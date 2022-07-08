Российские оккупанты в течение 8 июля 18 раз обстреляли Сумщину, ранен фермер, - ОВА
В пятницу российские военные совершили 18 обстрелов Сумщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Всего было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ и т.д.)", - отметил он.
"Во время одного из обстрелов, около 19:00, пострадал местный фермер в Краснопольской громаде. Обломки мин разбили автомобиль, два из них - попали в шею мужчине, который в тот момент был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает" , – сообщил Живицкий.
От обстрелов пострадали Хотинская, Эсманская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская громады.
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18 разів обстрілювали, поранили фермера.
Ефективні вояки, чо!