Обеспечение Украины новыми образцами оружия жизненно необходимо, системы HIMARS эффективно помогают ВСУ, - Порошенко

Последние заявления российского диктатора Путина – это четкий сигнал Западу, что агрессор не планирует останавливаться в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в интервью MSNBC.

Он отметил, что слова Путина, что он "еще ничего серьезного не начал в Украине", адресованы не Украине.

"Это сигнал совсем не для Украины. Путин ведь уже делает все, что может, атакуя Украину вдоль линии фронта в 4 тысячи километров. Это его сигнал для всего Свободного мира. И это сигнал Соединенным Штатам. Ведь буквально одновременно с ним спикер российского парламента Володин сказал, а почему бы не поднять вопрос относительно Аляски. Это собственно то, о чем мы говорим постоянно. Война эта не против Украины. Эта война - против всего Свободного мира. И вот именно поэтому нам так нужно единство антипутинской коалиции", - пояснил пятый президент.

Порошенко призвал остановить Путина еще в Украине.

"Жизне необходимо сегодня обеспечение передачи Украине новых образцов оружия. Это война дронов. Война артиллерии. Война радиоэлектронного противостояния. Использование нами систем Himars уже помогает в решении еще одной большой проблемы. Россия ежедневно использует до 60 тысяч снарядов. И даже больше: то, что НАТО не может выработать за год, Россия применяет против нас за неделю", - подчеркнул Порошенко.

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"А потому мы атакуем сейчас российские арсеналы артиллерии с использованием огневых систем Himars, что уже является очень эффективной тактикой для того, чтобы остановить Россию. Только в течение последних трех дней мы сделали так на Каховском направлении в Херсонском регионе, на Шахтерском - в Донецкой области, и остановили наступление россиян", - напомнил лидер "ЕС".

Порошенко напомнил, что в 2014-2019 гг. Украина смогла освободить 2/3 территорий Донбасса.

"А тогда мы применяли только оборонное оружие. Однако теперь у нас совсем другие Вооруженные силы, которые мы создали на основе стандартов НАТО. Мы усвоили уроки и имеем мощную мотивацию. Это наша земля. Мы защищаем собственный народ. Мы защищаем свободу, демократию. И мы защищаем также наш выбор относительно собственного будущего – возвращение в европейскую семью. А вот Россия не имеет никакой мотивации", - подытожил пятый президент.

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