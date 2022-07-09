Оккупант 4-й бригады "ЛНР" Андрей Морозов о российских генералах: "Толпа необучаемых дебилов"

Андрей Морозов, оккупант четвертой бригады "ЛНР", перечислил неудачи высшего военного руководства РФ, обвинив его в непрофессионализме и коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в Live Journal.

В часности, захватчик критикует действия высшего военного руководства РФ. По его словам, в первый месяц войны незащищенные тыловые колонны направили в Украину, где они были разбиты.

В апреле-июне армия РФ "убивала батальонами" своих военных.

А в июне-июле армия оккупантов начала терять военные склады, из-за чего возник "снарядный голод".

"Я знаю, что нашей армией руководит толпа необученных дебилов. Тупо подлых, жалких, мстительных, мелочных, вороватых, стадных, собирающихся в большие "армейские мафии", заносящие "десятину" от своих доходов на самый верх. Просто тупые недалекие воры. Как и гражданское руководство страны, разница невелика.

И даже сами дебилы начинают об этом догадываться. О том, что они дебили. И, конечно же, о том, что воровали у себя же. Воровали собственное будущее", - жалуется оккупант Морозов.





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