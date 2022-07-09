Россияне увеличивают масштабы подкупа населения оккупированных территорий, чтобы получить паспортные данные, - ССО

Россияне на временно оккупированных территориях проваливают не только объемы паспортизации, но даже сбор паспортных данных, поэтому вынуждены увеличить масштабы подкупа населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Спротив".

"Тактика оккупантов очень проста: создать социальный кризис и затем выдавать единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт. Ранее россияне его применили к пенсионерам, но с 6 июля расширили перечень тех, кто может получить 10 тыс. рублей. В частности теперь деньги могут получить малообеспеченные семьи, матери с детьми до 3 лет и другие социально незащищенные слои населения. На людей продолжают оказывать давление, чтобы они были вынуждены брать российские документы", - говорится в сообщении.

Продолжается и принудительная паспортизация в местах лишения свободы. Для этого к заключенным применяют психологическое и физическое давление.

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В ССО напоминают, что ранее оккупанты начали давить на заключенных "Северной исправительной колонии №90", чтобы те подавались на российские паспорта. Руководитель колонии Евгений Соболев перешел на сторону врага и уже 18 июня его машина неожиданно взорвалась. Предатель выжил, но лечиться решил в Крыму, потому что не доверяет херсонским врачам.