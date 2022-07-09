Не пойдут учиться - вывезут в Крым: в Херсонской области российские оккупанты угрожают родителям школьников
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В Херсонской области захватчики смогут запустить не более 20% школ, пока враг угрожает руководителям школ, распространяет слухи, что детей, которые не пойдут в школы с российской программой, будут отбирать у родителей и отправлять в Крым.
Об этом заявил в эфире телемарафона первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ужасная у нас ситуация, по сути, еще с образованием. Потому что в последнее время орки просто… знаете, просто "танком едут" по нашим педагогам. Их забирают из домов, бросают в камеры директоров школ, руководителей управлений образования в громадах и принуждают к организации образовательного процесса под учебный год. Для того чтобы они собирали трудовые коллективы, составляли списки учителей, которые готовы работать по российской программе", — говорит Соболевский.
По его словам, оккупанты активно распространяют слухи, что родителей, чьи дети не пойдут в школы, которые планируют запустить по российским программам (а это не более 10 - 20% школ), будут лишать родительских прав. "И что этих детей будут отправлять жить и получать образование в Крыму. Это Каховка, Новая Каховка транслирует такое", — говорит Соболевский. Он отметил, что надеется, что это только фейк.
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До 1 сентября осталось 50 дней. За 50 дней в лучшем случае ещё 2 села освободим.
Или ещё есть люди, которые слушают Арестовича и верят в наше ужасное "контрнаступление через 2-3 недели, максимум, прописью".
Если бы орки не были уверены, они бы не строили планы по присоединению ворованных земель к расее. И пока что перевес на их стороне.
Оружия в количествах, которое даёт запад, в жизни не хватит что-то освободить. Хватает только продлить нашу борьбу на какой-то срок.
Давай вместе откроем карту, и что? Какие изменения за последние 3 месяца, не расскажешь?
ღ ОЛЕНА ღ @Alona1508
Нова Каховка, Херсон - купа буряток з малими дітьми. Інформація від тих, хто бачив це на власні очі. Це ж наскільки у них на батьківщині все хріново, що вони сюди з новонародженими припхалися. Але , все це створює для окупантів потужну мотивацію воювати за ці землі.