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Войска РФ ударили по Сумщине из РСЗО и стреляли из вертолетов, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром оккупанты обстреляли территорию Сумщины из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь на 9 июля была тихой, а вот утро началось обстрелами. После семи утра российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской громаде. В половине восьмого - по Хотинской громаде было выпущено 5 ракет из реактивных систем залпового огня.
И около семи сорока пяти российский вертолет обстрелял Миропольскую громаду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Живицкий.
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Приграничные районы будут теперь обстреливать на протяжении всей войны, или до тех пор, пока не изменится структура ДПСУ, а так же ее численность не увеличится вдвое, причем за счет обученного за рубежом (или инструкторами) персонала, который будет обслуживать полученные по лендлизу сорокдевятые TPQ и L118. А пока постепенно приграничные районы Черниговщины и Сумщины обречены превращаться в депрессивные из-за сворачивания в них экономики и оттока трудоспособного населения. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, иногда хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался, а просто не знал верной украинской приметы: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.