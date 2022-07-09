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Оккупант 4-й бригады "ЛНР" Андрей Морозов о российских генералах: "Толпа необучаемых дебилов"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Андрей Морозов, оккупант четвертой бригады "ЛНР", перечислил неудачи высшего военного руководства РФ, обвинив его в непрофессионализме и коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в  Live Journal.

В часности, захватчик критикует действия высшего военного руководства РФ. По его словам, в первый месяц войны незащищенные тыловые колонны направили в Украину, где они были разбиты.

В апреле-июне армия РФ "убивала батальонами" своих военных.

А в июне-июле армия оккупантов начала терять военные склады, из-за чего возник "снарядный голод".

"Я знаю, что нашей армией руководит толпа необученных дебилов. Тупо подлых, жалких, мстительных, мелочных, вороватых, стадных, собирающихся в большие "армейские мафии", заносящие "десятину" от своих доходов на самый верх. Просто тупые недалекие воры. Как и гражданское руководство страны, разница невелика.

И даже сами дебилы начинают об этом догадываться. О том, что они дебили. И, конечно же, о том, что воровали у себя же. Воровали собственное будущее", - жалуется оккупант Морозов.

Оккупант 4-й бригады ЛНР Андрей Морозов о российских генералах: Толпа необучаемых дебилов 01
Оккупант 4-й бригады ЛНР Андрей Морозов о российских генералах: Толпа необучаемых дебилов 02

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Топ комментарии
+38
дебіл про дебілів... да уж...
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09.07.2022 11:58
+22
Ви там всі дибіли , вбивці , мародери і кончені тварюки ‼️
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09.07.2022 12:01
+19
Дебіли не можуть зрозуміти що вони дебіли-бо вони дебіли...
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09.07.2022 12:03
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дебіл про дебілів... да уж...
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09.07.2022 11:58 Ответить
Які підлеглі, такі й командувачі.
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09.07.2022 11:59 Ответить
a che eto on razkudahtalsa pora petushka na podval priglasitj
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09.07.2022 11:59 Ответить
Ви там всі дибіли , вбивці , мародери і кончені тварюки ‼️
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09.07.2022 12:01 Ответить
Дебіли не можуть зрозуміти що вони дебіли-бо вони дебіли...
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09.07.2022 12:03 Ответить
Ещё один Гиркин?)
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09.07.2022 12:11 Ответить
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09.07.2022 12:12 Ответить
Я його впізнав. Це він знімався в примарному вершнику.
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09.07.2022 12:41 Ответить
Похож на Векну из 4 сезона очень странных дел. Такая же мерзкая рожа
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09.07.2022 12:46 Ответить
Таке саме не дало мені в цьому році назбирать лугових суниць Здох і лежить, смердить прямо посеред поляни!
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09.07.2022 13:02 Ответить
на ***** схожий без краватки
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09.07.2022 13:21 Ответить
Країна з розумним керівнцтвом ніколи б не почала імперіалістичні війни у стилі 19 сторіччя. Розумні вирішують свої геополітичні задачі м'якою силою.
Тому автор просто плутає причини і наслідки.
А от для нас це справді сором, що така архаїчна країна створює для нас екзистенційну загрозу.
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09.07.2022 12:18 Ответить
Первобытная война в 21 веке от кацапов, говорит о том, на какой ступени развития все их общество находится. Это тупой средневековый анклав деградантов, который уже даже талибы обогнали в плане цивилизации.
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09.07.2022 13:24 Ответить
Тобто воно розуміє, що кацапи дебіли, але в той же час воює за луганду. Дарвін з Фрейдом в захваті
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09.07.2022 12:21 Ответить
расстрелять Морозова за выдачу не государственной тайны...!!!
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09.07.2022 12:28 Ответить
А хто виконує злочинні накази, неважливо, генерал він чи рядовий? Навряд можна запідозрити таку особину в зайвій інтелектуальності чи ,прости Господи, порядності. Орки вони і єсть орки.
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09.07.2022 12:34 Ответить
Яке там ще у вас майбутнє?
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09.07.2022 12:48 Ответить
"Снарядний голод" у москалів - це вже непогано.
Віримо в ЗСУ!!!
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09.07.2022 13:01 Ответить
Dyk xovoriat importozameščenie u nix, a iz jagelia snariady delatj nikak ne dogadajutsia. Ce riuZZge, uvy...
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09.07.2022 14:34 Ответить
Тогда непонятно, почему отступаем.
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09.07.2022 13:02 Ответить
Ух ты какой суровый суворовец, вылитый Кутузов одноглазый! Нам бы такого, да своих полно!
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09.07.2022 13:06 Ответить
А нам від того легше?
Ну процитували ще одного рашистсько дебіла і що?
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09.07.2022 13:53 Ответить
 
 