Офис ГПУ официально подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким резонансным делам, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Журналистка Ирина Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ромалийская написала в фейсбуке.

Она отметила: "Ну вот теперь уже официально. Офис Генерального прокурора Украины подтвердил мне официально: ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

В частности: "Харьковские соглашения"; "угольное дело" Медведчука; причастность бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане; доведение до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин); дела, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузне на Рыбальском", назначение Семочки заместителем СВР, приказ о прохождении кораблями через Керченский пролив).

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В пресс-службе ГБР сегодня довольно грубо говорили, что я лгу и манипулирую. Но – нит.

Теперь это официально подтверждает Офис Генерального прокурора Украины, отвечая на мой запрос.

Сообщаем, что, согласно информации Государственного бюро расследований, имеющейся в распоряжении Офиса Генерального прокурора, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований.

Прокуроры в указанных уголовных производствах не давали согласия на уничтожение этих материалов", - написали мне из Офиса.

Добавили, что теперь пытаются уничтоженные секретные материалы восстановить. "В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", - пишут в ОГПУ.

Вот так. Ожидаю новое заявление Ольги Чикановой, что теперь и Генпрокуратура Украины распространяет "непроверенную и манипулятивную информацию". С восклицательным знаком".

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