Верещук увидела в письме конгрессвумен США Спартц влияние "некоторых украинских деятелей": "Успокойтесь и не мешайте"

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук увидела в письме конгрессвумен США Виктории Спартц по поводу возможных связей главы ОП Андрея Ермака с РФ "фрагмент с довоенной жизни украинского политикума".

Об этом она сообщила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я много слышала о Виктории Спартц, члене американского конгресса украинского происхождения. Ее карьерный путь вызывает уважение и восхищение.

Однако сегодня прочла ее письмо к Байдену, где она позволяет себе серьезные намеки в адрес руководителя Офиса президента нашей страны.

Что я могу сказать?

С уважением к Виктории, я должна отметить следующее:

Мы, украинцы, немало оставили в довоенной жизни (до 24 февраля). Там осталось много хорошего, но и много плохого.

В частности, мы оставили в прошлом привычку устраивать публичные политические распри в военное время.

По содержанию письмо Виктории легко спутать с украинским депутатским запросом довоенного образца или с очередной кляузой от общественных активистов. Интересно, что украинцы уже отходят от этих вещей, поскольку инстинкт выживания нации берет свое. Поэтому содержание и тональность письма госпожи Спартц выглядят странно. Такое впечатление, что мы увидели маленький фрагмент из довоенной жизни украинского политикума", – отметила Верещук.

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Следовательно, она обратилась не к госпоже Спартц, а "к некоторым украинским деятелям, которые стоят за этим письмом и другими подобными вещами":

"1. Хватит. Прекратите.

2. Займитесь чем-нибудь полезным для защиты Украины от врага: фронт, гуманитарная работа, социальная работа.

3. Если не можете или не хотите, не мешайте.

4. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом.

5. Успокойтесь и не мешайте!"

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

В МИД заявления Спартц назвали "манипуляцией".