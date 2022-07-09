В Пентагоне заявляют, что США планируют обеспечить Украину оружием на годы вперед, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки (США) прорабатывают планы обеспечения Украины оружием на годы вперед.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.
"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже возвращаемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – добавил он.
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Пожалуйста, подождите...
Куча оружия - просто куча дорогого железа, если нет достаточно людей, обученных с ним эффективно работать...
тим більше важливо не різко озброювати Україну зважаючи на дражливість тварюки ***** -
це варити жабу повільно, тоді всілякі "червоні лінії" і спроби розмахувати ядерним дубцем щезають: вчора не можна було передавати танки, а сьогодні можна і т.д.
крім того, Захід "синхронізує" військовий наступ України із бунтом в рашці, а товаріщі кацапи нас підводять, затягують свій "бєссмислєнний та бєспощадний"
М4/М16 с прицелом Trijicon позволяет очень точно и быстро лупасить
Плюс Британия будет закрывать какие-то позиции недостающие, пока в Белом Доме может дурдом быть . . .
Ясно, что не хочется на годы растягивать, но это "такое" - хотеть можно одно, а что будет на местности - кто его знает . . .
Трамп - дешевий популіст, який пользує американських роботяг ред-неків
но реально вернется Трамп или прийдет Десантис но оружие все равно будут поставлять
я это чувствую в разговорах с людьм
А шо будет, когда по ним HI-SNIKERS насыплють?
А в свете противостояния с Китаем, который либо копирует у русских оружие, либо покупает....это может стать бесценным опытом для USArmy...
Ну и конечно для ВСУ это тоже жизненноважный DEAL, получать на годы вперёд оружие, при чем не от какой-то посредсвенной страны, а от страны с 1 Армией Мира.....это оч круто....
Если у русских сохранилась хоть какая-то малейшая извилина... Они должны немедленно прекратить войну и покинуть территорию УКРАИНЫ, как покинули в свое время Афганистан.....
Возможно, если бы СССР не затянуло афганскую кампанию на целых 10 лет и сразу вывело свои войска(после года-двух войны), то и СССР бы сохранилось и не распалось ...
При цьому урядова армія Афганістану в 250'000 осіб здалася, без супротиву, приблизно стотисячній юрбі напівпартизанів з Талібану. Просравши 20 років витрат, тобто приблизно 2 трильйони баксів.
Тож переозброєння України, причому не за рахунок бюджету США, а за рахунок конфіскованих рашкованських коштів - це просто ОХЄРЄННЕ вкладення для США. Таким чином, США отримує беззаперечного сильного і ідейного союзника, готового зубами гризти наволоч з рашки, причому лише за 450 кілометрів від рашки. І майже задарма!
А все, що ви написали - це для США просто приємний бонус - вишня на величезному безкоштовному торті.
Особливо оті пропагандонов на "-ян".
За вікном гроза , нарешті дощик шумить