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Новости Война
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На окраине Мариуполя люди вышли на протест после смерти двух пенсионеров, - Андрющенко

маріуполь

Жители поселка Волонтеровка на окраине Мариуполя после смерти в жару посреди улицы двух пенсионеров устроили очередной бунт из-за отсутствия воды и света.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Очередной бунт в микрорайоне Волонтеровка Кальмиусского района. Люди собрались в школе с требованием срочного решения проблемы с питьевой водой, электричеством и транспортным сообщением. Около 3 тыс. человек и по меньшей мере 200 детей остаются отрезанными от минимальных базовых условий существования. Протестное собрание состоялось после смерти посреди улицы двух пенсионеров, пытавшихся в жару преодолеть километры из Волонтеровки в центр района. Местные оккупационные власти попытались кормить "завтраками", но в итоге просто сбежали под защитой российских автоматчиков. Люди брошены на произвол. Большинство мужчин из этого микрорайона до сих пор находятся в фильтрационной колонии в Седово, что делает невозможным решение проблем собственными руками.

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Сопротивление нарастает. Оккупанты откровенно тушат пожар бензином", - рассказал он.

Автор: 

бунт (148) Мариуполь (5706) оккупация (10119) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+42
ваты там полно - восемь лет сидели руцьке мир ждали...., ну вот и дождались....
довелось мне там пожить с месяцок, с местными пообщаться.....
почти все верят, что в 14-м их ВСУ обстреливало..... о чем там говорить?
проукраинские почти все выехали...., вот такие "ждуны" и остались.....
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09.07.2022 00:05
+21
Прокляті ублюдки влаштували в Маріуполі над людьми жахливий експерімент.
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08.07.2022 23:50
+20
они еще не поняли что попали в настоящий "русский мир"...и он совсем не такой, как им рассказывали по телевизору...ну ничего, приедет росгвардия или кадыровцы и быстро растолкуют местным как нужно себя вести и что с ними будет, если продолжат возмущаться
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09.07.2022 00:06
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Прокляті ублюдки влаштували в Маріуполі над людьми жахливий експерімент.
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08.07.2022 23:50 Ответить
прямо ТАВРО----КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ РУССКИЙ МИР ОТ ДЬЯВОЛА НЕГДЕ СТАВИТЬ ПОСЛЕ ТАКИХ НОВОСТЕЙ....
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09.07.2022 00:25 Ответить
скоти,а що буде взимку ?..
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08.07.2022 23:52 Ответить
Місто масового винищення кацапами людей. Всі міста кацапів підлягають знищенню
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08.07.2022 23:53 Ответить
Люди ще не зрозуміли, що вони живуть під орками. Люди ще діють під впливом стереотипів, які в них закріпилися за часів України.
То є беззаперечно ознакою того, як далеко мы пішли від Московії з часів розвалу Союзу, був би не згадувався проклятущий!
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08.07.2022 23:56 Ответить
ваты там полно - восемь лет сидели руцьке мир ждали...., ну вот и дождались....
довелось мне там пожить с месяцок, с местными пообщаться.....
почти все верят, что в 14-м их ВСУ обстреливало..... о чем там говорить?
проукраинские почти все выехали...., вот такие "ждуны" и остались.....
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09.07.2022 00:05 Ответить
...і тоже, как і ви, да сіх пор парускі гаварят, навєрна, да? Какіє нєхарошиє...
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09.07.2022 00:15 Ответить
друг, мне по*й на каком языке говорить....., для меня язык - это просто инструмент, и я пользуюсь тем из них, который мне более привычен....., а у тебя, я вижу, язык, это принадлежность к какой то особой касте?
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09.07.2022 00:39 Ответить
Так. Зараз ти говориш мовою окупанта.
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09.07.2022 00:42 Ответить
та невже! а наши бойцы на передке, говорящие "мовой окупанта" твой моск в ступор не вгоняют? не? будь осторожен, друг...., от национализма до нацизма один шаг..... еще немного и я тебя от руснявого отличить не смогу....., хоть и говоришь ты на другом языке.....
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09.07.2022 01:09 Ответить
А чому Ви прикриваєтеся нашими військовими ?
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09.07.2022 05:17 Ответить
Кожен відповідає за себе особисто, не тикай пальцями на других,ми не в колективному совкостаді! Допоки в Україні хоч щось буде смердіти поганою русньою вони будуть сюди лізти визволяти своє! І допоки такі «українці» як ти цього не второпають це буде продовжуватись безкінечно!!!
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09.07.2022 08:46 Ответить
Як було добре під час другої світової війни, почув німецьку мову з кущів, дав чергу з автомату і совість чиста, знаєш, що там ворог! А тепер? Українці розмовляйте українською, то будете живі!
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09.07.2022 09:19 Ответить
Оце ваше ''передок'' російською вже якось образливо навіть для ЗСУ ''рускочелюстних'', а мені так плюнули межі очі
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09.07.2022 11:01 Ответить
Если орки скопировали нашу мову, у них своей никогда не было... И вообще ты чего притесняешь народ? Зги в корень - смотри в душу. Бог нигде на сказал, якою мовою повиннi розмовляти!
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09.07.2022 02:25 Ответить
Шо ви цього бога таскаєте, як свідка проплаченого по судах, від@біться вже від нього, він з кирилкою життя святогорського монастиря налагоджує
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09.07.2022 11:04 Ответить
Без Бога в Украине ( и нигде ни у кого) не будет ни мира, ни благополучия.
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09.07.2022 11:46 Ответить
А без тебе буде.
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09.07.2022 13:45 Ответить
Ну орки не мову скопіювали, а тільки граматику. М. В. Ломоносов по завданню царського двору навчався граматиці в проф. Мілентія Смотрицького Києво-Могилянської академії. Російська мова, це новояз (див. Вікіпедію в розд. "Исскуственньіе язьіки Мира приблизно № 52 чи 53) придуманий хорватом Ю. Крижанічем в 1666 р.. Цей новояз зхрестили з староболгарською (староцерковна), добавили українську (руську) граматику і вийшла ******* рос. мова (імперська). Перед тим, як мене обпльовувати, то ознайомтеся з першоджерелами.
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09.07.2022 11:21 Ответить
Тією ж самою мовою розмовляють путін, лавров, мєдвєдєв...
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09.07.2022 00:48 Ответить
Шкаралупа - ловко ти з теми зʼїхав.
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09.07.2022 00:51 Ответить
Судачи з "ловко", то напевно вже.
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09.07.2022 00:58 Ответить
на Донбассе, в Украине, как минимум половина защитников Украины говорит на русском. Это не мешает им защищать нашу страну, умирать за нее. Вы им скажите, в лицо, что они разговаривают на языке оккупантов?
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09.07.2022 01:11 Ответить
Это один из главных кремлевских козырей- внести срач за язык.
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09.07.2022 08:31 Ответить
Мені довелося багато спілкуватися з такими і от диво, абсолютно всі розуміють, що рос. мова це теж інструмент ведення війни проти України і переважна більшість пробують і переходять на спілкування українською. Декому, правда тяжко та й часу замало, дехто говорить, що перейде на спілкування українською після вивчення її, бо не хоче своєю ламаною українською принижувати мову. Щоб ви розуміли, що я до недавна теж розмовляв російською і мама моя з уралу. Так що ваші інсинуації і маніпуляції залиште при собі. Це вже застаріла млсковитська методичка.
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09.07.2022 09:12 Ответить
Никогда не ввязывайся в споры про "мову".
За "мову" цепляются упоротые бестолочи, которые за деревьями не видят леса. Спорить с такими - себя не уважать. Им глубоко пох Украина. Они не видят, не понимают и не собираются решать главные проблемы Украины. Свою бестолковость и упоротость они пытаются замаскировать "мовним питанням", как дымовой завесой.
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09.07.2022 08:57 Ответить
из всего этого срача под моим комментом, это единственная здравая мысль...., все остальное - упоротая вышевата......
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09.07.2022 11:38 Ответить
Отже, на питання не відповіли, зате обплювали людей.
Кошерненько.
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09.07.2022 21:23 Ответить
100проц Був там на блок посту пів року все своїх чекали все що Ви написали мені також місцеві втирали
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09.07.2022 04:14 Ответить
Это ты не понимаешь что это такое, когда твоя жизнь рушится под градом кацпских снарядов и горит от прямых попаданий. Для тебя это просто какие то слова и картинки и ты уже спешишь потренироваться в бесчеловечном, людоедском словоблудием, себе на потеху. Нас убили и убивают кацапы, а ты от радости хлопаешь в ладошки, кто ты после этого?
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09.07.2022 07:11 Ответить
Боже, бережи
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09.07.2022 00:04 Ответить
они еще не поняли что попали в настоящий "русский мир"...и он совсем не такой, как им рассказывали по телевизору...ну ничего, приедет росгвардия или кадыровцы и быстро растолкуют местным как нужно себя вести и что с ними будет, если продолжат возмущаться
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09.07.2022 00:06 Ответить
Мариуполь это геноцид поболее чем даже Буча
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09.07.2022 01:17 Ответить
Как тот, кто родился в Мариуполе и более 33 лет там прожил - вот почти ни)(уя не жалко!!!
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09.07.2022 02:31 Ответить
Я там тоже родился и прожил сорок лет и удивляюсь откуда ты такой? Где жил эти тридцать лет, какой район?
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09.07.2022 07:12 Ответить
РюZZkiв мир удивил весь мир...еще когда быдло путлера Ультиматумы Байдену присылало...типа границы НАТО до 1997 года...
Уже тогда было ясно..что будут дамбить бамбас...
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09.07.2022 06:54 Ответить
Відкриваємо результати крайніх виборів у Маріку і бачимо таку картину: більше 80% мешканців міста проголосували за прорашистські партії. Так чого місцяни не кайфують від нової влади мені невідомо.
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09.07.2022 06:57 Ответить
Щодо Маріка та інших міст. Нажаль влада у перші дні нічого не робила для евакуації цивільних. З Маріка була можливість виїзати 25,26,27.02.22 чому нічого не зроблено?
От і уся підготовка до війни з боку цивільної адміністрації.
Але якщо подивитись з іншого ждуні скільки у Сєвєрє Лисичанську?
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09.07.2022 11:11 Ответить
 
 