В Пентагоне заявляют, что США планируют обеспечить Украину оружием на годы вперед, - Financial Times

Соединенные Штаты Америки (США) прорабатывают планы обеспечения Украины оружием на годы вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.

"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже возвращаемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – добавил он.

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