Верещук увидела в письме конгрессвумен США Спартц влияние "некоторых украинских деятелей": "Успокойтесь и не мешайте"
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук увидела в письме конгрессвумен США Виктории Спартц по поводу возможных связей главы ОП Андрея Ермака с РФ "фрагмент с довоенной жизни украинского политикума".
Об этом она сообщила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я много слышала о Виктории Спартц, члене американского конгресса украинского происхождения. Ее карьерный путь вызывает уважение и восхищение.
Однако сегодня прочла ее письмо к Байдену, где она позволяет себе серьезные намеки в адрес руководителя Офиса президента нашей страны.
Что я могу сказать?
С уважением к Виктории, я должна отметить следующее:
Мы, украинцы, немало оставили в довоенной жизни (до 24 февраля). Там осталось много хорошего, но и много плохого.
В частности, мы оставили в прошлом привычку устраивать публичные политические распри в военное время.
По содержанию письмо Виктории легко спутать с украинским депутатским запросом довоенного образца или с очередной кляузой от общественных активистов. Интересно, что украинцы уже отходят от этих вещей, поскольку инстинкт выживания нации берет свое. Поэтому содержание и тональность письма госпожи Спартц выглядят странно. Такое впечатление, что мы увидели маленький фрагмент из довоенной жизни украинского политикума", – отметила Верещук.
Следовательно, она обратилась не к госпоже Спартц, а "к некоторым украинским деятелям, которые стоят за этим письмом и другими подобными вещами":
"1. Хватит. Прекратите.
2. Займитесь чем-нибудь полезным для защиты Украины от врага: фронт, гуманитарная работа, социальная работа.
3. Если не можете или не хотите, не мешайте.
4. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом.
5. Успокойтесь и не мешайте!"
Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.
В МИД заявления Спартц назвали "манипуляцией".
Пожалуйста, подождите...
Вона ще в 2014 році намагалась на заході організувати аналогічний сепаратизм як зробили на сході. І її соціальні зв'язки легко показують на кого вона працює.
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Разверещалось зеленое кодло клоунов-недоумков и откровенных вредителей украинской государственности ! Вот разбираться как раз-таки потом будут именно с вами, но без вас !
Зелені, що ви навибирали.?
Здірники, злочинці, колаборанти у владі, на потім???!! Насолоджуйтесь та не заважайте.
- Ми зробили вас разом!
А Верещук коментує.
Ті люди, які попереджали вас про готуючийся напад путєна, так само і давно кажуть вам, що дєрьмак російський агент!
А тепер ще й ЄС призупинив надання кредиту у 1,5 мільйярди, поки керівника САП не призначать, а тормозить призначення все той самий дєрьмак.
и в зубы зонтик и пнх !!!!
Твари зеленые, что дерьмак агент орков говорит ВСЯ Украина и западные партнеры три года!!!!
только зеленая опа делает вид, что не в курсе!
на конгрессвумен.
Ви ж хтіли демократії, просилися до ЄС, ну то відповідайте цим прагненням.
В чому проблема? В тому що грошей своїх платників податків красти американці не дадуть?
Давайте спецслужби США перевірять Єрмака, чи сцикотно? Правда якась неприємна вилізти може?