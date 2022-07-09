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грузы (268) металлургия (441) тарифы (1806) Укрзализныця (2635) Арселор (60) Ferrexpo (4)

Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь критические последствия для экономики, - Ferrexpo

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

залізниця

Непродуманные шаги в области финансов и логистики могут создать дополнительные риски для ферросплавов.

Об этом заявила исполнительный директор по маркетингу в Европе и внешним связям Ferrexpo Ярославна Блонская, передает Цензор.НЕТ.

"Если анализировать нынешнюю ситуацию комплексно, можем отметить, что состоявшееся 01.07.2022 повышение железнодорожного тарифа на увеличение цен на энергоносители, запчасти и другие материалы и другие факторы привели к значительному увеличению себестоимости нашей продукции", — констатировала Блонская.

Она отметила: компания пытается решить вопрос с логистикой, но в любом случае это приводит к удорожанию логистической составляющей. Экспортерам крайне сложно сохранять объемы в условиях лимитированных пропускных возможностей.

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"За последние 4 месяца мы значительно изменили наши логистические маршруты. Мы вынуждены были в короткое время найти решение о переадресации 60% продукции, ранее экспортировавшейся через порты Черного моря. Но сегодня имеем средний вагонооборот минимум 20-24 дня (доходит до 50-60 дней) против 11 дней в начале года", — подчеркнула Блонская.

Она подчеркнула: ГМК нуждается в поддержке государства в решении вопроса логистики для увеличения объемов и выхода на полную мощность, ведь на фоне прогнозов международных экспертов об ускорении роста объемов добычи железной руды в мире в 2022-2026 годах потери позиций на рынке украинскими добывающими предприятиями могут стать невозвратными.

"Государство стабильно получало от предприятий ГМК поступления в виде налога на прибыль, рентной платы и других налогов: все горно-обогатительные комбинаты входят в топ-100 налогоплательщиков и по итогам 2021 заплатили около $2,5 млрд налогов", — напомнила Блонская.

Она подчеркнула, что неосторожные и непродуманные шаги в сфере финансов и логистики могут спровоцировать дополнительные риски для отрасли, привести к критическим последствиям в масштабах всей страны.

Как известно, "Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку грузов всех классов на 70%. Против этого решения выступила Европейская бизнес-ассоциация: там подчеркнули, что компания-государственный монополист не может перекладывать на бизнес все свои проблемы, ведь он тоже пострадал от войны.

Напомним, на днях в Арселор Митал Кривой Рог сообщили о сокращении производства и снижении на треть зарплат работников. Причина — проблемы с логистикой, которые делают невозможным работу предприятия в нормальном режиме.

Накануне компания Метинвест также сообщила об остановке своих ГОКов и сокращении производства на заводе Каметсталь по тем же причинам.
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Топ комментарии
+5
Укрзалізниця - це державна компанія. Тобто всі збитки, які отримує компанія покриваються за рахунок платників податків. Якщо Ferrexpo думає, що громадяни мають покривати їхні збитки, то вони глибоко помиляються.
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09.07.2022 16:54
+3
Гетьманцева работа???
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09.07.2022 16:51
+2
Да не сочиняйте, воют как и Ахметов, не желая уменьшения сверхприбылей
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09.07.2022 17:01
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Гетьманцева работа???
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09.07.2022 16:51 Ответить
всей дружной зе-команды
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09.07.2022 19:02 Ответить
Укрзалізниця - це державна компанія. Тобто всі збитки, які отримує компанія покриваються за рахунок платників податків. Якщо Ferrexpo думає, що громадяни мають покривати їхні збитки, то вони глибоко помиляються.
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09.07.2022 16:54 Ответить
Да не сочиняйте, воют как и Ахметов, не желая уменьшения сверхприбылей
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09.07.2022 17:01 Ответить
Ферросплави це Беня
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09.07.2022 17:03 Ответить
Довели залізницю до ручки, заради надприбутків. Я вже 5 раз пишу для бізнесу було до 24 лютого 2022, і після 24 лютого. Якщо ви не збираєтесь платити за ринковими тарифами, тоді чекайте орків вони заберуть все безплатно у вас. Може пристрелять вас ще за то что красиво живете.
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09.07.2022 17:07 Ответить
кто довел? Вы не обобщенно говорите, а называйте конкретные имена. Последний толковый руководитель в транспорте Кирпа был, а потом пошли по наклонной, апогеем которого стал Сережа Лещенко в наблюдательном совете
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09.07.2022 20:34 Ответить
кто довел? такие как Евгений Романов d08d954b и другие любители Кирпы. Кто работал при Кирпе, то помнит постоянные "отпуска за свой счёт", "субботники" и прочие прелести руководителя УЗ.
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09.07.2022 21:06 Ответить
А війна -це не критично??? Як задовбали ці бариги,і всі ці шльондри, які розповідають мачню. Це такий воєнний стан в країні, коли кожен торгаш,який називає себе великим промисловцем та роботодавцем, висловлює свої претензії щоб набити власні кишені?
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09.07.2022 17:09 Ответить
есть рынок, который диктует условия. Или вы предлагаете добывать и продавать в убыток? Этого не будет делать никакой бизнес. Это разве в совке могли такое практиковать
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09.07.2022 20:32 Ответить
есть рынок, который диктует условия. Или вы предлагаете перевозить грузы в убыток? Этого не будет делать никакой бизнес. Это разве в совке могли такое практиковать
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09.07.2022 20:48 Ответить
як таке може бути, що компанія добуває власну сировину, а не покупає, переробляє її на підприємствах, що мають робітників з набагато нижчим рівнем зарплати, ніж в Європі, та ще й жаліється, на низьку собівартість??? Люди поїхали за кордон і побачили реальні зарплати на заводах звичайним роботягам, так що зі своїм скигленням ідіть на Х%№
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09.07.2022 17:19 Ответить
Може й воно правильно, але з другої сторони Укразалізниця ще той гадюшник, наврядчи кошти від підняття тарифів витрачать за призначенням.
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09.07.2022 17:26 Ответить
Взагалі будь яке підвищення ціни у будь якій сфері економіки країни (особливо критичній, якою є залізниця) під час війни Є ЗРАДОЮ! Тому всі таки "косяки" "зеленої" влади зараз потрібно ЛИШЕ ФІКСУВАТИ, аби після війни НАШОЮ ПЕРЕМОГОЮ надати їй РАХУНОК та ПРИМУСИТИ її ВІДПОВІСТИ ЗА ВСЕ!!! А зараз лише тільки "пообурюємось" у соцмережах та почекаємо... І то лише у тому випадку, якщо це тільки НЕ ПОВ'ЯЗАНО ЗІ ЗРАДОЮ УКРАЇНІ!!!
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09.07.2022 17:30 Ответить
Ключевой причиной этого являются действия россии по блокированию наших портов. Странно вот только, почему западные партнеры отказались от идеи вывоза продукции из наших портов под прикрытием кораблей иностранных государств? Это бы хоть частично спасло экономику страны и решило вопрос с логистикой
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09.07.2022 20:31 Ответить
"Якщо неправильно керувати країною , всі розумні люди поїдуть геть." Розумна людина сказала.
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09.07.2022 20:36 Ответить
Скільки живу, стільки й пам'ятаю, що на укрзалізниці вічний бардак. ніби і керівництво нормальні зарплати отримує, і члени наглядової ради, а УЗ з кожним роком все більше занепадає...
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09.07.2022 21:21 Ответить
Цім Жевагам та Ахметовим вигодно банкрутувати Укрзалізницю, а потім купувати домівкі у Франції за 400 млн доларів, нахабні тварини ще й щось вимагають під час війни, при цьому не домогаючи зсу зовсім
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10.07.2022 11:53 Ответить
 
 