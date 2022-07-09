РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13703 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 461 46
война (47249) ВР (28822) ВСК (440) депутат (3235) проверка (780) Стефанчук Руслан (578)

В Раде создадут ВСК для проверки нардепов, выехавших из Украины после полномасштабного вторжения РФ, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депутат,вр,рада,верховна

В Верховной Раде планируют создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая проверит факты и причины пребывания не на территории Украины выехавших из страны после полномасштабного вторжения Российской Федерации народных депутатов, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решение к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", - пояснил спикер в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время он подчеркнул, что заработная плата не выплачивается парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, членами которых являются, поскольку "они не выполняют свои функции, как народные депутаты". Это, по его словам, касается и их помощников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты предлагают лишить мандатов Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного

"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев", — добавил Стефанчук.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
И Марфу Безумную поставьте во главе ТСК. Она с вагнеровцами уже разобралась. А расследовать как Зажоперы убежали не хотите? Рассказать чем сейчас занимаются, Трухин, Шефир, Тищенко,, Лещенко занимаются?
показать весь комментарий
09.07.2022 17:48
+22
Всього-на-всього йшов 6 місяць війни.
показать весь комментарий
09.07.2022 17:51
+18
ти диви, що одна українка в конгресi сша робить iз цiм сiонским кублом
показать весь комментарий
09.07.2022 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И Марфу Безумную поставьте во главе ТСК. Она с вагнеровцами уже разобралась. А расследовать как Зажоперы убежали не хотите? Рассказать чем сейчас занимаются, Трухин, Шефир, Тищенко,, Лещенко занимаются?
показать весь комментарий
09.07.2022 17:48 Ответить
"полезный идиот" во всех смыслах этого слова.....
хорошую кандидатуру ОПа, для грязных делишек, себе подыскала - дешево и сердито!
а убедительно врать, то ничего, со временем научится..... ))
показать весь комментарий
09.07.2022 17:55 Ответить
Колю Сракотряса. Он жеж натуральный зеленый герой - в одиночку все Закарпатье у ворога отбил.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:59 Ответить
Дубінеску за кордоном.
показать весь комментарий
09.07.2022 21:08 Ответить
Мабуть жуліки будуть перевіряти інших жуліків...
показать весь комментарий
09.07.2022 17:49 Ответить
Всього-на-всього йшов 6 місяць війни.
показать весь комментарий
09.07.2022 17:51 Ответить
Бінго.
показать весь комментарий
09.07.2022 19:06 Ответить
Порох зміг виїхати за кордон,закуповує авто та бронеавто для ЗСУ,демонструє це публічно,публіці це подобається,Порох здобуває плюс у карму,ОП "жаба душить"-показати нічого,відмитись ніяк Єрмак,Татаров,Безугла,Тищенко,суцільний сором! Потрібно ж з цим щось діяти-ось придумали,по дурнуватому як завжди,на шостий місяць! Але вівцям "єдиного марафону" зайде!
показать весь комментарий
10.07.2022 14:53 Ответить
Одні злодії будуть перевіряти других злодіїв...
показать весь комментарий
09.07.2022 17:52 Ответить
А де у списку баканов? Він перший втік з країни.
показать весь комментарий
09.07.2022 17:56 Ответить
ти диви, що одна українка в конгресi сша робить iз цiм сiонским кублом
показать весь комментарий
09.07.2022 17:56 Ответить
Зараз почнуть змішувати з лайном українку,повиколупують свої чекістські казочки,та будуть заливати у вуха зебілам.
показать весь комментарий
09.07.2022 17:59 Ответить
О, Безумна уже потирает ручки. Позорища! В отставку!!!!
показать весь комментарий
09.07.2022 17:57 Ответить
И в обезьяник гондонов до выводов вск...........................
показать весь комментарий
09.07.2022 17:57 Ответить
А те хто выехал до ?
Хотя о чём это я. Об этом знали только свои, а они вне подозрений.
показать весь комментарий
09.07.2022 17:59 Ответить
Пока дебил не уволит елдака и не выдаст беню в США,ничего не поменяется,ето все ширма и пыль в глаза мудрому нариду
показать весь комментарий
09.07.2022 18:00 Ответить
З тими хто виїхав і так все зрозуміло, ви краще розберіться з тими хто залишився, поки американські колеги не розібрались, Бо дуже соромно буде..
показать весь комментарий
09.07.2022 18:00 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2022 18:00 Ответить
А кто этой комисси деньги платить будет?У нас нету СБУ?Я вообще ничего не понимаю.Делайте тогда министерство,чего с комиссией мелочиться?
это ****** какой то
показать весь комментарий
09.07.2022 18:02 Ответить
Не подсказывай. Прочитают и создадут
показать весь комментарий
09.07.2022 18:52 Ответить
Все що вони вміють так це якісь там комісії і закони під себе створювати. Мені цікаво, якщо вони скажуть їсти гів..о, тому що так треба, всі одразу побіжать це робити
показать весь комментарий
09.07.2022 18:04 Ответить
Ну хоч поржем...
показать весь комментарий
09.07.2022 18:10 Ответить
Кажуть, шо Шуфрич боїця повертатись в Україну, бо його тут відпи#дять націоналісти Вілкул і Добкін. (с) ))))
показать весь комментарий
09.07.2022 18:13 Ответить
....які комісії?Кого немає,всіх нахер с пляжа,окрім вагітних не дивлячись на стать.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:13 Ответить
А що, тільки депутани виїхали? А різноманітна спецура, чінуши та інша прикоритна держкодла.
Чи можна випадково вийти на самих себе.
Сидить кікімора з податкової "біженка" у Європі, капає ЗП, відмазала свого синка ромчика. Вона там збирає гуманітарку, він тут торгує. І скільки їх таких. Шапіто.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:16 Ответить
а потім переформатувати тск в "міністерство по ділах нардепів-біженців". там гуманітарку яку може їм тре буде за кордон переслать, собачого корму, на косметику для коханок, тощо.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:19 Ответить
В тероборону записался даже Юрий Бойко...правда без нефтевышек и его дома в селе Рубежное...Лоханской области...дом его сгорел и разрушился...
показать весь комментарий
09.07.2022 18:20 Ответить
Кстати за июль в казну Украины западные инвесторы скинули 10,5 ярда долларов...Бенямойские заживут круче путлера с ГрязьПромом и Роснефтью...
показать весь комментарий
09.07.2022 18:24 Ответить
Всех уехавших лишить мандата

и Баканов 2 недели где-то пропадал
показать весь комментарий
09.07.2022 18:26 Ответить
Унитаз охранял своей жо..ой.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:54 Ответить
Вангую - накинуться на Порошенко.
показать весь комментарий
09.07.2022 18:42 Ответить
Накинутся, или могут накинутЬся. Две больште разницы. Нарєчіє таке нарєчіє.
показать весь комментарий
09.07.2022 19:01 Ответить
А что там проверять. Все кто уехал без разрешения и по личным делам уволить и лишить гражданства!
показать весь комментарий
09.07.2022 18:59 Ответить
перевірка має бути комплексна... також перевірте на венеричні захворювання... законодатєлі бісові
показать весь комментарий
09.07.2022 19:02 Ответить
Вони вже дізнавались хто здав вагнерівців. І шо? Де звіт? Я теж президент і маю право знати.
показать весь комментарий
09.07.2022 19:05 Ответить
О-ба-на! Не прошло и полгода...
показать весь комментарий
09.07.2022 19:07 Ответить
Рада роздуплилась ? А де лідери опозиційних партій. де Тимошенко. Железняк. Рудик. де вони всі ? Ведуть боротьбу з корупцією у підпіллі чи як ?
показать весь комментарий
09.07.2022 20:04 Ответить
А ТСК для перевірки кнопкодавів, котрі перейшли на сторону кацапів?
показать весь комментарий
09.07.2022 20:09 Ответить
А може заслухають президента щодо здачі Півдня ворогу ? Чи хоч створять для проформи ТСК. це вони вже навчилися створювати ? Та взагалі питань до зеленої влади у суспільства зібралося повний КАМАЗ . Але парламент це НЕ ЦІКАВИТЬ ?!!
показать весь комментарий
09.07.2022 20:11 Ответить
Яка швидка реакція...
показать весь комментарий
09.07.2022 20:48 Ответить
Може ще зарано, Стефанчук, пройшло уже тільки ПЯТЬ місяців !!
Рішучий ти наш, мабуть совість заіла..
показать весь комментарий
09.07.2022 21:30 Ответить
І прізвищ ти звісно russischeschwein не назвеш з міркувань *** зна чог
показать весь комментарий
09.07.2022 21:32 Ответить
После тск по Вагнергейту можете даже не начинать.
Веры вам нет....
показать весь комментарий
10.07.2022 02:16 Ответить
"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев" -

то есть оба до сих пор народные депутаты

их просто из комитетов исключили

ноу коментс
показать весь комментарий
10.07.2022 02:31 Ответить
тупо тягнуть час
показать весь комментарий
10.07.2022 11:33 Ответить
 
 