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Наложен арест на корпоративные права нескольких предприятий на Кировоградщине, связанных с РФ, на сумму 5,9 млрд грн, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гривня,гроші,гривні

Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области установили несколько предприятий, на которых от 25 до 98% уставного капитала владеют граждане Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области установили несколько предприятий, на которых от 25 до 98% уставного капитала владеют граждане Российской Федерации. Деятельность указанных предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна.

Полученный доход выводили в страну-агрессор.

Уголовное производство расследуется по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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В багатьох є спільний бізнес з рашистами.
Чому арешти накладають вибірково ?
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09.07.2022 12:05 Ответить
Так, і до фірми Юзіка доберуться...
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09.07.2022 12:09 Ответить
В нього алібі і бронь...
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09.07.2022 12:13 Ответить
Не доберуться. Фірма в іншій області зареєстрована.
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09.07.2022 12:33 Ответить
Вражає швидкість, з якою встановлюють той факт, що часткою статутного капіталу володіють громадяни Росії. Так і уявляю собі, як одні "дівчата" денно і нощно роздруковоють витяги з реєстру ПОУ, інші, не розгинаючи спин, уважно вичитують ті роздруківки, виписують на окремі листочки відомості про акционерів. Потім на калькуляторах вираховують частки у статутному капіталі... Інакше не пояснити, чому оперативники за весь час знайшли лише "кілька підприємств"...
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09.07.2022 12:32 Ответить
 
 