Россия не планирует выводить свои войска с юга Украины и намерена "освободить весь Донбасс".

Об этом заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters, отвечая на вопросы о планах РФ, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил: "Трудно прогнозировать вывод войск с юга Украины, потому что мы уже имеем опыт, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и так далее".

Также посол повторил манипулятивные причины полномасштабного вторжения: "защита русскоязычных людей" (которых "проигнорировал Запад") и сопротивление США ("унижающие Россию" после распада СССР, расширив НАТО на восток, и "используют Украину", чтобы угрожать РФ).

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По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать" в полный крах.

Автор материала Джейк Корделл отмечает, что ответы посла дают понять потенциальную конечную цель России в Украине: принудительный раздел, который лишит страну более пятой части ее территории.