выезжать на Крым с оккупированных!
Не зря старалась с разминированием! Это не на зонтике под краном висять.
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08.07.2022 21:51 Ответить
как, как ты меня опередил?
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08.07.2022 21:54 Ответить
як добре було, поки не бачили цю брехливу зелену потвору
со скошеннимі к носу от постоянного вранья глазамі (с)
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08.07.2022 21:53 Ответить
Та ще й неголену!
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08.07.2022 21:55 Ответить
В "зеленій" команді мають бути всі неголені і у військових одностоях, щоб бачив світ як вони "воюють". А вона порушила наказ БоневтікаБонеспів і поголилася. Це вона така вже поголена.
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09.07.2022 00:05 Ответить
Теперь всегда вспоминаются шаттлы в Крым по разминированным мостам и дорогам.
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08.07.2022 21:53 Ответить
замес грядет.....
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08.07.2022 21:54 Ответить
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08.07.2022 21:55 Ответить
Треба бути дoвбoйoбaми щоб обрати такого депутата.
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08.07.2022 22:22 Ответить
і такого президента((((
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09.07.2022 04:37 Ответить
Зелена прокацапська мразота
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08.07.2022 21:58 Ответить
Охрєнітєльна порада.Правда,запізніла,місяців так на чотири...
Добре б,якби озвучила тарифи на виїзд (а вони з чотирма нулями,й не гривень).
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08.07.2022 21:59 Ответить
Перепрошую,-чотиризначні.
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08.07.2022 22:23 Ответить
це вона кацапських свинособак просить
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08.07.2022 22:00 Ответить
Нарешті без брехні .З Луганської обл. кацапня буде спробувати "дожимать" Запоріжжя з Ніколаєвим,тут все зрозуміло.Питання тільки коли.
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08.07.2022 22:07 Ответить
твоим кацапам нихрена не обломится
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09.07.2022 06:12 Ответить
Лучшая иллюстрация пролёта зелёного лайна на следующих выборах.
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08.07.2022 22:18 Ответить
Кончена, де ти була всі ці 4 місяці? Як з Херсонщини можна евакуюватися, коли вона окупована?! Куди їхати людям без грошей?
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08.07.2022 22:23 Ответить
В Крым, например. Если нет денег- пешком. Или сходить на работу, чтобы были деньги и на маршрутке тогда.

Ну а если и мозгов нет- тогда сидеть на месте и ждать когда снаряд на голову прилетит.
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09.07.2022 09:07 Ответить
Это меРтвечуцко-козаковская Подстилка, стоит за сливом Херсона как и малоПИД...роский, бенин Торчек с Еллаком!!!
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08.07.2022 22:58 Ответить
Це та Верещук, яка допомагала розміновувати Чонгар і здавати південь ворогу разом з людьми сьогодні їм радить виходити і бути вбитими, чи потрапити в полон?
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08.07.2022 23:33 Ответить
а как же не создавать паники?

а забота о экономике?

уже всё? или зеля попросит не делать подобных заяв без согласования?
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08.07.2022 23:52 Ответить
Чому своєчасно не попередили і не закликали до виїзду маріупольців та жителів інших прифронтових міст?!!! "паніка..."
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11.07.2022 08:54 Ответить
 
 