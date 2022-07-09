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Обнародована информация о 70 украинских спортсменах, погибших в результате войны России против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

втрати,спортсмени

Союз общественных организаций "Спортивный комитет Украины" собирает информацию о спортсменах, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, на сайте "Ангелы спорта" опубликована информация о 70 погибших, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди погибших: футболист Петр Гаврилов, борец Евгений Слюсаренко, футболист Александр Шишков, каратист Александр Малофеев, тяжеловес Виталий Морозов, игроки в американский футбол Ярослав Мохонко и Игорь Бойко, теннисист Кирилл Васильчишин, регбист Владислав Горбунов.

Напомним, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал потери среди спортсменов, ушедших защищать Украину. "Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", - сказал он.

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Топ комментарии
+15
Вічна слава нашим захисникам..

пс. Зате найсильніша людина планети депутат Вірастюк на війну не збирається.
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09.07.2022 12:39
+11
Він з колею кАКлетою, не сплять, не їдять, Буковель бабломойського захищають.
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09.07.2022 12:50
+10
Слава Героям!!!Вічная Пам'ять...
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09.07.2022 12:39
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Вічна слава нашим захисникам..

пс. Зате найсильніша людина планети депутат Вірастюк на війну не збирається.
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09.07.2022 12:39 Ответить
Він з колею кАКлетою, не сплять, не їдять, Буковель бабломойського захищають.
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09.07.2022 12:50 Ответить
как и вся шобла зеленых с "одиозными" рожами типа : лысого и юзика
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09.07.2022 14:21 Ответить
Слава Героям!!!Вічная Пам'ять...
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09.07.2022 12:39 Ответить
Кандидатура Бориса Джонсона рассматривается в качестве нового генерального секретаря НАТО. Выборы назначены на осень, когда Джэонсон уйдет с поста премьер-министра!
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09.07.2022 12:51 Ответить
А можна посилання на новину?
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09.07.2022 13:01 Ответить
Сам ищи ...в Ютьюбе все есть халявщик...
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09.07.2022 13:10 Ответить
А Вам жалко?
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09.07.2022 13:53 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА
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09.07.2022 12:51 Ответить
В Маріуполі, пам'ятаю з повідомлень, полягли смертю хоробрих: академічний весляр, важкоатлет, кікбоксер, боєць мма, боксер...
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09.07.2022 13:00 Ответить
Для чого виокремлювати людей: на війні всі рівні.
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09.07.2022 14:16 Ответить
А самые главные патриоты Украины Ломаченко и Усик живы здоровы...
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10.07.2022 02:13 Ответить
 
 