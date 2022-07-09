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Рада приняла за основу закон о приостановлении выплат кредитов на уничтоженное имущество

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кредит

Верховная Рада приняла за основу закон 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, потерявшим кредитное жилье либо машину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Законопроект направлен на поддержку заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Законопроектом предлагается в зависимости от местонахождения имущества и возможности официальной фиксации повреждений определять действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо списан (в случае, когда разрушено единственное жилье заемщика или его единственный автомобиль) .

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