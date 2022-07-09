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Новости Киевские новостиОбщество
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заповедник (149) Киев (24535) Ратушный (19)

Активисты требуют создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра: "Выполните завещание Романа Ратушного"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

яр,протасів

Общественная организация "Защитим Протасов Яр" требует создать ландшафтный заказник на обоих склонах Протасового Яра.

Об этом организация сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Требуем от Киевсовета выполнить завещание Романа Ратушного – создать заказник на обоих склонах Протасового Яра. ...14 июля (четверг) в 10:00 запланирована сессия Киевсовета, на которую вынесены проекты решений по земельным вопросам, которые депутаты задолжали киевлянам еще до войны. Речь идет, в частности, об отмене незаконных изменений в генплане относительно участков Протасового Яра, на которых должен быть создан заказник.

Вчера обнародовали повестку дня на эту сессию, и громада Протасового Яра с огромным удивлением не нашла в перечне главного – решения о создании ландшафтного заказника в Протасовом Яру", - говорится в сообщении.

Организация напомнила, что суды окончательно признали недействительным незаконный договор субаренды в Протасовом Яре. В процессе активно участвовал Роман Ратушный.

"И теперь после того, как Рому убили российские подонки, Киевсовет пытается "забыть" поставить на голосование решение, которое должно воплотить дело его жизни?" Проект решения о создании заказника на обоих склонах Протасового Яра должен быть включен в повестку дня вместе с представленными и согласованными предложениями и проголосован именно 14 июля. Это не просто требование киевлян к вам как ваших избирателей. Это не просто мечта Ромы Ратушного, которая должна быть воплощена в жизнь. Это теперь еще и наша обязанность по выполнению завещания Романа", - подчеркнули активисты.

Организация требует:

- немедленно внести в повестку дня сессии 14 июля проект решения о создании ландшафтного заказника на обоих склонах Протасового Яра;
- 14 июля проголосовать этот проект вместе с предложениями, учитывающими последние судебные решения по участкам в Протасовом Яре;
- создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра и сохранить в Киеве 20 гектаров леса.

Читайте также: "Удар под дых целому поколению": Воспоминания друзей киевского активиста Романа Ратушного, погибшего в бою против российских оккупантов
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Топ комментарии
+7
Який ліс? Ви що? Тільки пара "свічок" з підземним паркінгом та ще торгово-розважальний комплекс гармонійно впишуться в центр столиці воюючої країни.
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09.07.2022 11:24
+7
ти тупе? Ратушний загинув на війні. це справа його життя. закони приймають не ті, хто воює
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09.07.2022 13:32
+6
так, з цією ублюдочною владою ці питання треба ставити, бо попри війну, тишком-нишком на весну у протасовому яру збудують не дві, а п'ять свічок з трц на додачу... для уродів жодних завад немає... он їbучий шмигаль буквально днями підмахнув постанову, яка дозволяє забудовникам розпочинати будівництво навіть без погодження усієї будівельної документації... тому зараз треба бути особливо пильними...
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09.07.2022 11:59
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Активісти вимагають створити ландшафтний заказник на території обох схилів Протасового Яру ? Одні вимагають створити ландшафтний заказник, інші "родіну мать" знести...

Треті... Ніби вже перемогли у війні і лозунг все для Перемоги треба здати в музей...

ДезІнтеграція суспільства ... на користь Кремля...

Як везе Путіна з такими "активістами" ?
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09.07.2022 11:22 Ответить
ти тупе? Ратушний загинув на війні. це справа його життя. закони приймають не ті, хто воює
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09.07.2022 13:32 Ответить
Так що треба закрити рота и мовчки гинути від рук рашистів всім Активістам та патріотам України ???? Так? А всі хапуги та покидьки нехай живуть та роблять що хочуть???
Щоб їм комфортніше було ? Зараз! Зачекайте! Єрмак на черзі
Путіну треба щоб в Україні покидьки розмножувались а активісти знищувались,щоб корупція була та щоб такі як ви казали Не начасі
Справа Романа побуде продовжуватися.Бо Роман та такі как він це світло яке поборює темряву!!
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09.07.2022 17:21 Ответить
Який ліс? Ви що? Тільки пара "свічок" з підземним паркінгом та ще торгово-розважальний комплекс гармонійно впишуться в центр столиці воюючої країни.
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09.07.2022 11:24 Ответить
Им что делать нечего.? Нашли время и повод хай поднимать
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09.07.2022 11:32 Ответить
Знаем мы этих активистов. Официально нигде не работают, зато имеют квартиры, машины, офисы в центре города.
Когда такие активисты требовали убраться Аркаде с Осокорков, с так называемого экопарка "Осокорки" то выгнав одну строительную компанию, запустили другую. Уже краны стоят. Война помешала начать полноценное строительство.
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09.07.2022 11:41 Ответить
завали пасть, животное. Активистьі воюют и волонтёрят. Погибший на войне Ратушньій из них.
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09.07.2022 13:34 Ответить
а на лижах де їздити будемо ?
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09.07.2022 11:45 Ответить
Які активісти можуть бути під час війни?Активісти - це під видом демократіі анархія,безлад,сваволя і шахрайство...Тим паче у нас...Тільки жорстка централізація,залізна дисципліна,миттєве жорстке покарання за невиконання законів,наказів може бути тепер.Активістів - на фронт,зрадників,дизертирів - до рострілу,причому перевагу в цьому давати зрадникам що наверху,нижніх можна ще помилувати...
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09.07.2022 11:45 Ответить
"Сталина на тебя нет"
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09.07.2022 12:17 Ответить
так, з цією ублюдочною владою ці питання треба ставити, бо попри війну, тишком-нишком на весну у протасовому яру збудують не дві, а п'ять свічок з трц на додачу... для уродів жодних завад немає... он їbучий шмигаль буквально днями підмахнув постанову, яка дозволяє забудовникам розпочинати будівництво навіть без погодження усієї будівельної документації... тому зараз треба бути особливо пильними...
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09.07.2022 11:59 Ответить
Мені завжди цікаво було, а що неможна якось обʼеднати будівництво свічок з розвиненням паркової зони та ланшафтного оформлення? Компромісу не може бути зовсім?
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09.07.2022 13:46 Ответить
Який компроміс ? Ви розумієте що в Київі будують хаотично і забудовують кожний «вільний» шматочок землі. Їм все одно де будувати та не цікавить як зробити краще для природи не цікавить нічого крім своїх прибутків та навіть не цікавлять ніякі стандарти небезпеки та інші критерії по яким треба забудови робити.
Тільки гроші.Та ніхто цей процес забудов не регулює ,можн будувати де і як завгодно ,головне дай хабаря.
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09.07.2022 17:33 Ответить
Роман Ратушний - наш Герой , який пішов воювати з нашим лютим ворогом , а не займався , наразі піаром , як це роблять активісти !
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09.07.2022 12:08 Ответить
Піаром зараз займається тільки один персонаж - довпойоп із кварталу95. І не потрібно плутати громадську ініціативу з тупими відосіками для бидла.
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09.07.2022 13:28 Ответить
І нехай тільки якась падла корупційна або мітболи завадять цьому, знесемо нахер, і увесь Киів підтримає
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09.07.2022 12:35 Ответить
Застройщики в свое время на раз изнасиловали Витю Ющенка, что бухтел против строительства многоэтажного домика в Мариинском парке. Так что они не успокоятся, пока весь Киев не утыкают хаотично своими свечками.
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09.07.2022 12:45 Ответить
Навіщо ти пишеш хєрню?! Те лайно збудували до 2004-го. Я пам'ятаю під час помаранчевої революції казали, що мають знести те неподобство, однак щось пішло не так. До речі, у найогиднішого лідора ********** в тому будинку квартира
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09.07.2022 13:38 Ответить
Якщо сьогодні не створити там природний заказник, то вже завтра Zeлені виродки збудують там 45 поверховий хмарочос з казино, тц і паркінгом. При цьому дозвіл на будівництво можна не брати - вчора кабмін дозволив будувати будь-що без узгодження
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09.07.2022 13:36 Ответить
Эти гавноеды из киеврады давно проплачены.
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09.07.2022 15:42 Ответить
Якщо не помиляюсь, щось писали про будівництво та пов'язаного з ним Розумкова.
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10.07.2022 15:08 Ответить
Ви дибіли. Я воюю зараз. І не вважаю доцільним робити якісь там парки. Чому ви не підписуєте петицію на допомогу постраждалим??? Вам ***** треба парк щоб було де побухать. Тварі ви ******
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15.07.2022 18:51 Ответить
 
 