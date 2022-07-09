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Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

В больнице скончалась вторая жертва обстрела Кривого Рога российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми... Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух людей", - говорится в сообщении.

Три человека получили ранения. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома.

"43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет?" - добавил Резниченко.

Смотрите также: Утром российские войска ударили из "Градов" по жилым кварталам Кривого Рога, есть жертвы, - Резниченко. ФОТО
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Топ комментарии
+7
Дикунство було голосувати за проросійські сили тридцять років поспіль.
Обстріли це вже наслідок.
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09.07.2022 10:53
+7
То не голосували а викликали диявола. Слухати рузкую музику співати рузкіє пєсні, бути в рузком інфополі - то все є теж викликання диявола.
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09.07.2022 11:02
+6
орки ї--чі-горіти вам в пеклі-
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09.07.2022 10:53
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орки ї--чі-горіти вам в пеклі-
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09.07.2022 10:53 Ответить
Дикунство було голосувати за проросійські сили тридцять років поспіль.
Обстріли це вже наслідок.
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09.07.2022 10:53 Ответить
То не голосували а викликали диявола. Слухати рузкую музику співати рузкіє пєсні, бути в рузком інфополі - то все є теж викликання диявола.
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09.07.2022 11:02 Ответить
Як там мамаРима?
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09.07.2022 11:00 Ответить
Почула свист кулі аж в Італії
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09.07.2022 11:02 Ответить
А ты в чем то осуждаешь тех кто покинул Украину в это время? Из людей которые имеют право это делать конечно, а пенсионеры вроде как подходят под такую категорию. Или это только Зеленского и его семьи касается, за обсер других не платят? Любой нормальный человек если есть возможность вывезет семью с опасных областей, хотя бы на западную. Критику писать тоже нужно уметь, а не лупить всякую дичь там где и повода нет.
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09.07.2022 11:12 Ответить
Чесно кажучи, декого засуджую. Не за намагання врятуватись, а за поведінку.
Наткнулась в твіттері на переселенку з Києва до Польщі.
Все їй там не подобається. Критикує місцеву бюрократію, продукти харчування, сервіс.
Кажу вертайся додому, там не стріляють і людей повно живе - ні, не хоче.
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09.07.2022 11:48 Ответить
Тільки президент з єрмаком повернувся з позицій у Дніпропетровській обл зразу почалися обстріли .Надто дорога ціна , пане Президент!
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09.07.2022 11:50 Ответить
Так, піар оплачений людським життям!!!
Політика нинішнього президента!
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09.07.2022 12:10 Ответить
 
 