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Войска РФ ударили по Сумщине из РСЗО и стреляли из вертолетов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Утром оккупанты обстреляли территорию Сумщины из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на 9 июля была тихой, а вот утро началось обстрелами. После семи утра российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской громаде. В половине восьмого - по Хотинской громаде было выпущено 5 ракет из реактивных систем залпового огня.

И около семи сорока пяти российский вертолет обстрелял Миропольскую громаду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил Живицкий.

Также читайте: Российские оккупанты в течение 8 июля 18 раз обстреляли Сумщину, ранен фермер, - ОВА
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Опять стреляли из вертолетов? Ну и где наши Стингеры. 100% в Киеве на всякий случай. А жители Сумщины потерпят
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09.07.2022 11:30 Ответить
Який стінгер? Рашистский гелікоптер випустив ракети з відстані 4-5 кілометрів від кордону, на малій висоті, вилетівши на десяток секунд з-за пагорбів і після залпу заховався.
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09.07.2022 12:18 Ответить
у ДПСУ нет операторов ПЗРК (все на фронтах, либо приданы артподразделениям и подразделениям РЭБ и РЭР), соответственно и комплексов. И даже если бы и были, то при обстрелах с бреющего на кабрировании вертолёты находятся на безопасной дистанции от поражения ПЗРК. Это дистанция комплекса среднего радиуса действия.
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09.07.2022 12:29 Ответить
А ответку слабо зах@ярить так, чтоб от кацапских РСЗО колес не осталось🤔 Тогда на кой хер нам дядька Байден 777 даёт в придачу с артиллерийскими контррадарами🧐 Если бараны, не умеете пользоваться контррадарами, дык ышшшо есть авиа, звуковая разведка, или всё проехали, как Херсон сратеги зеленожопые😝 А може сцыкотно, то так и скажите, - это оценят жители приграничных сел 🤔 Правда, удобно сидеть в бункере под правительственным кварталом по соседству с посольством США
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09.07.2022 11:39 Ответить
У найвеличнішого памперсів не вистачить для відповіді.
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09.07.2022 11:46 Ответить
Все две сотни 155миллиметровых стволов находятся на "внезапно" образовавшихся фронтах на юге и востоке. Там же и все АN\TPQ-48.
Приграничные районы будут теперь обстреливать на протяжении всей войны, или до тех пор, пока не изменится структура ДПСУ, а так же ее численность не увеличится вдвое, причем за счет обученного за рубежом (или инструкторами) персонала, который будет обслуживать полученные по лендлизу сорокдевятые TPQ и L118. А пока постепенно приграничные районы Черниговщины и Сумщины обречены превращаться в депрессивные из-за сворачивания в них экономики и оттока трудоспособного населения. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, иногда хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался, а просто не знал верной украинской приметы: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.
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09.07.2022 13:00 Ответить
Куди саме "зах@ярить"? "В білий світ - як в копієчку"? Куди і чим ти стрілять зібрався? Відкрий "Вікіпедію" прочитай ТТХ російських РСЗО і сам подумай - "А скільки часу треба щоб вичислить закриту позицію РСЗО навести не неї артилерію і провести залп? Чи вистачить мені для цього часу - поки РСЗО після залпу не "звернулася" і не пішла з позиції?"
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09.07.2022 14:43 Ответить
 
 