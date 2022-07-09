Активисты требуют создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра: "Выполните завещание Романа Ратушного"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Общественная организация "Защитим Протасов Яр" требует создать ландшафтный заказник на обоих склонах Протасового Яра.
Об этом организация сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Требуем от Киевсовета выполнить завещание Романа Ратушного – создать заказник на обоих склонах Протасового Яра. ...14 июля (четверг) в 10:00 запланирована сессия Киевсовета, на которую вынесены проекты решений по земельным вопросам, которые депутаты задолжали киевлянам еще до войны. Речь идет, в частности, об отмене незаконных изменений в генплане относительно участков Протасового Яра, на которых должен быть создан заказник.
Вчера обнародовали повестку дня на эту сессию, и громада Протасового Яра с огромным удивлением не нашла в перечне главного – решения о создании ландшафтного заказника в Протасовом Яру", - говорится в сообщении.
Организация напомнила, что суды окончательно признали недействительным незаконный договор субаренды в Протасовом Яре. В процессе активно участвовал Роман Ратушный.
"И теперь после того, как Рому убили российские подонки, Киевсовет пытается "забыть" поставить на голосование решение, которое должно воплотить дело его жизни?" Проект решения о создании заказника на обоих склонах Протасового Яра должен быть включен в повестку дня вместе с представленными и согласованными предложениями и проголосован именно 14 июля. Это не просто требование киевлян к вам как ваших избирателей. Это не просто мечта Ромы Ратушного, которая должна быть воплощена в жизнь. Это теперь еще и наша обязанность по выполнению завещания Романа", - подчеркнули активисты.
Организация требует:
- немедленно внести в повестку дня сессии 14 июля проект решения о создании ландшафтного заказника на обоих склонах Протасового Яра;
- 14 июля проголосовать этот проект вместе с предложениями, учитывающими последние судебные решения по участкам в Протасовом Яре;
- создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра и сохранить в Киеве 20 гектаров леса.
Пожалуйста, подождите...
Треті... Ніби вже перемогли у війні і лозунг все для Перемоги треба здати в музей...
ДезІнтеграція суспільства ... на користь Кремля...
Як везе Путіна з такими "активістами" ?
Щоб їм комфортніше було ? Зараз! Зачекайте! Єрмак на черзі
Путіну треба щоб в Україні покидьки розмножувались а активісти знищувались,щоб корупція була та щоб такі як ви казали Не начасі
Справа Романа побуде продовжуватися.Бо Роман та такі как він це світло яке поборює темряву!!
Когда такие активисты требовали убраться Аркаде с Осокорков, с так называемого экопарка "Осокорки" то выгнав одну строительную компанию, запустили другую. Уже краны стоят. Война помешала начать полноценное строительство.
Тільки гроші.Та ніхто цей процес забудов не регулює ,можн будувати де і як завгодно ,головне дай хабаря.