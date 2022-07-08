Это помогает давить на врага, - Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление нового пакета помощи
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за предоставление очередных HIMARS и 155-миллиметровых снарядов, о поставках которых было объявлено в пятницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Искренне благодарен президенту Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – наши первостепенные потребности", – написал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что именно это "помогает давить на врага".
"Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе!" – добавил Зеленский.
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Потім може вийде книга «Хто став мені на заваді здачі всієї України»
А ще пізніше - книга «Записки арештанта»
У тексті листа, https://spartz.house.gov/media/press-releases/spartz-requests-president-biden-brief-congress-andriy-yermak-president опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.
Причетність США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.
Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.
Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.
"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - йдеться у листі.
https://bykvu.com/ua/bukvy/konhresvumen-spartts-vymahaie-vid-baidena-pereviryty-mozhlyvi-zv-iazky-iermaka-z-rosiieiu/ Про цей запит В.Спартц до Д.Байдена повідомляє портал "Букви"