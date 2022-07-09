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Для Украины важно сейчас сохранять транзит российского газа, чтобы армия РФ не уничтожала газотранспортную инфраструктуру, - Макогон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

газ,газа,транзит,газопровод,труба,газовая

Через 3-4 года, учитывая политику, Россия полностью потеряет рынок газа Европы. Соответственно, остановится и транзит российского газа через территорию Украины.

Об этом сообщил генеральный директор Оператора Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГТС.

"Если не будет транзита, мы снизим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча", – подчеркнул он.

Макогон говорит, что для Украины важно сохранить транзит именно во время войны. Пока транзит проходит через Украину, россияне целенаправленно не уничтожают газотранспортную инфраструктуру.

Читайте также: Транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума, - Оператор ГТС

"Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям", – пояснил гендиректор Оператора ГТС Украины.

Макогон отметил, что в настоящее время "Газпром" использует менее 40% от забронированных, согласно контракту, мощностей украинской ГТС. Способность системы – примерно в восемь раз больше.

Также Оператор ГТС Украины обратился к Минэкономики Германии и их Регулятору с предложением пересмотреть исключения из законодательства Германии, предоставленные "Северному потоку-1".

Это делают для того, чтобы уберечь украинскую газотранспортную инфраструктуру от уничтожения российскими оккупантами. В случае остановки или ограничения транзита через "Северный поток-1", российская сторона до полного ввода эмбарго на российский газ будет вынуждена транспортировать газ по украинскому маршруту.

Читайте также: Украина останавливает транзит трети газа в Европу из-за действий оккупантов
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Топ комментарии
+17
Якийсь дивний збіг інтересів України і Росії на цій клятій трубі... Замкнене коло...
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09.07.2022 11:58
+7
Что это за холуйство?
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09.07.2022 11:58
+7
Кому війна та смерть,кому труба та гроші,а какая разніца?
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09.07.2022 12:03
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Правила форума Совет форумчан
Якийсь дивний збіг інтересів України і Росії на цій клятій трубі... Замкнене коло...
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09.07.2022 11:58 Ответить
Доки є транзит, ділянки впродовж газогону є найбільш безпечні на всій території України
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09.07.2022 12:16 Ответить
можливо, тоді які претензії до мадярів - якесь роздвоєння особистості, поводять себе як курви
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09.07.2022 13:05 Ответить
Кожного дня обстрілюють саме там де труба не вигадуйте
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09.07.2022 13:49 Ответить
Брехня... Есть потоки 1 и почти 2.....
Поэтому разнести газотранспорт систему - это зависит только от настроения ху ла.
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10.07.2022 02:00 Ответить
Идилия 💞
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09.07.2022 12:24 Ответить
Что это за холуйство?
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09.07.2022 11:58 Ответить
Кому війна та смерть,кому труба та гроші,а какая разніца?
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09.07.2022 12:03 Ответить
Ну не дарма ж телемарафон придумали.
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09.07.2022 12:04 Ответить
Нічого не зрозуміла....то вимагаємо припинити купувати газ,то зберегти..давайте визначатись уже
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09.07.2022 12:13 Ответить
Шиза ходит по умам☝
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09.07.2022 12:23 Ответить
Хмырь мавзолейный перекрыл поставки газа из Казахстана...в Новороссийске стоит краник...
Что сделает Токаев и Китай типа союзники будем посмотреть...
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09.07.2022 12:15 Ответить
За транзит газа в Европу давно оплачено странами ЕС...Украина всего лишь транзит обеспечивает...
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09.07.2022 12:18 Ответить
А Європа наш нейтралитет забезпечує. Як бачимо непогано )
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09.07.2022 12:30 Ответить
Так,Пане!Своїми українськими тілами будемо прикривати ту трубу,у прямому сенсі.Щоб не дай боже навіть не подряпило,а баби потім ще наражають.Головне-газ!
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09.07.2022 12:21 Ответить
Ну так - а люди нехай втрачають будинки дітей чоловіків і свої життя. Це ж дешевше ніж газ!
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09.07.2022 12:29 Ответить
Так себе отмазка🤦
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09.07.2022 12:32 Ответить
Макогон, ти *******?
Вимагаємо у Європи перестати використовувати газ орків, ненавидимо Німеччину і Угорщину за то шо вони не бажають знищити свою економіку і продовжують використовувати газ орків... І тут такий **** хитрожопий чиновник з України вилазе і такий - пацани, вайна *****, пакупайтє газ орків у нас!
Коли ви гниди повиздохнете? Стільки хороших людей вже вмерло, а гниди непотопляємі. Ні ракети їх не беруть, нічого.
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09.07.2022 13:35 Ответить
Та треба було ту інфраструктуру давно по тихому ******* (#ТоНеМи), бажано на тимчасово окупованих територіях, і всьо, ніяких більше питань по газових санкціях нема! А воно знову здорово за орківський газ. Немає слів...
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09.07.2022 13:37 Ответить
может, *****, наоборот???? клянчат у всего мира - памагите, а сами от кацапов не прочь получать ништяки за транзит, фу, *****, лицемеры конченные
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09.07.2022 14:59 Ответить
 
 