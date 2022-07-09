Активисты требуют создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра: "Выполните завещание Романа Ратушного"

Общественная организация "Защитим Протасов Яр" требует создать ландшафтный заказник на обоих склонах Протасового Яра.

Об этом организация сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Требуем от Киевсовета выполнить завещание Романа Ратушного – создать заказник на обоих склонах Протасового Яра. ...14 июля (четверг) в 10:00 запланирована сессия Киевсовета, на которую вынесены проекты решений по земельным вопросам, которые депутаты задолжали киевлянам еще до войны. Речь идет, в частности, об отмене незаконных изменений в генплане относительно участков Протасового Яра, на которых должен быть создан заказник.

Вчера обнародовали повестку дня на эту сессию, и громада Протасового Яра с огромным удивлением не нашла в перечне главного – решения о создании ландшафтного заказника в Протасовом Яру", - говорится в сообщении.

Организация напомнила, что суды окончательно признали недействительным незаконный договор субаренды в Протасовом Яре. В процессе активно участвовал Роман Ратушный.

"И теперь после того, как Рому убили российские подонки, Киевсовет пытается "забыть" поставить на голосование решение, которое должно воплотить дело его жизни?" Проект решения о создании заказника на обоих склонах Протасового Яра должен быть включен в повестку дня вместе с представленными и согласованными предложениями и проголосован именно 14 июля. Это не просто требование киевлян к вам как ваших избирателей. Это не просто мечта Ромы Ратушного, которая должна быть воплощена в жизнь. Это теперь еще и наша обязанность по выполнению завещания Романа", - подчеркнули активисты.

Организация требует:

- немедленно внести в повестку дня сессии 14 июля проект решения о создании ландшафтного заказника на обоих склонах Протасового Яра;

- 14 июля проголосовать этот проект вместе с предложениями, учитывающими последние судебные решения по участкам в Протасовом Яре;

- создать ландшафтный заказник на территории обоих склонов Протасового Яра и сохранить в Киеве 20 гектаров леса.

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