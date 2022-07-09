Обнародована информация о 70 украинских спортсменах, погибших в результате войны России против Украины

Союз общественных организаций "Спортивный комитет Украины" собирает информацию о спортсменах, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, на сайте "Ангелы спорта" опубликована информация о 70 погибших, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди погибших: футболист Петр Гаврилов, борец Евгений Слюсаренко, футболист Александр Шишков, каратист Александр Малофеев, тяжеловес Виталий Морозов, игроки в американский футбол Ярослав Мохонко и Игорь Бойко, теннисист Кирилл Васильчишин, регбист Владислав Горбунов.

Напомним, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал потери среди спортсменов, ушедших защищать Украину. "Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", - сказал он.

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