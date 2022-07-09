Не пойдут учиться - вывезут в Крым: в Херсонской области российские оккупанты угрожают родителям школьников

В Херсонской области захватчики смогут запустить не более 20% школ, пока враг угрожает руководителям школ, распространяет слухи, что детей, которые не пойдут в школы с российской программой, будут отбирать у родителей и отправлять в Крым.

Об этом заявил в эфире телемарафона первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ужасная у нас ситуация, по сути, еще с образованием. Потому что в последнее время орки просто… знаете, просто "танком едут" по нашим педагогам. Их забирают из домов, бросают в камеры директоров школ, руководителей управлений образования в громадах и принуждают к организации образовательного процесса под учебный год. Для того чтобы они собирали трудовые коллективы, составляли списки учителей, которые готовы работать по российской программе", — говорит Соболевский.

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По его словам, оккупанты активно распространяют слухи, что родителей, чьи дети не пойдут в школы, которые планируют запустить по российским программам (а это не более 10 - 20% школ), будут лишать родительских прав. "И что этих детей будут отправлять жить и получать образование в Крыму. Это Каховка, Новая Каховка транслирует такое", — говорит Соболевский. Он отметил, что надеется, что это только фейк.