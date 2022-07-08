На окраине Мариуполя люди вышли на протест после смерти двух пенсионеров, - Андрющенко

Жители поселка Волонтеровка на окраине Мариуполя после смерти в жару посреди улицы двух пенсионеров устроили очередной бунт из-за отсутствия воды и света.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Очередной бунт в микрорайоне Волонтеровка Кальмиусского района. Люди собрались в школе с требованием срочного решения проблемы с питьевой водой, электричеством и транспортным сообщением. Около 3 тыс. человек и по меньшей мере 200 детей остаются отрезанными от минимальных базовых условий существования. Протестное собрание состоялось после смерти посреди улицы двух пенсионеров, пытавшихся в жару преодолеть километры из Волонтеровки в центр района. Местные оккупационные власти попытались кормить "завтраками", но в итоге просто сбежали под защитой российских автоматчиков. Люди брошены на произвол. Большинство мужчин из этого микрорайона до сих пор находятся в фильтрационной колонии в Седово, что делает невозможным решение проблем собственными руками.

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Сопротивление нарастает. Оккупанты откровенно тушат пожар бензином", - рассказал он.