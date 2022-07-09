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Новости Политика Украины
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ВР (28822) выборы (24313) Новинский (435) Лубинец Дмитрий (226) Стефанчук Руслан (578)

Довыборы для избрания народных депутатов вместо Лубинца и Новинского состоятся после войны, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вр,рада,верховна

Проведение довыборов в Верховную Раду для избрания народных депутатов вместо Дмитрия Лубинца и Вадима Новинского станет возможным только после завершения в Украине военного положения.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Верховная Рада поддержала кандидатуру господина Лубинца на должность омбудсмена, он сложил полномочия народного депутата, и у нас появилась вакансия. В связи с тем, что в Украине действует военное положение, согласно соответствующему закону, мы не можем проводить выборы в этот период, поэтому сейчас эта должность будет оставаться вакантной. В период военного положения ни по какому направлению, ни по какому мандатному округу не будет проводиться выборов - они возможны только после завершения военного положения", - сказал спикер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он также напомнил, что накануне парламент поддержал сложение депутатских полномочий Вадимом Новинским.

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"Поэтому мы пока будем работать в том формате, который есть в Верховной Раде, - это 420 народных депутатов", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, 31 мая народные депутаты уволили Людмилу Денисову с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека. За увольнение Денисовой проголосовали 234 парламентария. Денисова называет увольнение незаконным и обещает обжаловать его в суде. 1 июня Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

6 июля стало известно, что олигарх и народный депутат нескольких созывов Вадим Новинский сообщил, что отказывается от мандата. Через два дня парламент прекратил полномочия Новинского.

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Топ комментарии
+8
передають державні секрети своєму патрону -параноїку
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09.07.2022 16:25
+7
А Ковальова?
Чи це свой чєлавєк?
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09.07.2022 16:16
+4
Их с ВР надо гнать в шею. Шоб ни одним ,,слугою урода" там и не пахло
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09.07.2022 16:49
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А Ковальова?
Чи це свой чєлавєк?
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09.07.2022 16:16 Ответить
он же на спецзадании - мастерски развалит вверенный ему ватниками участок работы
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09.07.2022 16:31 Ответить
а що так?

невже тому, що новинського обирали вдячні мешканці Маріуполя?

тоді питань немає
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09.07.2022 16:17 Ответить
а вот ещё можно и так:
на время предвыборной компании, раздачи кандидатами гречки, риса и прочих обещаний, самих выборов, подсчёта голосов вплоть до выдачи депутатских удостоверений, поставить войну на паузу. а потом снова продолжить. а то эта война так утомляет кандидатов и депутатов, так утомляет.
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09.07.2022 16:21 Ответить
що в вр роблять колишні опзж?!
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09.07.2022 16:22 Ответить
передають державні секрети своєму патрону -параноїку
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09.07.2022 16:25 Ответить
думаешь они работают быстреее от зеленых во главе с Ермаком?
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09.07.2022 16:34 Ответить
Тому що вони тепер ППЗЖ. Зміна однієї літери в абревіатурі дозволяє покласти путіна на закон. Зеленський зуб дає.
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09.07.2022 16:57 Ответить
Обидва округи (і Волноваха, і Маріуполь) - повністю під окупацією.
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09.07.2022 16:28 Ответить
Це ніяк не завадить Арєстовічу балотуватись від Волновахи, а Нєвзорову від Маріуполя. Просто вибори влаштують в Дії
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09.07.2022 16:58 Ответить
Якраз нагода зменшити поголів'я "слуг народу" до оптимального...
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09.07.2022 16:36 Ответить
Их с ВР надо гнать в шею. Шоб ни одним ,,слугою урода" там и не пахло
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09.07.2022 16:49 Ответить
оптимальне - це нуль
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09.07.2022 16:50 Ответить
А зрадник Ковальов з зеленої шобли так і залишиться депутато
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09.07.2022 17:04 Ответить
так, можливо що йому зарплату ще платять
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09.07.2022 19:07 Ответить
а я було подумала що лубінця сумління замучало. Чого це я? той, хто любить незаконно збагачуватися не може мати жодного сумління.
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09.07.2022 17:49 Ответить
Після війни вас всіх,упирів,міняти потрібно.Чи ви надієтесь на післявоєнний дерибан?Щось мені підказує,що даремно!
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09.07.2022 21:41 Ответить
 
 