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Россияне увеличивают масштабы подкупа населения оккупированных территорий, чтобы получить паспортные данные, - ССО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Россияне на временно оккупированных территориях проваливают не только объемы паспортизации, но даже сбор паспортных данных, поэтому вынуждены увеличить масштабы подкупа населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ССО "Спротив".

"Тактика оккупантов очень проста: создать социальный кризис и затем выдавать единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт. Ранее россияне его применили к пенсионерам, но с 6 июля расширили перечень тех, кто может получить 10 тыс. рублей. В частности теперь деньги могут получить малообеспеченные семьи, матери с детьми до 3 лет и другие социально незащищенные слои населения. На людей продолжают оказывать давление, чтобы они были вынуждены брать российские документы", - говорится в сообщении.

Продолжается и принудительная паспортизация в местах лишения свободы. Для этого к заключенным применяют психологическое и физическое давление.

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В ССО напоминают, что ранее оккупанты начали давить на заключенных "Северной исправительной колонии №90", чтобы те подавались на российские паспорта. Руководитель колонии Евгений Соболев перешел на сторону врага и уже 18 июня его машина неожиданно взорвалась. Предатель выжил, но лечиться решил в Крыму, потому что не доверяет херсонским врачам.
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09.07.2022 13:35 Ответить
пенсов тоже подкупают
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09.07.2022 13:45 Ответить
__"А вот они такие,и методы у них такие,и вообще....."
Как должен вести себя Гражданин в условиях оккупации и др.факторов. ??!!
Никто (т.е. "исп.власть") не готовила и не дает вразумительных ответов,предупреждений,мер ответственности .
Действуй по ситуации __
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09.07.2022 13:48 Ответить
Мне вчера в Ютубе предложило посмотреть видео, как инвалид ехал на мопедике по Центральному рынку Херсона и включил гимн Украины. Дед огромный молодец. Но что я увидел за 2 минуты видео - полное наплевательство местных на наш гимн. Никто не обернулся и не поддержал деда, все тупо мимо шли, как будто там какая-то обычная лайтовая музыка играла.
Нет там патриотов нашей страны в основной массе, 90% жителей, которые там остались, это "какая разница", лишь бы деньги платили, а кто, неважно. Ещё пол года оккупации и промывки мозгов и начнут рассказывать про "бандеровцев" и "бамбас бомбили"
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09.07.2022 13:54 Ответить
Пффф які пів року? на північній салтівці в Харкові старі пердушки розказують що то Україна їх обстрілює а вони не в окупації
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09.07.2022 13:56 Ответить
Реальна ситуація. Жінка з двома дітьми, Херсонська область. Можливості виїхати через парашию у ЄС - немає такої суми грошей. Роботи вже давно немає. Дітей годувати якось потрібно. Люди здають свою паспортні дані аби вижити. Ось і все.
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09.07.2022 13:59 Ответить
В такій ситуації населенню головне - не продешевити.
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09.07.2022 15:01 Ответить
 
 