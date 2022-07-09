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Юрчишин о письме Спартц о Ермаке: "Просто надо перестать воровать и бояться быть разоблаченным"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

спартц,єрмак

То, что деятельность татаровского крыла ОП станет (является уже давно) предметом пристального публичного и непубличного внимания наших партнеров, было понятно из возвращения внимания к борьбе с коррупцией.

Об этом заявил нардеп Ярослав Юрчишин, комментируя письмо конгрессменки Виктории Спартц Байдену о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо, что это не произошло до решения ЕС о кандидатстве для Украины или перед голосованием по лендлизу: о письме Спартц и не только.

То, что деятельность татаровского крыла ОП станет (является уже давно) предметом пристального публичного и непубличного внимания наших партнеров, было понятно из возвращения внимания к борьбе с коррупцией. Оно, это внимание, существенно упала после 2019 года, потому что были надежды на нового президента и его команду. И начальные шаги очень обнадеживали. Когда же в ней начали доминировать старые кадры Януковича – все вернулось на круги своя. Анонимные каналы и наезды на активистов-грантожеров, позиционирование "орла Захарченко", "служанки риговской милиции" как эффективного менеджера правоохранительных органов... все это уже было, не ново. Кремлевский почерк коломойского исполнения.

Как следствие – недоверие партнеров и имиджевые потери для татаровских патронов – президента и руководителя его офиса.

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Что должно быть? Отстранение Татарова, назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, объявление о начале конкурса на директора НАБУ, публичное заявление Ермака - готов к проверке моих связей, скрывать нечего, формируйте международную группу. В идеале синхронизация с США по санкциям, в частности, против Коломойского.

Что будет? Возмущение по вмешательству во внутреннюю политику, дальнейшее давление на суд для срыва конкурса на руководителя САП, словесная перепалка с партнерами, замедление темпов сотрудничества, доведение ситуации до сложной и... реализация части шагов с "что должно быть". Ибо без партнеров воевать с русскими не реально. К сожалению, пакет решений будет без кадровых изменений в ОП. Потому что не знаю, чем их всех держит Олег Татаров, наверное, папочки еще со времен Януковича очень полны, но отпускать его не хотят. Скорее боятся.

И все равно рано или поздно придется определяться. Ибо как говорил Матфей 6:24-25 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

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Жаль, что это все во время активных боев. И да, это точно использует рашка. Вопрос кто заказчик, традиционно так и останется за скобками. В конце концов, чтобы не попадать в такие передряги, просто нужно перестать воровать и бояться быть разоблаченным", - заявил Юрчишин.

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.
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Топ комментарии
+114
Когда работники ФСБ Верещук, Татаров, Єрмак предстанут перед судом за саботаж производства оружия в 2019-2022 и сдачу без боя Юга Украины?

Теперь тем более стало понятно почему ЗE уволил главного СБУшника Харькова и чморит мера Чернигова. Задание ФСБ Ермака-Татарова по сдаче городов НЕ ВЫПОЛНЕНО
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09.07.2022 17:23
+112
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09.07.2022 17:21
+98
Побачите скільки лайна випливе після війни про самого ЗЕуйобка, дізнаєтесь скільки воно вкрало і прозрієте!
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09.07.2022 17:21
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кумівства в 3е команді нема а е набагато гірше і треба багатьоx 3а рускім кораблем або і в камеру вони що не3амінимі
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09.07.2022 18:33 Ответить
Всё как на копростане: цар хароший, баяре плахие!
А я, не удивлюсь что дерьмак всего лишь напарник зЕлохского! Как ***** прохрюкало: "Всё идёт по плану!"? Блин, во время войны, легализуют взятки "падаррки", про документы уже молчу! зЕ, как ты про Пороха говорил: "Деньги на крови.", так? А что, кто то тому же тЮзику, самолёт истребитель или танк подарит? Помните, нас предупредили, если мы потеряем статус кандидата в ЕС, вся ответственность лежит только на зЕлохском!
PS: Знаю, что в такие времена, категорически нельзя такое писать, но и такие чудеса ведь тоже нельзя вытворять!!! Боюсь, с этим законом "про взятки", какаяразница будет тянуть войну до бесконечности!
PРS: Дай Бог, что я ошибаюсь...
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09.07.2022 18:34 Ответить
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09.07.2022 18:36 Ответить
Якщо зеленський добровільний дурень ну це одне , але якщо він в темі це просто тотальне резчарування для цивілізованого світу і біда для українців яка межує з їх зникненням ..
Я до чого якщо зеленський не почне чистити оточення , це буде говорити про друге і це брати задниця велика задниця
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09.07.2022 18:45 Ответить
Я не думаю щоб він був таким дауном щоб не розуміти (3 роки)швидше є гарантії його безпеки
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09.07.2022 19:30 Ответить
Да товарісч зільонскій , обісралися ви по саму макушку....
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09.07.2022 18:52 Ответить
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09.07.2022 20:12 Ответить
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...

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10.07.2022 03:32 Ответить
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09.07.2022 20:14 Ответить
можна хоч ЯКІСЬ докази про "баригу"? бо те, що у вас нема мізків і ви безмежно тупі не дає вам право на індулігенцію за знищення України і тисячі смертей, до яких привів ваш тупенький "вирок"!
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09.07.2022 19:04 Ответить
философия упоротых из "отрядов путина" сильно повредила ваш мозг.. держитесь там, бо запоребрик (со своими инструкциями) всё-равно вас кинет..(
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09.07.2022 22:02 Ответить
ну так телевізор же показував вчителя на велосипеді, як можна було за "баригу" голосувати. А хто до речі наспівав у вуха вам пісеньку про баригу? Сракашвілі? А хто такий барига? - Торговець краденим. До сіх пор шукають і ніяк не найдуть, що украв і перепродав порошенко.
У мене до порошенка свої претензії. Але значно інтелектуальніші ніж оце ваше лайно - барига.
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09.07.2022 21:16 Ответить
Людина судить інших по собі і саме тому велика частина віслючків, які голосували за зеленого бабуїна, сподіваються, що хоч щось нариють на Порошенка. А після війни, я це можу гарантувати на 100 відсотків, продовжать обирати орієнтуючись на величину та соковитість морквинки, яку їм пообіцяють по телевізору. Бо для віслючків не важливо куди їх веде погонич. для них головне щоб перед носом була прив'язана велика соковита морквина за якою вони будуть тягнутися. Це їх мрія.
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09.07.2022 22:28 Ответить
на мою думку існує глибоко законспірована особа,або група осіб які керують Зеленським, пдбираючи своїх людей в його оточення. він не може самостійно приймати рішення, і не може вийти з цієї гри.
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09.07.2022 18:54 Ответить
існує , чи то пак животіє, український малороський народ насєлєніє, у яких національний вид спорту - біг по граблях!!!
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09.07.2022 19:05 Ответить
так Єрмак і керує
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09.07.2022 20:09 Ответить
Путін.
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09.07.2022 20:45 Ответить
да-да, най Зеленський вийде нарешті і зробить заяву. "Треба просто припинити красти!"
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09.07.2022 19:07 Ответить
для спасения рядового татарова зеленскому надо его назначить главой САП, или отправить послом в Германию.
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09.07.2022 19:15 Ответить
Тут мова йле ппо держзраду, а юрчишин гальмує справу і захищає ермака, як це розуміти?
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09.07.2022 19:21 Ответить
«Зе» треба визначатися з ким далі бути і чи бути взагалі?
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09.07.2022 19:29 Ответить
Тобто, Ви до цього часу вважаєте, що зе здатне на дії?!
зе - звичайний використаний туалетний папір, під яким купа лайна, яка і створює колір, запах та смак української влади
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09.07.2022 20:27 Ответить
Боріса Джонсона вимусили піти у відставку тільки за те що він прикрив товариша по партії і щось комусь не повідомив.. В Україні вже 3-й рік тривають скандали з Єрмаком, торгівля посадами, Оман із патрушевим, вагнерівці, підготовка до війни, Чонгар, Херсон… і навіть запит на перевірку викликає істерику в ОПі. « Это какой-то позор!». Про яку цивілізацію мова?
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09.07.2022 19:30 Ответить
Нажаль Б. Джонсон зробив лордом роzz олігархам та ввів його у палату лордів, а ще він з його роzz сином гуляв на вечірках під час covid карантину. Доя мене особисто це був шок, вде це факт.
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09.07.2022 22:01 Ответить
серйозно? чи це прикол? а дєрьмак-реаліті вас не шокують? зрада і здача півдня, Маріуполя, здача азовців? все це дрібнички в порівнянні з косяками Джонсона?
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10.07.2022 00:39 Ответить
А про Ермака ни слова, не пол шишки , а шо так
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09.07.2022 19:34 Ответить
Зе или реально дебил или во главе банды
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09.07.2022 19:36 Ответить
Дуже обнадійливі ***ть кроки з 2019го. Абаржаться...
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09.07.2022 19:53 Ответить
Еще одна московская консерва Юрчишин валяет дурачка. Речь не о просто воровстве, а об измене Родине, работе, на спецслужбы России, саботаже, подрыве экономики и обороны Украины. Не надо прикрывать Татарым преступления Ермака. Это не какаято передряга в офисе это жизни сотни тысяч украинцев
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09.07.2022 19:57 Ответить
татарови/єрмаки/портнови/шефіри/етс - не можуть бути "предателями", бо ніколи не були українцями!
безугла/тищенкі/зе/інши арахамії - не можуть бути зрадниками, бо істоти без мозку та моралі.
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09.07.2022 20:32 Ответить
Российского (вражеского) агента Андрея Ермака активно пиарят и ежедневно лижут ему очко нескольку телеграм помоек типа ушей кличка и вертикали) Также Люся Арестович одно время в эфирах Фейгина регулярно полировал очко своей подружки Ермака).
Интересно сколько еще общественность и союзники должны указывать на очевидные факты Зеленскому, что бы он обратил на это внимание и предпринял меры?
А еще есть Ваня Бакланов, чьи подчиненные вместе с Ермаком слили врагу (москалям) Юг Украины.
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09.07.2022 20:03 Ответить
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09.07.2022 20:12 Ответить
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09.07.2022 20:51 Ответить
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09.07.2022 20:59 Ответить
Писал не однократно - рано или поздно( думаю рано, сразу после победы) - Беню сдадут штатам , где получит с командой несколько пожизненных. С Зе бандой будут разбираться наши воины , он не докажет, что не лох , будущее его грустное и не определенное. По-всякому лет на 500 тюрьмы он и Татаровы и Ермаку уже заработали. Расскажут сколько получили за сдачу границ Украины и с Крымом и в Луганской обл и границу с Беларусью.
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09.07.2022 21:17 Ответить
З ними повинен розібратись військовий трибунал, а незалежний військовий прокурор з легкістю забезпечить доказову базу статті ДЕРЖАВНА ЗРАДА!
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09.07.2022 21:33 Ответить
як казав Кузьма то всьо має бути пи...ене та стріляне інакше ні перемоги ні України не буде!!!
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09.07.2022 21:36 Ответить
Юрій Швець з США в деталях розповідає про нинішню ситуацію з Єрмаком:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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09.07.2022 21:43 Ответить
Уважаемый господин Президент,

В рамках надзорного запроса Конгресса я прошу вашу Администрацию проинформировать Конгресс о проведенном расследовании и надзора в отношении главы администрации президента Зеленского Андрея Ермака, на запланированном секретном брифинге Конгресса по надзору 12 июля, 2022.

Основываясь на различных разведывательных данных и действиях г-на Ермака в Украине, Конгресс должен срочно получить эту информацию. Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны придерживаться соответствующего уровня строгости и подотчетности американскому народу, чтобы наша помощь действительно не попала в руки не тех людей, так как Украине срочно нужен повышенный уровень и скорость помощи в обеспечении безопасности со стороны Вашей администрации, чего, к сожалению, не произошло.

Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, это наша ответственность сообщить ему, если у нас могут быть какие-либо проблемы с ключевыми людьми вокруг него. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, ведущим эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас.

[Секретная информация удалена]

Дополнительно хочу обратить ваше внимание, что г-н Ермак назначил г-на Олега Татарова своим заместителем по правоохранительным органам по борьбе с коррупцией, который вместо этого, как вы хорошо знаете, более года задерживал назначение независимого прокурора по борьбе с коррупцией, делая Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное Бюро (НАБУ) недееспособными. Г-н Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до его назначения, когда его дело было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Г-н Татаров также был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте Януковиче преследуя протестующих Евромайдана.

Г-н Ермак вызывает много опасений у самых разных людей в Соединенных Штатах и на международном уровне. Считается, что он высоко ценится вашим главным советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Я хотела бы, чтобы вы как можно скорее ответили Конгрессу по этому срочному вопросу, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Не стесняйтесь обращаться в мой офис напрямую для получения более подробной информации о нашем брифинге. С нетерпением жду вашего незамедлительного ответа.

Искренне, Виктория Спартц.
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09.07.2022 21:58 Ответить
Зелені шавки верещук та речник МЗС ніколенко, заскиглили в унісон за командою з Банкової. А сам "герой" скандалу, він же "козир", як і зелений опариш, традиційно, вважають за краще відмовчуватися.
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09.07.2022 22:08 Ответить
Матвій 6:24-25 Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.
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09.07.2022 22:25 Ответить
ermak-agent kremlya "kozir'"
tatarov-prokremlivs'ka navolo4 !
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09.07.2022 22:28 Ответить
ЗАВХОЗ И КО должны уже сидеть на параше !!!!
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09.07.2022 23:05 Ответить
Міняю F-35 на беню
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09.07.2022 23:07 Ответить
Слабенька стаття від Юрчищина, дуже гуманна і толерантна.
Воєний стан це коли навпаки все простіше ніж в ваш гуманний мирний час.
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10.07.2022 01:40 Ответить
"Позвольте, но... Как же он служил в очистке?" ©
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10.07.2022 02:21 Ответить
Сьогодні головне::не скільки вкрали, а скільки тисяч украінців загинуло, дякуючи ОП. Це здача Херсона, Бердянська .. - всіх портів за один день і наслідок : оточення Маріуполя і трагедія "Азовсталь"; це не підготовлені бомбосховище і не проведені міроприємства по захисту мирного населення, це тероборона в містах бех збороі, це саботування випуску наших розробок зброі. Це , нарешті, викладені бравурні фотот полігону під Львовом із заявою, що тут тренуються бійці, фото Подоляка із Арахамією; , із наступним обстрілом цього прлігону і десятком смертей . І ось головний " рєшала" украінськоі політики- Єрмак, який ще за день до війни запевняв РНБО: Війни не буде. Війни не буде , але чомусь сотні депутатських родин за дві неділі до війни покинули Украіну: всі своі знали . Але єрмаки не сподівлися, що знову народ встане на захист своіх домівок і дасть відсіч, жертвуючи десятками тисяч смертей
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10.07.2022 08:45 Ответить
,,Сын,, Коломойского и его слуги , после войны обязательно получат по полной. Народ Украины уже сделал своим выбором президента полуфюрера- начиная от билетиков в туалет до судей прокуроров правительством - все и все слуги Коломойского. Пожалуйста, люди, на следующих выборах не сделайте полного фюрера.
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10.07.2022 09:24 Ответить
Ответьте на вопрос - после того как за Ермака возьмутся всерьёз, то в какую страну он смоется? Правильно, в паРашу к своему папе работающему в ГРУ России. Как и Портновы и Татаровыи вся эта украинофобска-воровская мишпуха.
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12.07.2022 10:24 Ответить
ЧТО ВЫ УДИВЛЯЕТЕСЬ!! КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ ДЕБИЛ Зеленский ,ТАКАЯ ЖЕ И ЕГО ШУТОВСКАЯ дебильная воровская КОМАНДА, вместе с этими Ермаками, Арахамиями , Тупыми кладовщиками- Шмыргалями, мартышками Безуглыми и т. д. !! Жаль только наших геройски погибших солдат и офицеров, разрушенные города и села и 10 млн. обескровленных переселенцев!!... К сожалению ничего из себя этот клоун-президент Зеленский не представляет!!Очередной Жулик и ворюга , как все предыдущие президенты Украины!!
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12.07.2022 11:59 Ответить
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