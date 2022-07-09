В Раде создадут ВСК для проверки нардепов, выехавших из Украины после полномасштабного вторжения РФ, - Стефанчук

В Верховной Раде планируют создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая проверит факты и причины пребывания не на территории Украины выехавших из страны после полномасштабного вторжения Российской Федерации народных депутатов, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решение к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", - пояснил спикер в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время он подчеркнул, что заработная плата не выплачивается парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, членами которых являются, поскольку "они не выполняют свои функции, как народные депутаты". Это, по его словам, касается и их помощников.

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"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев", — добавил Стефанчук.