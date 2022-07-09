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Не пойдут учиться - вывезут в Крым: в Херсонской области российские оккупанты угрожают родителям школьников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

В Херсонской области захватчики смогут запустить не более 20% школ, пока враг угрожает руководителям школ, распространяет слухи, что детей, которые не пойдут в школы с российской программой, будут отбирать у родителей и отправлять в Крым.

Об этом заявил в эфире телемарафона первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ужасная у нас ситуация, по сути, еще с образованием. Потому что в последнее время орки просто… знаете, просто "танком едут" по нашим педагогам. Их забирают из домов, бросают в камеры директоров школ, руководителей управлений образования в громадах и принуждают к организации образовательного процесса под учебный год. Для того чтобы они собирали трудовые коллективы, составляли списки учителей, которые готовы работать по российской программе", — говорит Соболевский.

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По его словам, оккупанты активно распространяют слухи, что родителей, чьи дети не пойдут в школы, которые планируют запустить по российским программам (а это не более 10 - 20% школ), будут лишать родительских прав. "И что этих детей будут отправлять жить и получать образование в Крыму. Это Каховка, Новая Каховка транслирует такое", — говорит Соболевский. Он отметил, что надеется, что это только фейк.
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Топ комментарии
+12
Маю надію що до осені жодної кацапської смердючої свині на Херсонщіні вже не буде...
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09.07.2022 17:46
+7
Плохо вы историю Московии знаете. Заселят своими орками. Почему на юге Украины так много ваты? Все просто. Служило кацапское дерьмо на Северном флоте, вышло на пенсию - на юга. Адмиралы в Севастополь, Капитаны 1-го, 2-го ранга в Одессу, Николаев, Херсон. Прочая шваль - летехи да мичманы - в Очаков, Измаил
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09.07.2022 17:52
+5
Голосування по приколу має свою ціну. Хоть паржом і хуже не будет )))) Замість евакуації отримали ЗЕлений Х..Й
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09.07.2022 17:51
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Колись думали, що вiйна - фейк.
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09.07.2022 17:40 Ответить
Слышь, клоун. Ник сммени. С тебя майор Чернобаев, как с Безуглой балерина
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09.07.2022 17:54 Ответить
ЕВБАННЫЕ *********..так Крым-- это также Украина.... довбанные ***********..уразумейте это ********..наконец то...
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09.07.2022 18:50 Ответить
Скоро от свинособак на херсонщині останутся рожки да ножки.
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09.07.2022 17:41 Ответить
Плохо вы историю Московии знаете. Заселят своими орками. Почему на юге Украины так много ваты? Все просто. Служило кацапское дерьмо на Северном флоте, вышло на пенсию - на юга. Адмиралы в Севастополь, Капитаны 1-го, 2-го ранга в Одессу, Николаев, Херсон. Прочая шваль - летехи да мичманы - в Очаков, Измаил
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09.07.2022 17:52 Ответить
Призначення "на Украіну", особливо наприкінці строку служби, було для офіцерів радармії (всіх видів і родів військ) неабияким заохоченням. Вище котувалася лише Прибалтика. Незважаючи на те, що після звільнення з лав офіцер мав право повернутися до місця призову і стати там на пільгову чергу "на квартіру", мало хто бажав повертатися у "рідні є@єня".
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09.07.2022 18:20 Ответить
Кременчук також - рибалка на Дніпрі
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09.07.2022 22:40 Ответить
Маю надію що до осені жодної кацапської смердючої свині на Херсонщіні вже не буде...
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09.07.2022 17:46 Ответить
до осени осталось 50 дней. Пока оккупанты нормально там себя чухают, колаборантов хватает, население затаилось, грабить еще до зимы хватит кораблями... Так что, не всё так быстро будет.
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09.07.2022 19:06 Ответить
Голосування по приколу має свою ціну. Хоть паржом і хуже не будет )))) Замість евакуації отримали ЗЕлений Х..Й
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09.07.2022 17:51 Ответить
Гітлер таки визнав Путіна вожаком сатаністів планети...
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09.07.2022 18:08 Ответить
Ці ****** реально думають протриматись там до вересня чи у них є домовленість з Дермаком про ненапад?
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09.07.2022 18:13 Ответить
Мы за 3 месяца освободили там целые 3 селы.
До 1 сентября осталось 50 дней. За 50 дней в лучшем случае ещё 2 села освободим.
Или ещё есть люди, которые слушают Арестовича и верят в наше ужасное "контрнаступление через 2-3 недели, максимум, прописью".
Если бы орки не были уверены, они бы не строили планы по присоединению ворованных земель к расее. И пока что перевес на их стороне.
Оружия в количествах, которое даёт запад, в жизни не хватит что-то освободить. Хватает только продлить нашу борьбу на какой-то срок.
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09.07.2022 19:15 Ответить
По-перше читати твою свинособачу мову не приємно, а по -друге "ми АсвАбадили" це хто? По - третє розкрий всоє свинособаче ***** та подивись карту, а не передруковуєш тут свої свинособачі пабліки.
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09.07.2022 20:16 Ответить
"мы" - это ЗСУ, которые стоят на Херсонских рубежах, которых мы с волонтёрами раз в неделю видим и знаем что и как там происходит. Ребята говорят что сейчас у них на первом месте удержание рубежей, а не продвижение куда-то. А живу я 30км от зоны БД, поэтому я знаю, что говорю, в отличии от тебе, который фиг зна где сидит на диване, чухает жопу и слушает Арестовича, Жданова и прочих сказочников в ютубе, о которых до войны никто и не знал кто это такие.
Давай вместе откроем карту, и что? Какие изменения за последние 3 месяца, не расскажешь?
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09.07.2022 20:29 Ответить
Именно после того, как выгнали их с Николаевской области (и то, не полностью, весь Снегиревский район полностью под ними), что мы отвоевали с начала мая?
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09.07.2022 20:31 Ответить
В 2012 году Комсомольская Правда провела в Крыму сочинения среди школьников, и с ужасом выяснила, что молодежь чхать хочет на Рашку и любит Запад. Я сам это читал, любил Комсомолку. И видимо тогда решили вопрос с Крымом форсировать, подключили крымское СБУ, Януковича и понеслась.
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09.07.2022 18:27 Ответить
Все повторюється. Знову пруть десятитисячники, як колись.

ღ ОЛЕНА ღ @Alona1508

Нова Каховка, Херсон - купа буряток з малими дітьми. Інформація від тих, хто бачив це на власні очі. Це ж наскільки у них на батьківщині все хріново, що вони сюди з новонародженими припхалися. Але , все це створює для окупантів потужну мотивацію воювати за ці землі.
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09.07.2022 18:38 Ответить
ну і? пофік на мотивацію, звільняти українські землі потрібно в будь-якому випадку. навіть коли всі буряти сюди переберуться
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09.07.2022 23:03 Ответить
Посееш угрозу и страх - пожнешь ненависть и враждебность. У путиноидов нет будущего
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09.07.2022 18:53 Ответить
 
 