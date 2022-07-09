Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и стягивает для наступления в Украине технику 1950-х годов, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и подтягивает их в Украину для будущих наступательных операций. Большая часть новых пехотных подразделений разворачивается с бронемашинами МТ-ЛБ, снятыми с длительного хранения как основным транспортом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, МТ-ЛБ ранее находились на вооружении в качестве вспомогательных с обеих сторон, и Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых задач по транспортировке пехоты. Сначала они были разработаны в 1950-х годах в качестве тягачей для перевозки артиллерии, имеют очень ограниченную броню и оснащены только пулеметом для защиты.
Напротив, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенными мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой, говорится в строительстве.
"Несмотря на заявление президента Путина от 7 июля 2022 года о том, что российские вооруженные силы "даже не начинали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, разворачивающиеся с использованием устаревшего или несоответствующего оборудования", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
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Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
Ось вам черговий доказ.
*****: "по преследующим бандеровцам, огонь!"