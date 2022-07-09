Наложен арест на корпоративные права нескольких предприятий на Кировоградщине, связанных с РФ, на сумму 5,9 млрд грн, - Нацполиция
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Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области установили несколько предприятий, на которых от 25 до 98% уставного капитала владеют граждане Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области установили несколько предприятий, на которых от 25 до 98% уставного капитала владеют граждане Российской Федерации. Деятельность указанных предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна.
Полученный доход выводили в страну-агрессор.
Уголовное производство расследуется по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
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