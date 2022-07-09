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Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и стягивает для наступления в Украине технику 1950-х годов, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и подтягивает их в Украину для будущих наступательных операций. Большая часть новых пехотных подразделений разворачивается с бронемашинами МТ-ЛБ, снятыми с длительного хранения как основным транспортом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, МТ-ЛБ ранее находились на вооружении в качестве вспомогательных с обеих сторон, и Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых задач по транспортировке пехоты. Сначала они были разработаны в 1950-х годах в качестве тягачей для перевозки артиллерии, имеют очень ограниченную броню и оснащены только пулеметом для защиты.

Напротив, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенными мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой, говорится в строительстве.

"Несмотря на заявление президента Путина от 7 июля 2022 года о том, что российские вооруженные силы "даже не начинали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, разворачивающиеся с использованием устаревшего или несоответствующего оборудования", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Также читайте: Россия сосредотачивает силы для нападения на Северск, - разведка Великобритании
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Топ комментарии
+60
Когда пойдут на нас с палками-металками, это будет знак, что начали по-настоящему.
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09.07.2022 09:10
+50
***** утилізовує своє бидло
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09.07.2022 09:05
+32
Алкаши,уголовщина и прочий люмпен. Их и на бульдозеры посадят и отправят на убой. Тупо мясом будут закидывать. Ничего не меняется на кацапстане. А ведь на это отребье придется тратить пули и снаряды.
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09.07.2022 09:17
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А если еще и Царь-Пушку выкатить супротив биндеравцов - враз им настанет пипа суринамская!
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09.07.2022 10:44 Ответить
А может лучше АВБПМ , способна единовременно поразить 180 кварталов, таких на складах у рф сотни
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09.07.2022 12:11 Ответить
І ета ані єщьо нє начіналі сражать супостата натовского. Тріпіщі НАТА!
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09.07.2022 10:47 Ответить
https://prnt.sc/4gJoamoA9zFn
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09.07.2022 10:49 Ответить
Біда! Скоро американський заряд для гаубиці буде коштувати більше ніж російський танк, котрий він знищує...
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09.07.2022 10:56 Ответить
В наших умовах Потрібні САУ.
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09.07.2022 11:34 Ответить
Путину дешевле в Украину это все отправить на убой, чем будет стоить утилизация этого металлолома.
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09.07.2022 10:58 Ответить
Поезд с рюZZkiм мясом прибыл из Хабаровска в Ростов...
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09.07.2022 11:27 Ответить
Звісно,що можливе використання морально застарілої техніки вказує на рівень матзабезпечення супротивника,але якщо вони з такою технікою здійснюють вдалі наступальні дії,то відповідно напрошується питання:а який тоді в нас той рівень?Бо Абрамсів,Леопардів та Бредлі з Пумами поки що не видно.
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09.07.2022 11:30 Ответить
У Другу світову у нас теж були "наступальні дії" От тільки німців за всю війну загинуло менше п"яти мільйонів а наших - кілька десятків!
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09.07.2022 11:58 Ответить
Чим для німців та зокрема для Берліна, закінчилася Друга Світова загальновідомо...
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09.07.2022 12:14 Ответить
Ну и чем? Немцы не только с кацапстаном воевали а и с самыми современными армиями мира по своему техническому оснащению, не будем обсуждать -«что было бы если» посмотрим как жили и развивались победители и побежденные, причем страны и отдельно взятые домохозяйства!
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09.07.2022 13:07 Ответить
Если бы не американский лендлиз, и не второй фронт то тем что за уралом учили бы майн кампф по школьной программе
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09.07.2022 13:14 Ответить
От тільки якою ціною! На одного німця ми своїх трохи не десяток поклали!
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09.07.2022 13:32 Ответить
Вам про десятикратну перевагу росіян в кількості - новини попадались? Ось тому приходиться оборонятись та відступати.
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09.07.2022 15:48 Ответить
Достатньо того що у них кількакратна перевага в РСЗО та артилерії! І купа снарядів які вони до останнього часу не економили! Саме тому наші зараз молотять саме по складах з ************ - щоб цю перевагу ліквідувать!
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09.07.2022 17:34 Ответить
По пути набрали свежих Бурятов...
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09.07.2022 11:30 Ответить
И кого именно набрали ?В Республике Бурятия проживают граждане более 130 национальностей и этнических групп. Из них 13 национальностей, численность населения которых превышает 1000 человек - это русские, буряты, татары, украинцы, сойоты, эвенки, армяне, азербайджанцы, белорусы, узбеки, киргизы, немцы и китайцы.
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09.07.2022 12:12 Ответить
Буряты - это собирательный образ для представителей "нетитульных" наций рашки, которых охотно отправляют на убой к нам на войну. Не надо воспринимать это слово буквально.
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09.07.2022 14:59 Ответить
ні, вони їх чурками називають.
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09.07.2022 18:41 Ответить
В петропавловске-Камчатском похоронили капитана...прошедшего Афган...две Чечни...подох ****** под Попасной...земля стекловатой ублюдку..
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09.07.2022 11:35 Ответить
А перед тем как подохнуть ,скольких он в землю отправил с всу ?А то может размен один к 10 как то не очень смотрится
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09.07.2022 12:14 Ответить
..а что .. капитан так хорошо служил... что даже будучи в 89 году молодым лейтенантом даже в возрасте 21 года ..за 33 года аж до КАПИТАНА дослужился..)))) Быть капитаном в возрасте за 50 стрёмно как то!!!
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09.07.2022 16:49 Ответить
Я бачив 45-літніх старших лейтенантів - у ІАС авіаполків Цей міг буть таким самим - лише на старість (після "дємбеля") "на войнушку справжню" потягнуло Або пенсії не вистачало
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09.07.2022 17:38 Ответить
..пане Холодний! У радянській арміі всі !!!! .. хто мав військове офіцерське звання до капітана включно... звільнялися у 40 років!!! Залишали тільки з дозволу командувача ВПС ОСОБИСТО!!! Рідкість була! Майора та підполковник гнали у 45. В ЗСУ такі випадки є і були до війни... Але в ЗСУ нема авіаполків. Тому Шановний.... чим Вам пам*ять вже зраджує...чи то Ви забули ....що старший лейтенант...три маленьких зірочки..(не путати з полковником)....))))) А у кацапсячій арміі все може бути...)))))
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09.07.2022 18:40 Ответить
По-перше - у мене пам"ять непогана По-друге - "звільнялися" а не "звільняли" По-третє - хороших спеціалістів (рідкісних спеціальностей) на "тупикових" посадах тримали до останнього По-четверте - я в званнях розбираюся У самого дві "великі зірочки"
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09.07.2022 19:47 Ответить
пане Холодний! Не треба сердитися! Я жартома про зірочки... ))) В РА НІХТО !! у званнях молодшого офіцерського складу більш 40 років не міг залишитися у кадрах. Не звільняли..а ГНАЛИ! Тільки Главком ВПС міг дати рік ..два... да тільки тим... у кого трохи не хватало до пенсії. В РА не було нестачі в кадрах. Я прослужив у ВПС достатньо років і маю три зірочки... ))) Так от. У мене за радянськіх часів не було ні одного молодшого офіцера старше 40 років. Навіть з командирів повітряних суден... Тоді це була капітанська посада і навіть іх звільняли без всяких розмов. А про технічний склад навіть мови не було. 40 років..і за паркан. При ЗСУ спочатку гнали всіх навіть без пенсій. Останні роки дійсно служили і більш 45-50. Бо дійсно нестача була. Але мову ми вели про рядянські часи.
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09.07.2022 22:04 Ответить
Ми мабуть з тобою служили в "різних" арміях В ТЕЧ тримали техніків до останнього - на стоянках працювала в основному молодь (а я строкову після ШМАС саме у ТЕЧ служив)
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10.07.2022 04:06 Ответить
..Шановний пане Холодний! Ви, як бувший выйськовий повинні знати, що був закон *О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ* від 1967 року..де 57 стаття дуже добре роз*яснювала кого і в якому віці потрібно було гнати зі радянської армії. (Закон СССР от 12.10.67. )... І я не думаю... що командування тодішніх ВПС мало сміливість порушувати закони так , як про це пишете Ви! Ми з Вами служили в ОДНІЙ армії.. де були однакові закони що в частинах ВПС в Україні ..що на Далекому Сході. В своїй багаторічній службі в ВПС при радянському строї я знаю ОДНОГО офіцера помічника командира корабля...якому у званні старшого лейтенанта дозволили дослужити до 42 років..бо в армію він прийшов з ДОСААФ і не мав права на пенсію досягнувши сорокарічного віку. Звертався він до міністра оборони. І це була рідкісне явище. А коли у кінці літа до частин приходили випусники інженерно-технічних училищ... то ми не знали куди їх дівати..бо всі клітини були забиті людьми..котрих потрібно було звільняти ... і котрі не досягли крайнього віку. Їх і за штат виводили..бо випусника неможливо було тримати за штатом...а старого можна було... і призначали на посади до яких вони і відношення не мали. Звільняли людей і без пенсії... і таке було... Тому не буду з Вами сперечатися. Коли мене двадцятиодногорічного лейтенанта випусника призначили в екіпаж до 38-річного командира ..капітана... я в шоці був.... Як такий *старий* командир може ще сужити та літати.? А зараз..коли мені за 60 і я продовжую літати...то з жартом згадую ті свої *жахи*!!! То може так і у Вас... сорокарічні у часи Вашої строкової були дідуганами!?))))))
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10.07.2022 08:14 Ответить
Срочно! Готовится новое наступление на Киев:

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09.07.2022 12:37 Ответить
МТ-ЛБ это еще не совсем устаревшая вещь,вот когда с долговременных баз хранения начнут снимать БТР-40,БТР-152,БТР-50,БТР-60,ИС-3,ПТ-76.. то действительно у орков с бт-техникой намечается Дело ШВАХ..
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09.07.2022 12:47 Ответить
Все жду т55 на поле боя. А они будут, я уверен. Их нужно трофеить и сразу на *** продавать западным коллекционерам. Это будет выгоднее чем на лом резать.
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09.07.2022 13:09 Ответить
По сусєкам вже вишкрібають, будуть застосовувати вундервафлю - бойовий колобок.
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09.07.2022 13:27 Ответить
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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09.07.2022 13:37 Ответить
Лермонтов, перелогиньтесь
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09.07.2022 15:00 Ответить
Т-34 -85 пора вже кидати на прорив....ЗиЛ-157..ГАЗ-51..
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09.07.2022 14:08 Ответить
Згадуйте цю новину коли будете читати новий вкид від раша ботів з їх методички про те що Україна воює лише із невеликою кількістю бтг, а не з усією армією. І що ніби не існує ніякої десятикратної переваги у росіян.

Ось вам черговий доказ.
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09.07.2022 15:46 Ответить

*****: "по преследующим бандеровцам, огонь!"
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09.07.2022 19:53 Ответить
Пыня: "Мы еще не начали кончать"
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10.07.2022 12:57 Ответить
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