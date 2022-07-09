Россия не собирается выводить войска с юга Украины, - посол РФ в Великобритании Келин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия не планирует выводить свои войска с юга Украины и намерена "освободить весь Донбасс".
Об этом заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters, отвечая на вопросы о планах РФ, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил: "Трудно прогнозировать вывод войск с юга Украины, потому что мы уже имеем опыт, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и так далее".
Также посол повторил манипулятивные причины полномасштабного вторжения: "защита русскоязычных людей" (которых "проигнорировал Запад") и сопротивление США ("унижающие Россию" после распада СССР, расширив НАТО на восток, и "используют Украину", чтобы угрожать РФ).
По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать" в полный крах.
Автор материала Джейк Корделл отмечает, что ответы посла дают понять потенциальную конечную цель России в Украине: принудительный раздел, который лишит страну более пятой части ее территории.
Пожалуйста, подождите...
ДЛЯ НИХ ТОЛЬКО ОДНО ---УБИВАЙТЕ ....УБИВАЙТЕ...... УБИВАЙТЕ....
не "почистили за собой"
тут будут во всю чистить по возможности
и скрывать
как делают сейчас в мариуполе
Не так - рашисты должны свалить с Донецкой, Луганской областей, Автомной Республики Крым, все остроить, отказться от ЯО, выплатить репарации, встать на колени на красной площади с патриархом Кирюшей, и пойти на к...й
но каким надо быть тупым
чтобы придумывать про провокации
когда все это время эту территорию занимает оккупант?
за день притащим сотни тел расстреляных
или это актеры?
а разрушенные дома, мосты, школы и больницы это графика marvel?
вышлют нахрен на родину, по березкам видно скучает
"Вот это, короче, мы всё сделали. Немножко побаловались. Переборщили немножко".....
https://youtu.be/g0SVDDdR5H4
ЦЕНЗОР, вынесите это замечательное видео на главную!!!
З ними шо не станеця - все, ****, "сюрприз"...
будь-який російськомовний українець:
- любить росію
- не любить українську мову
- не знає українську мову.
Це маніпулятивна брехня, яку, чомусь, ніхто не спростовує.
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами."(С)
Не дойшло до "мудрого наріду"..
Их вывезут в пакетах...
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Тоже 10 лет оккупировали часть Афгана, несколько провинций, даже столицу Кабул...., те же миллион западных санкций за это время, те же эмбарго на нефть и газ, те же бойкот Олимпиады и международного спорта...но потом русские поняли что нужно драпать с этой страны, но было уже поздно....Совок начал из-за этого разлогаться и разрушаться.... В конце СССР вообще здрыснуло с карты Мира .....
Конечно РФ это не многонациональное СССР... Россия Путина - это более МОНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, а точнее ГОСУДАРСТВО РУССКИХ с небольшим вкроплением нацменов(не больше 5%). Тоесть не так просто России будет распадаться по национальному признаку .. ...Но с другой стороны...есть РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО.... Есть МОСКВИЧИ - ПОЛУБОГИ И КАСТА РУССКИХ ВЫСШЕГО СОРТА , а есть ЗАМКАДЫШИ - НЕДОЧЕЛОВЕКИ И БИОМУСОР...всякие шлюхи, алкаши и наркоманы Омска, Томска, Читы и Барнаула ...
надо быть тупым, чтобы идти войной на страну и типа идти против западной монополии
и при этом держать половину золотовалютного фонда и фонда благосостояния в западных банках и фондах
покупать американские аблигации
покупать недвижимость и вещи роскоши (яхты, картины, и прочее)
як там ваш керманич заповідав " нравіца нє нравіца..."
Будет знак доброй воли... Сначала на Херсонщине и Запорожье)))
Потом из Крыму и Донбассу)))
*********, и царь у них такой же, более 20 лет ****** и ******, ****** и ******)))
Слава Украине!) Всё будет добре))