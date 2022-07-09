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В Пентагоне заявляют, что США планируют обеспечить Украину оружием на годы вперед, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Соединенные Штаты Америки (США) прорабатывают планы обеспечения Украины оружием на годы вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.

"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже возвращаемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне хотят инспектировать использование американского оружия Украиной
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Топ комментарии
+51
отлично путлер нас демилитаризировал
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09.07.2022 01:38
+34
И недопустил расширения НАТО
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09.07.2022 02:19
+29
Штаты "ещё и не начинали"
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09.07.2022 01:47
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Правила форума Совет форумчан
отлично путлер нас демилитаризировал
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09.07.2022 01:38 Ответить
Логика шизофреников всегда "с ног на голову".
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09.07.2022 02:00 Ответить
И недопустил расширения НАТО
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09.07.2022 02:19 Ответить
На НАТО ***** ***** было изначально
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09.07.2022 06:02 Ответить
Больше не надо будет поливать маслом куст крыжовника.
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09.07.2022 02:26 Ответить
Не знайомий зі словами "сарказм" і "іронія"? Співчуваю
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09.07.2022 05:01 Ответить
Давайте много и сразу, чтобы закончить войну и налаживать экономику, на годы война невыгодна...
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09.07.2022 01:39 Ответить
"на годы вперед" не значит, что война должна всё это время длиться. Перевооружение на НАТОвские стандарты даже после того как выбьем орков займёт сколько?
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09.07.2022 01:46 Ответить
Может сразу 100 миллионов шапок попросить, чтобы кацапов закидать?
Куча оружия - просто куча дорогого железа, если нет достаточно людей, обученных с ним эффективно работать...
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09.07.2022 01:52 Ответить
Так іди навчайся , чого тут шумиш ?
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09.07.2022 02:13 Ответить
хто працював з американцями, має знати їх стиль: "степ бай степ" - крок за кроком
тим більше важливо не різко озброювати Україну зважаючи на дражливість тварюки ***** -
це варити жабу повільно, тоді всілякі "червоні лінії" і спроби розмахувати ядерним дубцем щезають: вчора не можна було передавати танки, а сьогодні можна і т.д.

крім того, Захід "синхронізує" військовий наступ України із бунтом в рашці, а товаріщі кацапи нас підводять, затягують свій "бєссмислєнний та бєспощадний"
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09.07.2022 02:55 Ответить
Чим я і займаюсь...
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09.07.2022 07:35 Ответить
Підгорає кацапчик?
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09.07.2022 06:03 Ответить
Зброї багато не буває.
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09.07.2022 01:44 Ответить
Угу. Любой пехотинец Вам скажет, шо БК бывает либо недостаточно, либо маловато, но больше не унести.
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09.07.2022 01:47 Ответить
Плюс!
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09.07.2022 02:38 Ответить
Это книжный слоган) Стрелковкой сейчас мало воюют.
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09.07.2022 02:42 Ответить
да-да, конєчно, але зайві пару магазинів зажди заспокоюють
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09.07.2022 02:56 Ответить
Може "додаткові", а не " зайві"?
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09.07.2022 07:05 Ответить
американская армия воюет стрелковой - для морпеха нормально прицельно начинать стрелять на 150 ярдов не очередями
М4/М16 с прицелом Trijicon позволяет очень точно и быстро лупасить
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09.07.2022 07:05 Ответить
для этого разработан и заиеняет 5.56 новый армейский калибр Sig 277 Fury 6.8х51 потрясающая баллистика и убойная сила
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09.07.2022 07:08 Ответить
Штаты "ещё и не начинали"
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09.07.2022 01:47 Ответить
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09.07.2022 02:29 Ответить
нє, Штати почали, але тільки почали....
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09.07.2022 02:57 Ответить
Американцы реалистично смотрят, что Трамп может в 2024 году вернуться в Белый Дом. Как он "любит" Украину и хочет дружить с путиным - секрет Полишинеля. Поэтому нынешняя администрация и думает, что надо создать задел на пару лет, чтобы мы могли продержаться. Очень разумное планирование.
Плюс Британия будет закрывать какие-то позиции недостающие, пока в Белом Доме может дурдом быть . . .

Ясно, что не хочется на годы растягивать, но это "такое" - хотеть можно одно, а что будет на местности - кто его знает . . .
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09.07.2022 01:48 Ответить
Трамп би вже томагавки дав Україні, а може б і вписався силою, республіканцям не привикати вставляти кацапам.
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09.07.2022 01:54 Ответить
Трампоидные пропагандоны ежедневно испражняются на тему нецелесообразности поддержки Украины. В какой параллельной галактике ты обитаешь?
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09.07.2022 02:08 Ответить
Он живет в кацапской вселенной. Разве не чуешь как запоребриком засмирдело
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09.07.2022 02:15 Ответить
Тобі з штатів видніше, але по історії саме республіканці робили втики кацапам. Говно з набору букв, що нижче смердить- просто Г, не звертай уваги.
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09.07.2022 02:28 Ответить
республіканці, які мені імпонують більше демократів, ето что-то одно, а Трамп - інше.
Трамп - дешевий популіст, який пользує американських роботяг ред-неків
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09.07.2022 03:02 Ответить
Республіканці зараз мають внутрішній якщо не розкол то точно розподіл на трампістів і антитрампістів. Всередині партії зараз своя тусня йде. І зараз Трамп зовсім не дорівнює республиканець в тому значенні, який був для низ завжди притаманний.
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09.07.2022 11:25 Ответить
Перепрошую?...
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09.07.2022 06:39 Ответить
есть такое течение - много у нас изоляционистов
но реально вернется Трамп или прийдет Десантис но оружие все равно будут поставлять
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09.07.2022 07:13 Ответить
проблема в том что все свои проебы в экономике администрация Байдена списывает на войну в Украине и этим вызывает негативную реакцию на поддержку Украины что якобы деньги тратятся на поддержку коррумпированной страны третьего мира
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09.07.2022 07:24 Ответить
очень печально что негативное отношение народа к Байдена распространяется и на Украину 😕 и это стало заметно в последние пару месяцев
я это чувствую в разговорах с людьм
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09.07.2022 07:28 Ответить
Все, що ти висрав тут - це "рожеві мрії" гебістських педофілів, остання їх надія.
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09.07.2022 08:00 Ответить
Кто же над вашим мозгом так безжалостно поработал?
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09.07.2022 06:41 Ответить
треба почати з ракетних комплексів шоб ******* в глиб территорії, тоді підараша дуже сильно сдується
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09.07.2022 01:49 Ответить
Грят более "длинные" хаймарсы дадут
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09.07.2022 01:53 Ответить
Єто хорошие хаймерсы
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09.07.2022 02:16 Ответить
Так это же пока только HI-MARS, а свинопсы уже скавучать.
А шо будет, когда по ним HI-SNIKERS насыплють?
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09.07.2022 03:06 Ответить
In America We Trust!
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09.07.2022 01:55 Ответить
Zajebiście.
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09.07.2022 02:20 Ответить
сурьезный "анонім" попался Financial Times. посмотрим как пойдет, но мне такие планы определенно нравятся. дай Бог, чтобы так и было.
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09.07.2022 02:23 Ответить
God Bless America! 🇺🇸🇺🇦
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09.07.2022 02:38 Ответить
Очень хороший DEAL получается.... Американцы получают возможность испытывать свои НОВИНКИ не на каких-то папуасах с луками, а на 2 армии Мира.....
А в свете противостояния с Китаем, который либо копирует у русских оружие, либо покупает....это может стать бесценным опытом для USArmy...
Ну и конечно для ВСУ это тоже жизненноважный DEAL, получать на годы вперёд оружие, при чем не от какой-то посредсвенной страны, а от страны с 1 Армией Мира.....это оч круто....

Если у русских сохранилась хоть какая-то малейшая извилина... Они должны немедленно прекратить войну и покинуть территорию УКРАИНЫ, как покинули в свое время Афганистан.....
Возможно, если бы СССР не затянуло афганскую кампанию на целых 10 лет и сразу вывело свои войска(после года-двух войны), то и СССР бы сохранилось и не распалось ...
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09.07.2022 02:46 Ответить
Операція в Афганістані, якщо хтось не знає, коштувала США десь приблизно $100 мільярдів на рік, якщо скласти до купи всі витрати на зброю, на утримання уряду, на утримання афганської урядової армії, на розвідку, на інфраструктуру, на зарплатню власному контингенту, на логістику тощо.

При цьому урядова армія Афганістану в 250'000 осіб здалася, без супротиву, приблизно стотисячній юрбі напівпартизанів з Талібану. Просравши 20 років витрат, тобто приблизно 2 трильйони баксів.

Тож переозброєння України, причому не за рахунок бюджету США, а за рахунок конфіскованих рашкованських коштів - це просто ОХЄРЄННЕ вкладення для США. Таким чином, США отримує беззаперечного сильного і ідейного союзника, готового зубами гризти наволоч з рашки, причому лише за 450 кілометрів від рашки. І майже задарма!

А все, що ви написали - це для США просто приємний бонус - вишня на величезному безкоштовному торті.
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09.07.2022 20:46 Ответить
*за 450 км від мацкви
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09.07.2022 20:48 Ответить
Чим більш репоїди волають про ядерний попіл тим краща зброя буде поставлятися .
Особливо оті пропагандонов на "-ян".
За вікном гроза , нарешті дощик шумить
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09.07.2022 05:41 Ответить
Получи рашист гранату!
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09.07.2022 06:04 Ответить
Они хотят победить Америку на поле боя в Украине до последнего бурята. Это трагедия для бурятского народа. Ну что тут скажешь? Пусть попробуют.
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09.07.2022 06:06 Ответить
Та нехай підпишуть з Україною вічний договір про оборону та співпрацю)Англійську треба вчити так,як колись москальську з літературою й українці від того ніц не програють,а там заживуть на півдні та в криму ,як в Маямі))
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09.07.2022 06:50 Ответить
Ну если анонимный представитель заявил будем верить как в land leas
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09.07.2022 09:05 Ответить
Мавзолейные говноеды второе Дерьмо в мире после Буркина Фасо... и Эритреи...танков Т-62 уж 10 900 штук...
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09.07.2022 09:12 Ответить
Дякуємо.
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09.07.2022 09:35 Ответить
Чудова новина! Ще потрібно щоб офіцери, пілоти, ССО, і оператори високотехнологічної зброї проходили регулярне стажування в США, і щоб рівень ВСУ постійно покращувавcя з допомогою інсктрукторів НАТО. Україні потрібна професійна армія, високотехнологічна, з доброю оплатою і мотивацією, і щоб вісковослужбовці вибирали армію як кар'єру, і щоб навики набуті під час службии могли пригодитися і поза ЗС.
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09.07.2022 18:41 Ответить
 
 