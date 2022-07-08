РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11183 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 360 14

Это помогает давить на врага, - Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление нового пакета помощи

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за предоставление очередных HIMARS и 155-миллиметровых снарядов, о поставках которых было объявлено в пятницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Искренне благодарен президенту Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – наши первостепенные потребности", – написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что именно это "помогает давить на врага".

"Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе!" – добавил Зеленский.

Читайте также: HIMARS и высокоточные боеприпасы, - США выделяют Украине новый пакет помощи на $400 миллионов

Автор: 

США (26439) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
08.07.2022 23:39
+7
Как оно запело,а.....***** малоросская, ты забыло шо дело против Байдена не закрыто?
показать весь комментарий
08.07.2022 23:45
+6
Піарщик галімий. Чому мовчиш як здав південь України?
показать весь комментарий
08.07.2022 23:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піарщик галімий. Чому мовчиш як здав південь України?
показать весь комментарий
08.07.2022 23:37 Ответить
А це буде в одній з наступних його книг - «Як я здав південь України».
Потім може вийде книга «Хто став мені на заваді здачі всієї України»
А ще пізніше - книга «Записки арештанта»
показать весь комментарий
09.07.2022 00:08 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 23:39 Ответить
Ecio excalibur snariadov dali 1000 stuk,znacit ******* budet streliat minimum na 10 kilometrov dalse i tocnej.
показать весь комментарий
08.07.2022 23:41 Ответить
Германцы с ************** 2000 поставили БК - снаряды https://en.wikipedia.org/wiki/SMArt_155 SMArt .
показать весь комментарий
08.07.2022 23:50 Ответить
великий стратех....... Макиавелли, можно сказать......
показать весь комментарий
08.07.2022 23:42 Ответить
Как оно запело,а.....***** малоросская, ты забыло шо дело против Байдена не закрыто?
показать весь комментарий
08.07.2022 23:45 Ответить
Від ЛЮБОЇ фрази публічно озвученної Президентом України у крємлєботів блискавично начинає підгорати "п'ята точка".
показать весь комментарий
08.07.2022 23:46 Ответить
Шо там с делом против Байдена, слизняк зеленый?
показать весь комментарий
08.07.2022 23:53 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2022 00:08 Ответить
Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, https://twitter.com/RepSpartz/status/1545500118895529984 щойно заявила у Twitter , що подала президенту США Джо Байдену запит щодо можливих зв'язків Андрія Єрмака, очільника Офісу Президенту України В.Зеленського, із Кремлем (фсб рф).

У тексті листа, https://spartz.house.gov/media/press-releases/spartz-requests-president-biden-brief-congress-andriy-yermak-president опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Причетність США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.

Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.

"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - йдеться у листі.
https://bykvu.com/ua/bukvy/konhresvumen-spartts-vymahaie-vid-baidena-pereviryty-mozhlyvi-zv-iazky-iermaka-z-rosiieiu/ Про цей запит В.Спартц до Д.Байдена повідомляє портал "Букви"
показать весь комментарий
09.07.2022 01:38 Ответить
Байден тепер ще займеться шпигунами в офісі Єрмака. Звільнить Зеленського від шкідливого впливу іноагентів. Зеленський же сказав, що Єрмак без мене нікуди не піде. А з Байденом, можливо, і піде. Є варіант, що Єрмака перевербують і він почне працювати на американців. Для нас це б мало більше користі. Хоча Єрмак слизький тип, може бути подвійним, потрійним і більше агентом. Будь обережним, Байдене. Слава Україні!
показать весь комментарий
09.07.2022 02:53 Ответить
Які б зараз героїчні і красномовні відосіки не записував цей рашистський клоун, його кар'єра обов'язково буде продовжена - у тюрмі по статті держзрада.
показать весь комментарий
09.07.2022 06:52 Ответить
шановні, це все ******* - а де ленд-ліз? де безперервна безкоштовна поставка озброєнь за запитом? шо дідусь байден кожен місяць по крихті відламує? якшо шо - ленд-ліза не тре чекати з 1 жовтня - він прописаний на цей рік
показать весь комментарий
09.07.2022 10:29 Ответить
 
 