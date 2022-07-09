347 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 647 ранены, - Офис Генпрокурора

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации пострадали более 994 ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По состоянию на утро 9 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - более 647. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

"7 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области получил тяжелые ранения 12-летний мальчик. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - добавили в ОГП.

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