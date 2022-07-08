На окраине Мариуполя люди вышли на протест после смерти двух пенсионеров, - Андрющенко
Жители поселка Волонтеровка на окраине Мариуполя после смерти в жару посреди улицы двух пенсионеров устроили очередной бунт из-за отсутствия воды и света.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Очередной бунт в микрорайоне Волонтеровка Кальмиусского района. Люди собрались в школе с требованием срочного решения проблемы с питьевой водой, электричеством и транспортным сообщением. Около 3 тыс. человек и по меньшей мере 200 детей остаются отрезанными от минимальных базовых условий существования. Протестное собрание состоялось после смерти посреди улицы двух пенсионеров, пытавшихся в жару преодолеть километры из Волонтеровки в центр района. Местные оккупационные власти попытались кормить "завтраками", но в итоге просто сбежали под защитой российских автоматчиков. Люди брошены на произвол. Большинство мужчин из этого микрорайона до сих пор находятся в фильтрационной колонии в Седово, что делает невозможным решение проблем собственными руками.
Сопротивление нарастает. Оккупанты откровенно тушат пожар бензином", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То є беззаперечно ознакою того, як далеко мы пішли від Московії з часів розвалу Союзу, був би не згадувався проклятущий!
довелось мне там пожить с месяцок, с местными пообщаться.....
почти все верят, что в 14-м их ВСУ обстреливало..... о чем там говорить?
проукраинские почти все выехали...., вот такие "ждуны" и остались.....
За "мову" цепляются упоротые бестолочи, которые за деревьями не видят леса. Спорить с такими - себя не уважать. Им глубоко пох Украина. Они не видят, не понимают и не собираются решать главные проблемы Украины. Свою бестолковость и упоротость они пытаются замаскировать "мовним питанням", как дымовой завесой.
Кошерненько.
Уже тогда было ясно..что будут дамбить бамбас...
От і уся підготовка до війни з боку цивільної адміністрації.
Але якщо подивитись з іншого ждуні скільки у Сєвєрє Лисичанську?