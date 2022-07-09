Офис ГПУ официально подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким резонансным делам, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО
Журналистка Ирина Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ромалийская написала в фейсбуке.
Она отметила: "Ну вот теперь уже официально. Офис Генерального прокурора Украины подтвердил мне официально: ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.
В частности: "Харьковские соглашения"; "угольное дело" Медведчука; причастность бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане; доведение до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин); дела, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузне на Рыбальском", назначение Семочки заместителем СВР, приказ о прохождении кораблями через Керченский пролив).
В пресс-службе ГБР сегодня довольно грубо говорили, что я лгу и манипулирую. Но – нит.
Теперь это официально подтверждает Офис Генерального прокурора Украины, отвечая на мой запрос.
Сообщаем, что, согласно информации Государственного бюро расследований, имеющейся в распоряжении Офиса Генерального прокурора, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований.
Прокуроры в указанных уголовных производствах не давали согласия на уничтожение этих материалов", - написали мне из Офиса.
Добавили, что теперь пытаются уничтоженные секретные материалы восстановить. "В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", - пишут в ОГПУ.
Вот так. Ожидаю новое заявление Ольги Чикановой, что теперь и Генпрокуратура Украины распространяет "непроверенную и манипулятивную информацию". С восклицательным знаком".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потому видимо "корабль" меняет курс, если задумались о репутации.
Кучма идёт на третий срок...коломойский все проплатил... За три года...вы так и научились Думать....
ВСЁ антикоррупционное законодательство Украины - фикция
ВСЕ антикоррупционные заявления всех политиков и чиновников Украины - вранье с первого до последнего слова.
И во главе этой пирамиды всегда стоит президент.
І замовний ширпотреб і справжні докази.