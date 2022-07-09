Юрчишин о письме Спартц о Ермаке: "Просто надо перестать воровать и бояться быть разоблаченным"

То, что деятельность татаровского крыла ОП станет (является уже давно) предметом пристального публичного и непубличного внимания наших партнеров, было понятно из возвращения внимания к борьбе с коррупцией.

Об этом заявил нардеп Ярослав Юрчишин, комментируя письмо конгрессменки Виктории Спартц Байдену о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо, что это не произошло до решения ЕС о кандидатстве для Украины или перед голосованием по лендлизу: о письме Спартц и не только.

То, что деятельность татаровского крыла ОП станет (является уже давно) предметом пристального публичного и непубличного внимания наших партнеров, было понятно из возвращения внимания к борьбе с коррупцией. Оно, это внимание, существенно упала после 2019 года, потому что были надежды на нового президента и его команду. И начальные шаги очень обнадеживали. Когда же в ней начали доминировать старые кадры Януковича – все вернулось на круги своя. Анонимные каналы и наезды на активистов-грантожеров, позиционирование "орла Захарченко", "служанки риговской милиции" как эффективного менеджера правоохранительных органов... все это уже было, не ново. Кремлевский почерк коломойского исполнения.

Как следствие – недоверие партнеров и имиджевые потери для татаровских патронов – президента и руководителя его офиса.

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Что должно быть? Отстранение Татарова, назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, объявление о начале конкурса на директора НАБУ, публичное заявление Ермака - готов к проверке моих связей, скрывать нечего, формируйте международную группу. В идеале синхронизация с США по санкциям, в частности, против Коломойского.

Что будет? Возмущение по вмешательству во внутреннюю политику, дальнейшее давление на суд для срыва конкурса на руководителя САП, словесная перепалка с партнерами, замедление темпов сотрудничества, доведение ситуации до сложной и... реализация части шагов с "что должно быть". Ибо без партнеров воевать с русскими не реально. К сожалению, пакет решений будет без кадровых изменений в ОП. Потому что не знаю, чем их всех держит Олег Татаров, наверное, папочки еще со времен Януковича очень полны, но отпускать его не хотят. Скорее боятся.

И все равно рано или поздно придется определяться. Ибо как говорил Матфей 6:24-25 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

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Жаль, что это все во время активных боев. И да, это точно использует рашка. Вопрос кто заказчик, традиционно так и останется за скобками. В конце концов, чтобы не попадать в такие передряги, просто нужно перестать воровать и бояться быть разоблаченным", - заявил Юрчишин.

Напомним, ранее первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.