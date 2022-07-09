В Раде создадут ВСК для проверки нардепов, выехавших из Украины после полномасштабного вторжения РФ, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Верховной Раде планируют создать Временную следственную комиссию (ВСК), которая проверит факты и причины пребывания не на территории Украины выехавших из страны после полномасштабного вторжения Российской Федерации народных депутатов, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.
"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решение к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", - пояснил спикер в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В то же время он подчеркнул, что заработная плата не выплачивается парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, членами которых являются, поскольку "они не выполняют свои функции, как народные депутаты". Это, по его словам, касается и их помощников.
"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев", — добавил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
хорошую кандидатуру ОПа, для грязных делишек, себе подыскала - дешево и сердито!
а убедительно врать, то ничего, со временем научится..... ))
Хотя о чём это я. Об этом знали только свои, а они вне подозрений.
это ****** какой то
Чи можна випадково вийти на самих себе.
Сидить кікімора з податкової "біженка" у Європі, капає ЗП, відмазала свого синка ромчика. Вона там збирає гуманітарку, він тут торгує. І скільки їх таких. Шапіто.
и Баканов 2 недели где-то пропадал
Рішучий ти наш, мабуть совість заіла..
Веры вам нет....
то есть оба до сих пор народные депутаты
их просто из комитетов исключили
ноу коментс