На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта войск РФ, - ОК "Південь"
На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта российских войск.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Півдня" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены два командных пункта вражеской армии", - рассказала она.
Гуменюк добавила, что результаты этого попадания разведываются.
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