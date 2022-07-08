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Российские оккупанты в течение 8 июля 18 раз обстреляли Сумщину, ранен фермер, - ОВА

сумщина,живицький

В пятницу российские военные совершили 18 обстрелов Сумщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Всего было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ и т.д.)", - отметил он.

"Во время одного из обстрелов, около 19:00, пострадал местный фермер в Краснопольской громаде. Обломки мин разбили автомобиль, два из них - попали в шею мужчине, который в тот момент был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает" , – сообщил Живицкий.

От обстрелов пострадали Хотинская, Эсманская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская громады.

Читайте также: РФ наращивает систему огневого поражения на Черниговском и Сумском направлениях. Ожидаем увеличение артобстрелов приграничья, - Генштаб

Автор: 

Сумская область (3011) Живицкий Дмитрий (242)


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Російські окупанти протягом 8 липня 18 разів обстріляли Сумщину, поранений фермер

Е-е-е...
18 разів обстрілювали, поранили фермера.
Ефективні вояки, чо!
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08.07.2022 23:21 Ответить
Это эффективно деморализует гражданское население, и ведет к экономической деградации приграничных районов. Так что на самом деле эффективные.
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08.07.2022 23:36 Ответить
вони не вояки, вони терористи.
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08.07.2022 23:52 Ответить
Да им уже давно как- то пихуй, как их называют везде. Вон лошадка сёдня на Г-20 прискакал, выслушал кто он такой, и печально ускакал назад.
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09.07.2022 00:27 Ответить
Они даже после поражения в войне будут скулить, плевать желчью, и ждать нового фюрера- реваншиста.
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09.07.2022 00:28 Ответить
 
 