За прошедшие сутки вследствие обстрелов оккупантами Николаевщины повреждены железная дорога, жилые дома, горели поля и лес, - облгосадминистрация
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреливают Николаевщину: повреждены две железнодорожные станции, дома, горели поля и лес на Кинбурнской косе.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Баштанский район. В Березнеговатской громаде продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. В часности, ночью, 8 июля, обстрелам подверглись станция Березнеговатое, с. Мураховка и с. Калиновка Березнеговатской громады. Предварительно - без жертв. Информация о повреждениях уточняется. В результате попадания боеприпасов и их обломков горели пожнивные остатки и сухая трава на открытой территории с. Доброе Баштанской громады", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Николаевском районе 8 июля, ориентировочно с 12:00, российские захватчики обстреляли село Новониколаевка Первомайской громады, в результате чего частично повреждены жилые дома и каменные ограды. Также произошло возгорание полей с зерновыми, лесополосы и сухостоя. Потерпевших нет.
Также вчера после вражеских обстрелов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два пожара хвойного настила на территории лесничества вблизи с. Васильевка Очаковской громады.
Напомним, утром 9 июля Николаев подвергся обстрелам. Подробная информация уточняется.
Пожалуйста, подождите...
НО НАЩО УКРАІНЦАМ КРИМСКИЙ МОСТ? По ньому іде техника вбивати Миколаїв і Херсон
пора той кримський міст взорвати ‼️‼️Де той супермен Буданов зі своїми ДРГ ?
31 май ·
Якщо памятаєте, то у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ.
Цитата з програми (Біла книга 2019-20):
***
Основні заходи з розвитку структури та оптимізації чисельності військових частин.
І дійсно - здебільшого частини були реорганізовані.
Але був один вийняток.
Була розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде. Не знаю секретність чи ще щось, але я знайшов інфу про її розформування у судовому рішенні бо щось там з ЗП накосячили:
ОСОБА_1 проходила військову службу у військовій частині А0229 та відповідно до наказу командира військової частини А0229 від 28.11.2019 №263 була звільнена з 28 листопада 2019 року у зв`язку із розформуванням військової частини А0229 згідно спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13 вересня 2019 року №Д-322/1/7дек відповідно до п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України.
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ?
Відповідь ось. Це із звернення місцевих депутатів:
Депутати облради проситимуть Міноборони залишити танковий батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....
8 November 2019
Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в інше місце дислокації. 23 окремий танковий батальйон військової частини А0229 дислокується у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.
Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.
Сформована вона була указом Порошенко.
Розформована указом Зеленського.
І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО! тому що військові частини створюються та розформовуються лише за наказом президента.
За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.
Упс ...
А тепер вишенька на торті - памятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от ... пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
За дивним збігом обставин (вже другий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.
Загалом маємо по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.
Але ... все це співпадіння ... все це не на часі ...