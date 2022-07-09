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347 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 647 ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации пострадали более 994 ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По состоянию на утро 9 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - более 647. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

"7 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области получил тяжелые ранения 12-летний мальчик. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - добавили в ОГП.

Смотрите также: Российские оккупанты убили 5 мирных жителей и тяжело ранили ребенка во время обстрелов Бахмута и Северска, - Офис ГПУ. ФОТО
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Це біда бідою ,хай вже китайці почнуть,їх жерти
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09.07.2022 08:48 Ответить
Або щюри
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09.07.2022 08:52 Ответить
Дітей вбила російська орда, а те що їх так багато вбили і ще більше вивезли в рабство, заставили страждати є і доля сьогоднішньої влади, яка готувалася до війни в трускавцях, буковелях, оманах і жила виключно на обманах, "щог ніхто нападати не буде, щоб йшли на шашлики люди". А той. хто південь здав, нас за худобюу мав.
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09.07.2022 08:58 Ответить
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09.07.2022 09:28 Ответить
Минулого року я просто відчув, що щасливе дитинство моїх онучок в Україні закінчилось. Думав, шо це пов'язано з їх дорослішанням. Виявилось, що ні...
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09.07.2022 10:16 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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09.07.2022 10:17 Ответить
 
 