Юрчишин о письме Спартц о Ермаке: "Просто надо перестать воровать и бояться быть разоблаченным"
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То, что деятельность татаровского крыла ОП станет (является уже давно) предметом пристального публичного и непубличного внимания наших партнеров, было понятно из возвращения внимания к борьбе с коррупцией.
Об этом заявил нардеп Ярослав Юрчишин, комментируя письмо конгрессменки Виктории Спартц Байдену о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошо, что это не произошло до решения ЕС о кандидатстве для Украины или перед голосованием по лендлизу: о письме Спартц и не только.
То, что деятельность татаровского крыла ОП станет (является уже давно) предметом пристального публичного и непубличного внимания наших партнеров, было понятно из возвращения внимания к борьбе с коррупцией. Оно, это внимание, существенно упала после 2019 года, потому что были надежды на нового президента и его команду. И начальные шаги очень обнадеживали. Когда же в ней начали доминировать старые кадры Януковича – все вернулось на круги своя. Анонимные каналы и наезды на активистов-грантожеров, позиционирование "орла Захарченко", "служанки риговской милиции" как эффективного менеджера правоохранительных органов... все это уже было, не ново. Кремлевский почерк коломойского исполнения.
Как следствие – недоверие партнеров и имиджевые потери для татаровских патронов – президента и руководителя его офиса.
Что должно быть? Отстранение Татарова, назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, объявление о начале конкурса на директора НАБУ, публичное заявление Ермака - готов к проверке моих связей, скрывать нечего, формируйте международную группу. В идеале синхронизация с США по санкциям, в частности, против Коломойского.
Что будет? Возмущение по вмешательству во внутреннюю политику, дальнейшее давление на суд для срыва конкурса на руководителя САП, словесная перепалка с партнерами, замедление темпов сотрудничества, доведение ситуации до сложной и... реализация части шагов с "что должно быть". Ибо без партнеров воевать с русскими не реально. К сожалению, пакет решений будет без кадровых изменений в ОП. Потому что не знаю, чем их всех держит Олег Татаров, наверное, папочки еще со времен Януковича очень полны, но отпускать его не хотят. Скорее боятся.
И все равно рано или поздно придется определяться. Ибо как говорил Матфей 6:24-25 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Жаль, что это все во время активных боев. И да, это точно использует рашка. Вопрос кто заказчик, традиционно так и останется за скобками. В конце концов, чтобы не попадать в такие передряги, просто нужно перестать воровать и бояться быть разоблаченным", - заявил Юрчишин.
Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.
Пожалуйста, подождите...
А я, не удивлюсь что дерьмак всего лишь напарник зЕлохского! Как ***** прохрюкало: "Всё идёт по плану!"? Блин, во время войны, легализуют взятки "падаррки", про документы уже молчу! зЕ, как ты про Пороха говорил: "Деньги на крови.", так? А что, кто то тому же тЮзику, самолёт истребитель или танк подарит? Помните, нас предупредили, если мы потеряем статус кандидата в ЕС, вся ответственность лежит только на зЕлохском!
PS: Знаю, что в такие времена, категорически нельзя такое писать, но и такие чудеса ведь тоже нельзя вытворять!!! Боюсь, с этим законом "про взятки", какаяразница будет тянуть войну до бесконечности!
PРS: Дай Бог, что я ошибаюсь...
Я до чого якщо зеленський не почне чистити оточення , це буде говорити про друге і це брати задниця велика задниця
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
У мене до порошенка свої претензії. Але значно інтелектуальніші ніж оце ваше лайно - барига.
українськиймалороський народнасєлєніє, у яких національний вид спорту - біг по граблях!!!
зе - звичайний використаний туалетний папір, під яким купа лайна, яка і створює колір, запах та смак української влади
безугла/тищенкі/зе/інши арахамії - не можуть бути зрадниками, бо істоти без мозку та моралі.
Интересно сколько еще общественность и союзники должны указывать на очевидные факты Зеленскому, что бы он обратил на это внимание и предпринял меры?
А еще есть Ваня Бакланов, чьи подчиненные вместе с Ермаком слили врагу (москалям) Юг Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
В рамках надзорного запроса Конгресса я прошу вашу Администрацию проинформировать Конгресс о проведенном расследовании и надзора в отношении главы администрации президента Зеленского Андрея Ермака, на запланированном секретном брифинге Конгресса по надзору 12 июля, 2022.
Основываясь на различных разведывательных данных и действиях г-на Ермака в Украине, Конгресс должен срочно получить эту информацию. Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны придерживаться соответствующего уровня строгости и подотчетности американскому народу, чтобы наша помощь действительно не попала в руки не тех людей, так как Украине срочно нужен повышенный уровень и скорость помощи в обеспечении безопасности со стороны Вашей администрации, чего, к сожалению, не произошло.
Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, это наша ответственность сообщить ему, если у нас могут быть какие-либо проблемы с ключевыми людьми вокруг него. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, ведущим эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас.
[Секретная информация удалена]
Дополнительно хочу обратить ваше внимание, что г-н Ермак назначил г-на Олега Татарова своим заместителем по правоохранительным органам по борьбе с коррупцией, который вместо этого, как вы хорошо знаете, более года задерживал назначение независимого прокурора по борьбе с коррупцией, делая Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное Бюро (НАБУ) недееспособными. Г-н Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до его назначения, когда его дело было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Г-н Татаров также был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте Януковиче преследуя протестующих Евромайдана.
Г-н Ермак вызывает много опасений у самых разных людей в Соединенных Штатах и на международном уровне. Считается, что он высоко ценится вашим главным советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Я хотела бы, чтобы вы как можно скорее ответили Конгрессу по этому срочному вопросу, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Не стесняйтесь обращаться в мой офис напрямую для получения более подробной информации о нашем брифинге. С нетерпением жду вашего незамедлительного ответа.
Искренне, Виктория Спартц.
tatarov-prokremlivs'ka navolo4 !
Воєний стан це коли навпаки все простіше ніж в ваш гуманний мирний час.