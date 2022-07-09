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На южном направлении ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, вражеские склады и технику, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

На защите южных рубежей украинские защитники уничтожили 194 захватчика, 42 единицы вражеской техники и 3 склада боеприпасов россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Новых ударных группировок не создает, в основном придерживается тактики контрбатарейной борьбы".

Однако в Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного, противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался", - говорится в сообщении.

В течение прошедшего дня ракетные и авиационные удары продолжались как по линии столкновения, так и по тыловым районам.

Парой Ка-52 была атакована окраина Белого Криницы и из тяжелой артиллерии обстреляна Большая Костромка Херсонской области. Критических разрушений и пострадавших нет.

Также читайте: На Херсонском направлении ВСУ уничтожили два командных пункта войск РФ, - ОК "Південь"

На Николаевщине в результате утреннего обстрела разрушений подверглись станция техобслуживания в Высунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатой, частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи в Новосеменовке.

При этом враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения нет.

Поздним вечером враг накрыл "Градом" Червоногригоревку на Днепропетровщине, бив с другого берега водохранилища. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Дважды в день парами украинских штурмовиков нанесены удары по скоплению противника в районе Снигиревки.

Всего за сутки, по итогам нанесения огневых поражений врагу подразделениями ВСУ на юге нанесены такие потери: 194 оккупанта и 42 единицы техники, среди которых 2 РСЗО "Град", 2 командно-штабных машины, 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" , 1 пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2", 6 самоходных гаубиц типа "Акация", 26 единиц автомобильной техники, 1 беспилотник-разведчик "Орлан-10" и 3 склада с боеприпасами.

В Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман 2 морские мины. Обе мины были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты безуспешно пытались вести наступление в направлении Спорного и Ивано-Дарьевки на Бахмутском направлении, - Генштаб
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Топ комментарии
+9
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09.07.2022 06:42
+7
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:31
+6
нічогенько так погуляли на півдні за вчора
респект і уважуха ЗСУ!!!
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09.07.2022 08:44
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09.07.2022 06:42 Ответить
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:31 Ответить
Супер.Лайфак))По складу добре запускати один снаряд,щоб склад загорівся й прибігли рашисти рятувати ,й побільше,а тоді ще кілька ракет))
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09.07.2022 06:48 Ответить
Без Єнота трохи не те...)
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09.07.2022 06:54 Ответить
А ваша Галя - балувана!
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09.07.2022 07:24 Ответить
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09.07.2022 09:58 Ответить
Ну, зенітні ракети по населенх пунктах - це "круто" Все одно що будильником цвяхи забивать!
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09.07.2022 07:27 Ответить
"ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300", Джерело: https://censor.net/ua/n3353025
Читай уважно.
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09.07.2022 10:55 Ответить
нічогенько так погуляли на півдні за вчора
респект і уважуха ЗСУ!!!
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09.07.2022 08:44 Ответить
"При этом враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием."
А вот с этого момента поподробней!
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09.07.2022 09:03 Ответить
Як же вам важко,нашы герої! Бережи вас бог. Дякуємо!
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09.07.2022 10:57 Ответить
наші
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09.07.2022 10:58 Ответить
 
 