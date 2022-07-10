Заявления конгрессвумен США Спартц о якобы связях Ермака с РФ – это манипуляция, - МИД
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В МИДе прокомментировали заявления конгрессвумен США Виктории Спартц о якобы связях главы ОП Андрея Ермака с Россией.
Спикер МИД Олег Николенко назвал заявления Спартца "манипуляцией", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, это явная попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США.
"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения.
Член Конгресса должен также прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", – подчеркнул Николенко.
Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.
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30.12.2021
Огромная статья про Ермака, Демченко, Татарова
https://uainfo.org/blognews/1640881679-agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu.html
У Андрея Ермака при СССР отец служил в ГРУ под крышей посольства в Афганистане, а позже в торговом представительстве СССР в Афганистане.
Это один из органов советской внешней разведки - «легальная крыша» для советских разведчиков.
По линии отца, кстати, у Андрея Ермака давно налажен российский бизнес.
В 1999 году отец Андрея - Борис Ермак стал директором компании ООО «Интерпромфинанс Украина» и его бизнес-партнером являлся гражданин РФ Рахамим Эмануилов.
До своего назначения на государственную должность Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства», совладельцем которой также является гражданин РФ Рахамим Эмануилов. Кроме того, Эмануилов - советник председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, половина членов которой фактически назначается администрацией Путина.
В общем, у семейства Ермаков давние семейные связи с советскими и российскими спецслужбами.
Кроме того, Андрей Ермак был помощником в течение трех созывов Верховного Совета Украины, народного депутата от прокремлевской партии регионов Эльбруса Тадеева, который занимался лоббированием экономических интересов отдельных бизнес-групп. Это бывшая «пятая колонна», по сути, бывший филиал "Единой России" в Украине. Хотя самого Эльбруса Тадеева внедрили в Украину представители одной из преступных группировок, но это уже другая тема…
https://uainfo.org/blognews/1640881679-agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu.html
...У випадку звільнення агента ФСБ Єрмака зєбіли хочуть призначити на місце керівника Охвісу зам. Венедиктової прокурора Симоненка - того, хто в 2019 році відкривав кримінальні справи проти Порошенка та проти Байдена - всього 4. Що буде з Ленд-лізом?
В ВР V (2006-2007 год), VI (2007-2012 год) и VII (2012-2014 год) созывов Ермак числился помощником-консультантом народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева на общественных началах.
Кроме того Ермак имеет тесные взаимо-отношения с кумом Медведчука - Холодовым и долгое время курировал тему с киевскими МАФами.
Говорят, когда вновь выбранному Президенту Зеленскому положили на стол папку с компроматом на его кореша Ермака - все сотрудники СБУ, причастие к сбору и анализу информации были уволены из службы.
На жаль, у нас ні одна сволота з понад правоохоронних органів навіть і не заїкнецться про таке бо відразу залишиться без посади і роботи. Ось з таким здобутком і йдемо у Європу.
ну нічого страшного-я впевнена,що наші захисники сплять і мріють після завершення війни лікувати ПТСР сеансами купання в смітті різних ЄрмаківТатарових
Когда Президент Зеленский решил поехать Оман, с ним поехал и на тот момент советник Андрей Ермак. В то же время по указанию руководства фсб московии отправились несколько сотрудников спецслужбы, которые предварительно подготовились для осуществления контакта с Ермаком. Встреча состоялась в одном из помещений, которое принадлежит консульству московии в Омане. Во время встречи сотрудники фсб московии показали имеющийся компромат на Ермака и ближайшие окружения Зе. Но, по классике, были показаны не только кнуты, но и пряники. Ермаку за содействие было обещано системное финансирование, информационная поддержка его деятельности и другие возможности, которыми обладает путинская фсб.
Псевдоним Андрюша выбрал «Козырь». Москали ему объяснили, что он теперь их главный козырь и надежда Кремля. Интересно также, кому на связь был передан Ермак. Это один из перспективных генералов, первый заместитель председателя фсб московии Сергей Королев, который и отрабатывает задания нашему серому кардиналу украинской политики. Вот такой козырный валет получила россия.
Поэтому слив спецоперации по ЧВК "Вагнер/Лига" это только «вершина айсберга». Как мы теперь знаем, после этого было еще несколько спецопераций фсб московии, в которых главная роль отводилась именно Ермаку - отвод наших войск с зараннее оборудованных для обороны позиций на новые, неподготовленные и не пригодные для обороны, разминирование мостов в Херсонской области на границе с Крымом, медийная и ресурсная поддержка агентурной сети во главе с Деркачом и Дубинским/Бужанским, направленная на дискредитацию нашей страны перед США и другими нашими союзниками на международной арене и т.д.
И это не считая нанесенного ущерба обороноспособности Украины вследствие намеренного замораживания многих программ в сфере ВПК и экономике государства, вследствие саботажа (через Портнова и Татарова) в сфере противодействия и борьбе с коррупцией.
Он вхож в высшие круги рузге с другой стороны, через родственников.
Один только вопрос к тебе:-Откуда такие сведения?Или ты там присутствовал,или имеешь доступ к подобной информации.Так откуда такие сведения?
Разобраться очень просто. Кто слил операцию по вагнеровцам? Сеичас эти вагнеровцы убивают наших защитников. Кто уволил Бурбу, ответственного за эту операцию? Кто защищает Тартарова и допустил Портнова во властные коридоры? Там не только с Ермаком надо разбираться. Сливы агентурных сетей Украины, например, чьих рук дело? Да, можно было бы после войны разбираться, но в этом случае, война точно закончится не в нашу пользу.
Заяви Вікторії - брехня! - доносяться авторитетні заяви з ОПи та МЗС. Адже дЄрьмак - людина чесна і, як і Зе, ніколи не брехав. Про це навіть наші американські союзники добре знають...
Жадібні дебіли при владі- трагедія нації
А вы про какую то "система спецально построена"
"Харківські угоди" про продовження прибування кацапського флоту у Криму.
Ще одна Зе повія
https://youtu.be/ZSNkgdmmxa4
Как США предупреждали про Деркача
Как журналисты про Наумова
Якщо вони постійно з ним ведуть бесіду та застосовують методи дресування "шум"-ом (коли не правильно думає збільшують долю шума щоб голова розкололася) то поступово людина втрачає навик приймати рішення самостійно.
Цей трюк не можливий без повністю завербованої ворогом охорони.
Ні, заява Спартц - це прада, тільки правда, і нічого крім правди!
А от заява МЗС - це справжнісінька маніпуляція.
Підеш проти штатів -- тобі пі@зда , підеш проти Єрмака і Татарова -- тобі пі@да 😂
. Яку дорогу обереш?
Невже проти України !😠
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
хамство посла в Германии Мельника, из за которого возникли сложности с взаимопониманием
с руководством Германиии, с помощью от неё. Даже представители Бундестага в газетах писали о неприемлимости тона и разговоров посла Мельника и требовали его ухода. Рука руку моет!
https://www.youtube.com/watch?v=d_S1_3ekY_Y