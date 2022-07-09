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Новости Война
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"Продолжаем уничтожать врага!" - 128-я ОГШБр показала кадры ликвидации войск РФ в Украине. ВИДЕО

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада опубликовала кадры уничтожения российских оккупантов в Украине.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта войск РФ, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19079) уничтожение (6837) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155)


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Топ комментарии
+35
Котики наші, бережи вас Господь
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09.07.2022 00:05
+25
Слава ЗСУ = Захисникам Вітчизни!!!
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09.07.2022 00:07
+25
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09.07.2022 00:20
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Котики наші, бережи вас Господь
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09.07.2022 00:05 Ответить
Слава ЗСУ = Захисникам Вітчизни!!!
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09.07.2022 00:07 Ответить
Котиками они были четыре месяца назад. Сейчас это котяры, которые душат кацапских крыс на раз-два! 🐱
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10.07.2022 12:54 Ответить
Kill'em all, boys! Let God sort'em out. Слава Захистнiкам Украiнi !
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09.07.2022 00:08 Ответить
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09.07.2022 00:20 Ответить
обратно в россию
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09.07.2022 10:43 Ответить
Вони просто помилилися адресою - х...ловський "рай" - це "за руззкім ваєнним карабльом"
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09.07.2022 13:22 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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09.07.2022 00:13 Ответить
Раша - країна азіатів - там Аллах дав і Аллах забрав чі шаман дав і шаман забрав.

нічого до них не дійде , но ніщіти їх треба як пацюків
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09.07.2022 00:16 Ответить
Спокойнее, Пани. Аллах, в переводе с Арабского - Бог. Христиане в арабском мире возносят свои молитвы как раз к Аллаху. Не уподобляйтесь русским свиньям.
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09.07.2022 00:22 Ответить
Не уподібнюйтеся москальським свиням - не звертайтеся до українців мовою окупанта.
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09.07.2022 01:39 Ответить
А якою саме мовою ваш президент размовляв до 2019?
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09.07.2022 01:58 Ответить
Мені глибоко похер, що саме надихає вас уподібнюватися москальським свиням, або наскільки тупі і нікчемні відмазки ви використовуєте для того, щоб виправдати свою зневагу до українців і української мови.
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09.07.2022 02:42 Ответить
Раша втратить 2 млн та скаже, що вона ще злiше, i зможе виправдати будь яку гидоту з Украiною. Кiлькiсть дохлих москалiв не виправить рашу.

А ось коли в рашистiв не буде грошей на будiвництво пушек - ось тодi бойова машина втратить здатнicть рухатися.

Рiшення - економiчне виснаження.

Дохла русня - не рiшення.
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10.07.2022 22:47 Ответить
Так - росіяни здебільшого азіати! Однак до Аллаха вони ніякого стосунку не мають! Вони десь на рівні "шаманізму" у своїх психічних процесах зупинилися
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09.07.2022 05:08 Ответить
Там і одних і других вистачає. А загальне враження таке, що це орда сатаністів.
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09.07.2022 10:25 Ответить
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09.07.2022 00:13 Ответить
Тяжело прицелиться, чтобы их сплести.
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09.07.2022 02:40 Ответить
Мусарня і дбр це зрадники України.
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09.07.2022 00:15 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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09.07.2022 00:32 Ответить
Слава першій армії світу!
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09.07.2022 00:53 Ответить
хм?? вроди бы гуцулы!!а свои ,,трембиты"чёт не показали??
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09.07.2022 01:02 Ответить
росіян до пекла
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09.07.2022 06:17 Ответить
Отрывок из мультика, веселая музычка... Не война, а представление 95 квартала. Продолжение телемарафона. В головах боневтиков война закончена (а может и не начиналась), так нужно, чтобы и у населения в головах ее не было.
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09.07.2022 07:00 Ответить
Навіть війну в квартал перетворили.
Дундуки
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09.07.2022 07:29 Ответить
Тарас Березовец каже що за добу ВСУ встановили рекорд...35 танків путлєра сгоріли що Сибирский лес... и тайга с тундрой...
Який жах...
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09.07.2022 07:37 Ответить
Ну ты и выдумщик
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09.07.2022 12:00 Ответить
Хоч і коротеньке, але пречудове кіно показали нам земляки та гідні спадкоємці Августина Волошина, Олекси Мишанича, Степана Гіги! Побільше б таких демонстрацій... Просто душа відпочиває...Пропоную оголосити його кращим в цьому місяці у жанрі "тріуфм на лоні зеленої природи"! (А кінорозповідь про ядерноподібну Попасну, подану також на Цензорнеті - кращою у жанрі "тріумф на тлі індустріального пейзажу").
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09.07.2022 12:16 Ответить
 
 