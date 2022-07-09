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Верещук увидела в письме конгрессвумен США Спартц влияние "некоторых украинских деятелей": "Успокойтесь и не мешайте"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук увидела в письме конгрессвумен США Виктории Спартц по поводу возможных связей главы ОП Андрея Ермака с РФ "фрагмент с довоенной жизни украинского политикума".

Об этом она сообщила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я много слышала о Виктории Спартц, члене американского конгресса украинского происхождения. Ее карьерный путь вызывает уважение и восхищение.

Однако сегодня прочла ее письмо к Байдену, где она позволяет себе серьезные намеки в адрес руководителя Офиса президента нашей страны.

Что я могу сказать?

С уважением к Виктории, я должна отметить следующее:

Мы, украинцы, немало оставили в довоенной жизни (до 24 февраля). Там осталось много хорошего, но и много плохого.

В частности, мы оставили в прошлом привычку устраивать публичные политические распри в военное время.

По содержанию письмо Виктории легко спутать с украинским депутатским запросом довоенного образца или с очередной кляузой от общественных активистов. Интересно, что украинцы уже отходят от этих вещей, поскольку инстинкт выживания нации берет свое. Поэтому содержание и тональность письма госпожи Спартц выглядят странно. Такое впечатление, что мы увидели маленький фрагмент из довоенной жизни украинского политикума", – отметила Верещук.

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Следовательно, она обратилась не к госпоже Спартц, а "к некоторым украинским деятелям, которые стоят за этим письмом и другими подобными вещами":

"1. Хватит. Прекратите.

2. Займитесь чем-нибудь полезным для защиты Украины от врага: фронт, гуманитарная работа, социальная работа.

3. Если не можете или не хотите, не мешайте.

4. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом.

5. Успокойтесь и не мешайте!"

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

В МИД заявления Спартц назвали "манипуляцией".
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Топ комментарии
+147
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09.07.2022 15:18
+119
Верещук піде разом за єрмаком, це все кацапські шпигуни. Саме це говно перед війною клопотало за розмінування донбасу, херсонщини і т.д
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09.07.2022 15:06
+116
У верещучки "довоєнне життя до 24 лютого"... Показово. Бо в тому "мирному" вона брала участь в розмінуванні Чонгару. І, якщо цепануть д'Єрмака - потягнеться ланцюжок і до неї...
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09.07.2022 15:07
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Верещук агент рф.

Вона ще в 2014 році намагалась на заході організувати аналогічний сепаратизм як зробили на сході. І її соціальні зв'язки легко показують на кого вона працює.

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09.07.2022 17:02 Ответить
Так ,у нас керує виїздне кремлівське кодло ?Не криючись продовжують знищувати Україну...
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09.07.2022 18:28 Ответить
4. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом.
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Разверещалось зеленое кодло клоунов-недоумков и откровенных вредителей украинской государственности ! Вот разбираться как раз-таки потом будут именно с вами, но без вас !
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09.07.2022 17:04 Ответить
Тож не дивно що замазана істота Верещук захищає явного зрадника Єрмака.
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09.07.2022 23:08 Ответить
Верещук - абсолютно бездарна тупа курка, протеже Ермака, це просто сором бачити таих людей при владі!
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09.07.2022 17:12 Ответить
Тварюка.
Зелені, що ви навибирали.?
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09.07.2022 17:15 Ответить
Як зелені ***** зарепетували, думали війна все спише
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09.07.2022 17:21 Ответить
А с какого х#я верещучка за всех украинцев расписывается? Говори за себя, коза. Дерьмака никто не выбирал из украинцев, его назначил только один человек, и он за него ответственен.
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09.07.2022 17:29 Ответить
"Кристально-чиста" патріотка медведчука-єлдака приструнила представницю США, щоб не заважали зливати Україну. Впевнений, що звернення Спартц буде розглянуто і для спецслужб США з'являться зразу три кандидати на санкції: верещук, єлдак і звичайно риговський татаров.
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09.07.2022 17:39 Ответить
Ещё одна тупая дура. Их там полно.
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09.07.2022 17:44 Ответить
Татарова и Ермака Необходимо проверить. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.07.2022 17:57 Ответить
Героям Слава !
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09.07.2022 18:00 Ответить
Це вже справді верх цинізму чи дно підлості: лити брехню на Спартц, щоб захистити Єрмака. Якщо покласти на шальки терезів зроблене для України Спартц і Верещук, то Верещук зі своєю парасолькою злетить дуже високо!
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09.07.2022 18:01 Ответить
Людина системи
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09.07.2022 18:05 Ответить
Зонтик подогнать?)
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09.07.2022 18:18 Ответить
"Ти"-не українці, "ти"- оманський кнур........оманські кнурі : в "з раді" дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці шістки бєні брешуть і зливають Україну, як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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09.07.2022 18:23 Ответить
як-як - поки що, телевізор перемагає, а також куми, свати, родичі, далі побачимо...
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09.07.2022 18:30 Ответить
А каким боком министр по делам оккупированных территорий к международной политике ? Омерзительная баба , как внешне так и внутренне ( да простят меня представительницы прекрасного пола).
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09.07.2022 18:29 Ответить
не вибачайтеся, все добре сказано
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09.07.2022 23:26 Ответить
**** всцялась
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09.07.2022 18:34 Ответить
вона точно скотиняка і аферистка як ганна герман
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09.07.2022 18:36 Ответить
Як це потім? Коли ЗеКі здадуть Україну?
Здірники, злочинці, колаборанти у владі, на потім???!! Насолоджуйтесь та не заважайте.
- Ми зробили вас разом!
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09.07.2022 18:37 Ответить
Тонкий намёк на Порошенко.
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09.07.2022 18:57 Ответить
Казкова Довбойобка Верещук
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09.07.2022 19:03 Ответить
Гниди зелені сподіваюсь що ви за все відповісте.
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09.07.2022 19:37 Ответить
Непогана спецоперація ЦРУ під кодовою назвою "ловля на живця".
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09.07.2022 19:43 Ответить
***** в политике обычное явление
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09.07.2022 20:18 Ответить
BIUS
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09.07.2022 20:19 Ответить
Не заважайте здавати Україну ворогі чи не так не шановна верещук
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09.07.2022 20:21 Ответить
Верещук, ти не українка. Ти політична проститутка без принципів і моралі. Закрий свою гнилу пащу - і прямуй за роССійським кораблем!
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09.07.2022 20:21 Ответить
Зебильное заистерило.
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09.07.2022 20:26 Ответить
************ консервы пригорают.
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09.07.2022 20:29 Ответить
Якась каста недоторканих.
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09.07.2022 20:39 Ответить
Запит до Байдена.
А Верещук коментує.
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09.07.2022 20:56 Ответить
Залужный, если не хочешь выток информации, не делись ни с кем, а особенно с ОП, никакими военными тайнами!
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09.07.2022 21:02 Ответить
Яка ж вона тупорила,хай Бог милує. Задоволені,зе-дебіли,чи вам,як зажди,пох...?
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09.07.2022 21:05 Ответить
а тепер видно стає всю агентуру і оце мериня з Мостиська намалювалась , щось давно не було чути - слідом за корабльом за єрмаком
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09.07.2022 21:30 Ответить
Майже відкритим текстом: "Війна все спише".
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09.07.2022 21:45 Ответить
Що, сцикотно стало, **** зільона, тупа
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09.07.2022 22:06 Ответить
В подільниці під дупом пригоріло. Най би те крива качка копнула пліснява зелена.
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09.07.2022 22:06 Ответить
Ще ця недоМері жопінс рота роззявила.
Ті люди, які попереджали вас про готуючийся напад путєна, так само і давно кажуть вам, що дєрьмак російський агент!
А тепер ще й ЄС призупинив надання кредиту у 1,5 мільйярди, поки керівника САП не призначать, а тормозить призначення все той самий дєрьмак.
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09.07.2022 22:17 Ответить
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09.07.2022 22:24 Ответить
Верещук безпомильно визначила: Вікторія Спартц - запекла порохоботка. Отже, треба порушити ще 2 - 3 десятка справ проти Порошенка. Це буде достойна відповідь!
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09.07.2022 22:57 Ответить
24 лютого 2022 нічого не обнулило. Діти сприймають основні цінності від батьків до 5 років. А якщо ти був/ла гнидою до 24.02.2022 то тобі ніхіба не допоможе. Рукописи не горять - український народ не лохи (прийде час все згадаємо).
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09.07.2022 23:02 Ответить
***** у нас війна, а вони політикою займаються
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09.07.2022 23:04 Ответить
летит западный ветер!! манаткм
и в зубы зонтик и пнх !!!!
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09.07.2022 23:25 Ответить
Полетять нах@й на парасольці
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09.07.2022 23:28 Ответить
Без парашута.
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10.07.2022 01:04 Ответить
"Заспокойтеся та не заважайте"---не заважати чому? Здавати Украину????
Твари зеленые, что дерьмак агент орков говорит ВСЯ Украина и западные партнеры три года!!!!
только зеленая опа делает вид, что не в курсе!
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09.07.2022 23:28 Ответить
Поспішна заява пані Ірини, про яку з високою ймовірністю прийдеться їй пожалкувати скоро...
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09.07.2022 23:38 Ответить
Ця "цьоця" офігіла вкрай. Не заважайте...****, тобі тицяють пальцем на шпигуна, який тримає за кока Зелю, а та відкриває рота - не заважайте. Потім... Ви, суки зелені, вже так з війною "зачекали".
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10.07.2022 00:01 Ответить
Верещук не знает, что в США каждая кухарка не может открывать рот
на конгрессвумен.
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10.07.2022 01:03 Ответить
А массоны и рептилоиды не участвовали в очернении героя и патриота Ермака?
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10.07.2022 02:15 Ответить
Народом України прикрилась курва Верещук. З якого це дива? Народ України має такі ж питання до Єрмака, як і конгресменка США.
Ви ж хтіли демократії, просилися до ЄС, ну то відповідайте цим прагненням.
В чому проблема? В тому що грошей своїх платників податків красти американці не дадуть?
Давайте спецслужби США перевірять Єрмака, чи сцикотно? Правда якась неприємна вилізти може?
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10.07.2022 10:21 Ответить
тупа наволочу нас війна з 14 р
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10.07.2022 11:40 Ответить
Верещака- це ЗеіБеньське крокоділіще...згинь верещака..пропади
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14.09.2022 14:01 Ответить
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