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Офис ГПУ официально подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким резонансным делам, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Журналистка Ирина Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ромалийская написала в фейсбуке.

Она отметила: "Ну вот теперь уже официально. Офис Генерального прокурора Украины подтвердил мне официально: ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

В частности: "Харьковские соглашения"; "угольное дело" Медведчука; причастность бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане; доведение до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин); дела, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузне на Рыбальском", назначение Семочки заместителем СВР, приказ о прохождении кораблями через Керченский пролив).

Смотрите также: ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская. ДОКУМЕНТ

В пресс-службе ГБР сегодня довольно грубо говорили, что я лгу и манипулирую. Но – нит.

Теперь это официально подтверждает Офис Генерального прокурора Украины, отвечая на мой запрос.

Сообщаем, что, согласно информации Государственного бюро расследований, имеющейся в распоряжении Офиса Генерального прокурора, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований.

Прокуроры в указанных уголовных производствах не давали согласия на уничтожение этих материалов", - написали мне из Офиса.

Добавили, что теперь пытаются уничтоженные секретные материалы восстановить. "В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", - пишут в ОГПУ.

Вот так. Ожидаю новое заявление Ольги Чикановой, что теперь и Генпрокуратура Украины распространяет "непроверенную и манипулятивную информацию". С восклицательным знаком".

Читайте также: ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач. ДОКУМЕНТ

Офис ГПУ официально подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким резонансным делам, - Ромалийская 01

Автор: 

Ромалийская Ирина (423) ГБР (2972) вещдоки (8)


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Топ комментарии
+59
З кожним днем влада ох*єва все більше, скільки коштувало ця послуга?
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09.07.2022 00:01
+44
І липові справи Порошенка приплели, мерзота.
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09.07.2022 00:48
+34
Директора ДБР терміново відсторонити від посади та оголосити йому підозру.
Знищення таємних документів у яких не вийшов термін зберігання - це кримінал
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09.07.2022 00:06
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Слідчий НАБУ - Клименко у 2020-му році вручив підозру - татарову по кримінальній справі, мав би розпочатися суд. Так як татаров свой чєловєк для преZeдента, справу закрило... ДБР. І ти не повіриш, Клименко виграв конкурс на голову САП і вже 2 роки офіс клоуна блокує його призначення. Канєшно, НАБУ хєрове, а цар - хороший
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09.07.2022 07:13 Ответить
з якого дива зелена дбр . зелена бенядиктова та вся зелена влада спалили справи пороха петра ---- скорише верблюд пролизе у вушко голки ниж вони це зроблять аминь
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09.07.2022 07:02 Ответить
Справи - фейкові. У цьому вся суть
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09.07.2022 07:07 Ответить
- Цікаво, а хто команду давав на знищення секретних документів і для чого, може це все ті ж самі, що працюють на ФСБ,типу РФ не нападе, гроші на дороги а не на озброєння, Херсон... і т.д, і т.п.? 5 колона на марші*?!
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09.07.2022 15:40 Ответить
Прокуратура України на правильному шляху очищення і вдосконалення.Беруть приклад з ЗСУ.Удачі вам
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09.07.2022 07:07 Ответить
Заниматься самосожжением - это неверный путь.
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09.07.2022 07:26 Ответить
😆 "прокуратура на правильному шляху" 😂😂 - представник 73відс
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09.07.2022 07:49 Ответить
Недаремно ще відключив проукраїнські канали, щоб єдиними новинами та фрідом мізки народу продовжувати вправлять, прямо як в рашці
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09.07.2022 07:36 Ответить
Zeколомойские уже не едут в Трускавець....
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09.07.2022 07:47 Ответить
Тупе стадо радіє від відосиків "бубочка найвеличніший!!". Таке враження що 19 року людям щось вкололи. Нікчема просто здала південь .... і тиша
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09.07.2022 07:47 Ответить
Та не вкололи, через відосікі 95 квартала якийсь 25й кадр пустили.
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09.07.2022 10:38 Ответить
Похоже что этот инф.вброс или что то прикрывает или пункт плана по "спасению" репутации клоуна. Следующий за вбросом про "пане війсковий чого лізите не в своє діло", где царь хорош а бояре плохие...
Потому видимо "корабль" меняет курс, если задумались о репутации.
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09.07.2022 12:53 Ответить
Ну і що? Завтра про це вже ніхто і згадувати не буде!!!
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09.07.2022 07:50 Ответить
ДБР-це структура яка працює на ФСБ РФ....Це діюча 5 колона...Ворожа до України..
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09.07.2022 07:58 Ответить
Мне порохоботу всех времён и народов было все ясно ещё 10 марта 2019 года...
Кучма идёт на третий срок...коломойский все проплатил... За три года...вы так и научились Думать....
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09.07.2022 08:05 Ответить
Для зефілітиків причинно-наслідкові зв'язки це те саме, що для кацапів -- вы все врете.
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09.07.2022 08:49 Ответить
Ручна мавпочка ОПУ не міг щось суттєве зробити без дозволу з верху. Всі сліди ведуть саме до говнокомандуючого.
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09.07.2022 08:25 Ответить
ВСЕ антикоррупционные органы Украины - фикция.
ВСЁ антикоррупционное законодательство Украины - фикция
ВСЕ антикоррупционные заявления всех политиков и чиновников Украины - вранье с первого до последнего слова.
И во главе этой пирамиды всегда стоит президент.
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09.07.2022 08:27 Ответить
Кучмамойские чуваки это вам не Донецке пацаны Дважды не сидевшего Витьки Индюка...
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09.07.2022 08:32 Ответить
Що би було при Сталіні з таким ДБР? І що буде при "кловуні"? Та нічого!
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09.07.2022 08:36 Ответить
а тебе би при Сталiнi воронок вже забрав, щоб не вiдкривав.
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10.07.2022 22:54 Ответить
А шо ж такое ? Где предъявленные преступникам подозрения ? Где заключения под стражу всех участников акции?
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09.07.2022 09:08 Ответить
Вы про ермака сейчас?
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09.07.2022 09:28 Ответить
Зачем? Все свои... "МьІ не лохи". "Какая разница"? "Хоть поржем." ДБР создали при папередниках. Порох виноват. Ето он все сжег.
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09.07.2022 09:40 Ответить
Ето он виноват. Он обнимался с путиньІм и януковощем и жал ихние мохнатьІе руки. Он сжег корабли на РьІбальском вместе с Керченской протокой, с кумом, трубой кума, Семочком, януковощем и своим " на 1000%" ДБР. Спросите Портнова и его юркомпанию. Они все готовьІ подтвердить.
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09.07.2022 09:54 Ответить
Та вони спалили значно більше.

І замовний ширпотреб і справжні докази.
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09.07.2022 09:38 Ответить
Ну а комусь хоч пальчиком перед носом помахали?
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09.07.2022 10:41 Ответить
не переживайте за ******** та його гариків. Не вони приймали рішення, а сам Зельц. Справи Пороха притягнули "за так". А проти членів маріонеткового уряду то так задумано, а вдруг в них получиться. Ромалійська топить за Медведчука, тому і згадала Пороха. Із знищенням паперів літінант втратив громовідвід. І не може виконати обіцяне братам.
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09.07.2022 10:53 Ответить
ух и гадюшник. по названиям дел и по их уничтожению уже понятна вина, а если бы вины не было, то уничтожать никто бы и не хотел. А так это было признанием вины. И потому - ух и гадюшник во власти и органах. Там надо просто газом их всех травить! Это больные паразиты! Все ж ясно про всех, в военное время их нужно просто угандошивать!!! Все очевидно потому что! А дальше им давать уничтожать Украину изнутри??? это непозволительно! Они должны быть казнены любыми средствами!!!
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09.07.2022 11:05 Ответить
"риба гниє з голови" поприколу чи ні,а помилка на виборах виявилася фатальною.
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09.07.2022 12:19 Ответить
Шутка внутри некоторой секты: "Вы еще верите в выборы, тога мы к вам"...
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09.07.2022 12:44 Ответить
Певно щьось в країні відбудеця...
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09.07.2022 14:56 Ответить
Схоже про війну ззбули...
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09.07.2022 14:58 Ответить
Тема нагадє:А поговорить?
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09.07.2022 14:59 Ответить
Схоже тему закрили.
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09.07.2022 15:12 Ответить
Зелене гестапо
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10.07.2022 06:44 Ответить
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