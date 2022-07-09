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В рамках очередного пакета военной помощи США Украина впервые получит высокоточные снаряды калибра 155 мм, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

снаряди,155,мм

В рамках последнего пакета военной помощи, утвержденного президентом США Джо Байденом в пятницу, Украина получит 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщило Министерство обороны США.

"Это новый вид артиллерийских снарядов 155 мм. Он имеет большую точность. Он даст Украине способность точно поражать конкретные цели. За счет точности он будет более эффективным. Это дальнейшее совершенствование нашей поддержки Украины в битве за Донбасс", - сказал неназванный чиновник Пентагона.

Он уточнил, что эти артиллерийские снаряды можно применять на технике, уже имеющейся в распоряжении Украины. Они какое-то время находятся на вооружении армии США, а в Украину будут предоставлены впервые.

Читайте также: HIMARS и высокоточные боеприпасы, - США выделяют Украине новый пакет помощи на $400 миллионов
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Топ комментарии
+31
Отличная новость полетят на встречу полковым штабам и складам.
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09.07.2022 09:44
+27
Считай что небольшие ракеты,которые хер перехватишь из за своих размеров) . Кацапы на сирийцах тестировали свое оружие. А мы теперь на кацапам тестируем натовское, ха-ха.
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09.07.2022 10:07
+21
Це наша історична місія знищити Росію. І ми обовʼязково виконаємо це жест доброї волі.

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09.07.2022 09:58
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Отличная новость полетят на встречу полковым штабам и складам.
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09.07.2022 09:44 Ответить
Посмотрят эффективность в реальных условиях и если ок, то будет столько сколько нуна👍
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09.07.2022 10:02 Ответить
Якщо дають ці снаряди то і дають цікаві штуки які кріпляться на гармату такий собі лазерний прилад з допомогою його точність зростає в рази і дає можливість працювати в команді з бпла.Виявлення цілий передача даних на гармату напряму і бум!!!
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09.07.2022 11:02 Ответить
З цим HIMARS справляється. А для контрбатарейної роботи високоточні снаряди якраз.
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09.07.2022 10:06 Ответить
А яка ціна одного снараду та однієї ракети?
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09.07.2022 10:08 Ответить
А тебе не все ли равно?
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09.07.2022 10:20 Ответить
Супер !
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09.07.2022 09:55 Ответить
Це наша історична місія знищити Росію. І ми обовʼязково виконаємо це жест доброї волі.

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09.07.2022 09:58 Ответить
Rusj porodila gadenyša 900 rokiv tomu, Rusi ego i umertvliatj.
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09.07.2022 14:19 Ответить
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09.07.2022 09:59 Ответить
Невже Екскалібури підвезуть? То буде знатне полювання!!
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09.07.2022 09:59 Ответить
Считай что небольшие ракеты,которые хер перехватишь из за своих размеров) . Кацапы на сирийцах тестировали свое оружие. А мы теперь на кацапам тестируем натовское, ха-ха.
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09.07.2022 10:07 Ответить
Снаряд буде летiти прямо маскалю в голову. Лайно буде знищене.
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09.07.2022 10:09 Ответить
Ще бажано GPS ×уйловського генералітету в реальному часі - це зменшить обстріли житлових кварталів.
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09.07.2022 10:16 Ответить
Отлично. Раз за 10 лет украинские дикари не смогли наладить производство своих снарядов.... Это ж капец как сложно, в 19 веке делали уже снаряды в современном виде, а нам трудно.
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09.07.2022 10:20 Ответить
Слышь ты. Не дикарь. Иди воевать
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09.07.2022 10:21 Ответить
Да ты сьотыгавались🤔🧐😁 Как тебе, дикарю, только букафффки удалось выучить, следующим шагом к цивилизованности будет освоение правил эксплуатации туалетной бумагой, ась недикарррррь 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.07.2022 10:26 Ответить
это мона будет лехко заметить, так як в зелених балаболок і віхоть в сраці не вдержиться, то скоро покажуть відео стрільби з новими снарядами. от і подивимось, допоставили до базової версії м777 щей й РІК, що й дозволить використовувати такі снаряди, чи таки не ризикуватимуть й далі. бо високоймовірно, шо зелені кроти цей модуль продадуть парашникам, й ніяка провірка заводських номерів на поставленому, американськими інспекторами потім не допоможе. здадуть по наглому та й все. вони такі. зривають день.
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09.07.2022 10:26 Ответить
Все пропало , тащи лопату, выроем тебе прям щас могилу, чё тянуть
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09.07.2022 11:08 Ответить
Дальность стрельбы:
Block 1a-1: - 23 км
Block 1a-2: - 40-60 км[25][26]

Block Ib: - 36 км [27]

В декабре 2020 года вариант снаряда при выстреле из удлиненной до 58 калибров ERCA пушки достиг цели, находящейся на дальности 70 км[28][29].КВО: 4 м
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09.07.2022 10:28 Ответить
Московити розташовують в Мелітополі свою техніку в житлових кварталах, а тут звідки не візьмись прилетять вискоточні снаряди. Оце буде нежданчик.
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09.07.2022 10:52 Ответить
Ескалібури (якщо це про них мова) уже працюють на фронтах. Однак їх усе ще небагато.
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09.07.2022 10:53 Ответить
Я так понял это для выбивания техники в городской застройке. Скоро будет наступление....
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09.07.2022 11:02 Ответить
Вспомнил что в январе Пентагон заказал на 96 миллионов экскалибуров. Видимо произвели. Вот и ответ на цену.
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09.07.2022 11:05 Ответить
ATACMS коли?
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09.07.2022 11:38 Ответить
Это очень хорошо, друзья. Экскалибур это вещь
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09.07.2022 12:29 Ответить
Песец тогда будет всяким рашистским кп,кнп,зкп,нп и пр. пу..Главное,перед наступлением вовремя нарушить управление рашвойсками ,это пролог к Победе..
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09.07.2022 13:51 Ответить
Спочатку перевіряли - наскільки вправно стріляють українці ************ звичайними Виявилося, що вправно Тепер дають замість "дрючка" - "алебарду" Щоб влучали ще точніше і ще далі!
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09.07.2022 14:57 Ответить
 
 