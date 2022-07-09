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Армия РФ на Донбассе отстает от собственного графика и не может добиться своих целей, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Несмотря на взятие отдельных населенных пунктов, наступление российской армии на востоке Украины нельзя назвать успешным. Оккупанты понесли на этом направлении значительные потери и не выполнили поставленные в начале наступления задачи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Неназванный высокопоставленный американский военный на брифинге также отметил, что россияне ведут наступление в Луганской и Донецкой областях не по графику.

По его словам, войска РФ достигают очень постепенного, ограниченного и высокозатратного прогресса на некоторых небольших участках Донбасса, они сильно отстают от собственного графика и не могут достичь своих целей.

Кроме того, он подчеркнул, что в последние недели ВСУ начали наносить врагу ощутимые контрудары в ответ. В частности, по складам боеприпасов россиян. Во многом успехи украинских военных в США связывают с эффективным применением РСЗО, переданных союзниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне заявляют, что США планируют обеспечить Украину оружием на годы вперед, - Financial Times
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Топ комментарии
+14
Представительница Конгресса США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к главе Белого Дома Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Россией
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09.07.2022 08:18
+12
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09.07.2022 08:23
+4
Ці штуки мабуть сама крута зброя, яку ми отримували.
Москалів смажить швидко і надійно.
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09.07.2022 08:24
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цєлі убежалі от графіка
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09.07.2022 08:05 Ответить
вчора 200 графіків получили от целі ..і поїхали домой на росіюшку в поліетилені вперед ногами
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09.07.2022 08:07 Ответить
Представительница Конгресса США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к главе Белого Дома Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Россией
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09.07.2022 08:18 Ответить
Вот бубочка и приплыл с выборами к отстойнику. Где лайно само по себе уходит в осадок.
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09.07.2022 08:23 Ответить
Ну накінець то, а то вже ця пятірка прохвостів ( з такими ж дівулями) всіх таки дістали. Ну як помічник Президента США по нацбезпеці може обговорювати події з чистопородним агентом Козирем. Блінкін не контактує з цим персонажем, жирним тіньовичком.
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09.07.2022 08:37 Ответить
Ну и молодец. Давно пора разворошить это осиное поганое кубло на шее Украины.
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09.07.2022 09:37 Ответить
КаZапы не вояки. Когда они скопом - герои. Но только в дюндель схлопотали, А ХОТЬ И ОТ ОДНОГО, становятся лагiдними и послушными. Им уже и муйло - похнах. О хутин ПНХ, я eже молчу.
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09.07.2022 08:19 Ответить
Але радянського залізяччя в них дофіга, та й ВРК є. От би як іранського генерала, та й вирізати їхню верхівку. Відрізати змії голову. А то ця війна надовго.
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09.07.2022 08:20 Ответить
ВПК
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09.07.2022 13:12 Ответить
або 13000 ракет або 130 000 000 куль - зупинять всякі там мокшанські графіки
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09.07.2022 08:21 Ответить
А что, каZZапы свои графики передают Штатам для контроля?
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09.07.2022 08:21 Ответить
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09.07.2022 08:23 Ответить
Ці штуки мабуть сама крута зброя, яку ми отримували.
Москалів смажить швидко і надійно.
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09.07.2022 08:24 Ответить
Російська армія велика, але дуже слабенька, як резинка на дідовських трусах, яка може лопнути в любу секунду. Уявляєте, якби Володя Боневтік не положив сто кілометрів якогось асфальту, а зробив декілька дивізіонів "Грім 2", або "Сапсан"? А так втрачаємо не тільки найкраще - життя українців, а і всю інфраструктуру, яку будували ще прадіди. А в цей час "зелена" обнаглівша влада вкидує відоси з фото своїх "героїв" єлдака, арахамії та інших і переробляють козацікі пісні, "іде військо ЗСУ, а попереду Зеленський, який не кинув крісло президенстське, гей-гей.... Іспогянять все, що до них тут було, бо їм пофіг ми і наші надбання, їм рейтинг і утриматися.
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09.07.2022 09:13 Ответить
Це погано що відстають. Утілізуватися потрібно швидко, а то панімаєтє оні не хатят ваєвать.
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09.07.2022 10:08 Ответить
 
 