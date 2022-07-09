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Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В больнице скончалась вторая жертва обстрела Кривого Рога российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми... Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух людей", - говорится в сообщении.
Три человека получили ранения. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома.
"43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет?" - добавил Резниченко.
Топ комментарии
+7 Ksenia VB
показать весь комментарий09.07.2022 10:53
+7 Oleksandr Riabukha
показать весь комментарий09.07.2022 11:02
+6 Віталій Маркович
показать весь комментарий09.07.2022 10:53
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Обстріли це вже наслідок.
Наткнулась в твіттері на переселенку з Києва до Польщі.
Все їй там не подобається. Критикує місцеву бюрократію, продукти харчування, сервіс.
Кажу вертайся додому, там не стріляють і людей повно живе - ні, не хоче.
Політика нинішнього президента!