"Продолжаем уничтожать врага!" - 128-я ОГШБр показала кадры ликвидации войск РФ в Украине. ВИДЕО
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада опубликовала кадры уничтожения российских оккупантов в Украине.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
нічого до них не дійде , но ніщіти їх треба як пацюків
А ось коли в рашистiв не буде грошей на будiвництво пушек - ось тодi бойова машина втратить здатнicть рухатися.
Рiшення - економiчне виснаження.
Дохла русня - не рiшення.
Дундуки
Який жах...