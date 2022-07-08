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Новости Война
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На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта войск РФ, - ОК "Південь"

наталя,гуменюк

На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта российских войск.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Півдня" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены два командных пункта вражеской армии", - рассказала она.

Также читайте: Верещук призывает как можно быстрее эвакуироваться из Херсонской и Запорожской областей: "Эвакуация есть, и люди о ней знают"

Гуменюк добавила, что результаты этого попадания разведываются.

армия РФ (19079) уничтожение (6837) ВСУ (6548) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+28
Подарунок Заслуженому на ДН.
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08.07.2022 22:01
+25
сенаторы Lindsey Graham и Richard Blumenthal делают селфик......
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08.07.2022 22:06
+21
ЗСУ идут!!!!!!
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08.07.2022 22:01
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ЗСУ идут!!!!!!
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08.07.2022 22:01 Ответить
Похоже каток под названием ВСУ набирает обороты👍
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08.07.2022 22:20 Ответить
Подарунок Заслуженому на ДН.
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08.07.2022 22:01 Ответить
*лядський редактор. Залужному.
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08.07.2022 22:04 Ответить
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08.07.2022 22:45 Ответить
Слава генералу Залужному‼️‼️‼️‼️‼️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙🍀🍀🍀🍀🍀🍀👍
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08.07.2022 22:54 Ответить
Так теж було добре.
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09.07.2022 00:56 Ответить
Отлично, дистанционная война с экономией жизней своих солдат и максимальным уничтожением противника. Теперь только бы снарядов и целей побольше
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08.07.2022 22:04 Ответить
Ukraine, please kill every motherfucking Russian in your path. Don't bother taking any prisoners. The rules of engagement simply DON'T work anymore. Be as ruthless as your enemy - that's the only way to win. Please, do it!
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08.07.2022 22:05 Ответить
сенаторы Lindsey Graham и Richard Blumenthal делают селфик......
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08.07.2022 22:06 Ответить
Отличное селфи. А теперь нужны ракеты на 300 км для Хаймарсов, можно еще и экспериментальные на 500
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08.07.2022 22:10 Ответить
ну сказали ж, шо все будет!
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08.07.2022 22:22 Ответить
Да! Экспериментам здесь - непочатый край! )
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08.07.2022 22:24 Ответить
А лучше Тамагавки.
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08.07.2022 22:43 Ответить
ось вам! ))
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08.07.2022 23:14 Ответить
Непогано було б попросити цих сенаторів проконтролювати надходження в ЗСУ і використання військової техніки по ленд-лізу.Ну не маю довіри до зеОПи.
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09.07.2022 00:22 Ответить
Дохлых кацапов много не бывает
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08.07.2022 22:08 Ответить
Влучають не підрозділи , а ракети та снаряди .
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08.07.2022 22:17 Ответить
""
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08.07.2022 22:19 Ответить
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08.07.2022 22:48 Ответить
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08.07.2022 22:40 Ответить
А що це за грозний орк сусонкін на мордорі об"явився?
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09.07.2022 00:24 Ответить
Грвть у пеклі , кляті москалі !!
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08.07.2022 22:51 Ответить
Кацапі, хай палають ваші склади на території України і на параші!
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08.07.2022 23:27 Ответить
Ну,ну.Щось зачеались з попереджувальним по "Фашингтону"))Попереджалка не зломиться?))
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08.07.2022 23:35 Ответить
HIMARS, відчуй справжній смак!
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08.07.2022 23:42 Ответить
 
 