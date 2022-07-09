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Новости Политика Украины
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Херсонщина (3576) Лагута Геннадий (20)

Зеленский уволил главу Херсонской ОВА Лагуту и назначил руководить областью его первого заместителя Бутрия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

лагута

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА) согласно поданному им заявлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента.

Временное исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА возлагается на Дмитрия Бутрия.

Бутрий с января 2019 занимал должность первого заместителя председателя Херсонской ОГА.

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Топ комментарии
+18
Область просрал-получи повышение.Может и медальку какую дадут за великие свершения.
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09.07.2022 18:49
+16
У Зеленського губернатори ще ті "орли", високо літають і за про*оби не відповідають)

А що сталося? Відмивка дезертира й імовірного зрадника не спрацювала? Чи за когось нового місцеві лобісти Єрмаку піднесли?

Тут представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОДА. Ну, в нас дуже "самостійний" уряд - як з опи накажуть, так і погодить. Але ж це треба було понад 4 місяці, щоб нарешті дійшло. Але ж перед тим пару місяців імітували присутність Лагути в вирішенні проблем окупованої області, вели спеціальний під нього заточений офіційний телеграмканал Херсонської ОДА. Та, зрештою, десь за три місяці добавили йому приставку "голова ОВА", а це робиться виключно президентським рішенням. Почали нарешті витягувати на четвертому місяці війни на ефіри свого телемарафону. Й раптово такий облом...

Але це добре, що цю особу звільнять, погано, що кращого навряд чи поставлять. А вся історія - ілюстрація злочинної кадрової політики зеленої влади за умов війни.

P.S.: Про Лагуту й зраду керівництва області я вже давніше писав великий матеріал. Він утік з Херсонщини ще в перші години війни, а з ним разом уся обласна верхівка. Зірвано формування тероборони, мобілізаційної роботи тощо. Потім десь заникався, що я аж припустив, що перебрався до окупованого Криму. А потім почалася його легалізація владою. Але щось пішло не так. Я десь трошки підозрюю в чому. Там дещо із місцевими колаборантами пов'язано. а ще мені не подобається історія з викраденням/не викраденням мера Колихаєва. Чомусь його взялися викрадати саме тоді, коли в Києві почали задавати питання: а чи не слід його кваліфікувати, як посібника окупантів. Колихаєв - колишній партійний шеф та соратник Лагути.
Т.Чорновіл 28 червня
https://t.me/Chornovil_official/6642
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09.07.2022 19:08
+15
Как насчет зеленых питушков, следом за фсбшной мразотой, как там 5 лярдов с Привата? как там битум с белоруссии, как там асфальт?

Вы просто черти зеленые...я вас ненавижу! Вы убили людей...вы не смогли помешать убийцам...вы убийцы...смерть украинцев на вашей совести
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09.07.2022 19:04
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Пойдет на повышение или послом в далекие, мелкие и бедные страны?...
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09.07.2022 18:47 Ответить
Область просрал-получи повышение.Может и медальку какую дадут за великие свершения.
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09.07.2022 18:49 Ответить
Как насчет зеленых питушков, следом за фсбшной мразотой, как там 5 лярдов с Привата? как там битум с белоруссии, как там асфальт?

Вы просто черти зеленые...я вас ненавижу! Вы убили людей...вы не смогли помешать убийцам...вы убийцы...смерть украинцев на вашей совести
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09.07.2022 19:04 Ответить
а тем временем на ******** ))
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09.07.2022 18:55 Ответить
то правда? ну то їй краще свої двері замурувати.
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09.07.2022 18:59 Ответить
*** сосала что ли?
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09.07.2022 19:05 Ответить
черная невдова
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09.07.2022 19:20 Ответить
Гайдая уволь. Он уже того, работу сделал.
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09.07.2022 18:56 Ответить
Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen... "на повишеніє".
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09.07.2022 19:03 Ответить
Так а че і ніякого слідства як чому прбал область
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09.07.2022 18:58 Ответить
Щось не спокійно в кублі кремлівських гнид !!!))
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09.07.2022 19:00 Ответить
Не вмер Данило, так галушкою вдавило!
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09.07.2022 19:03 Ответить
У Зеленського губернатори ще ті "орли", високо літають і за про*оби не відповідають)

А що сталося? Відмивка дезертира й імовірного зрадника не спрацювала? Чи за когось нового місцеві лобісти Єрмаку піднесли?

Тут представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОДА. Ну, в нас дуже "самостійний" уряд - як з опи накажуть, так і погодить. Але ж це треба було понад 4 місяці, щоб нарешті дійшло. Але ж перед тим пару місяців імітували присутність Лагути в вирішенні проблем окупованої області, вели спеціальний під нього заточений офіційний телеграмканал Херсонської ОДА. Та, зрештою, десь за три місяці добавили йому приставку "голова ОВА", а це робиться виключно президентським рішенням. Почали нарешті витягувати на четвертому місяці війни на ефіри свого телемарафону. Й раптово такий облом...

Але це добре, що цю особу звільнять, погано, що кращого навряд чи поставлять. А вся історія - ілюстрація злочинної кадрової політики зеленої влади за умов війни.

P.S.: Про Лагуту й зраду керівництва області я вже давніше писав великий матеріал. Він утік з Херсонщини ще в перші години війни, а з ним разом уся обласна верхівка. Зірвано формування тероборони, мобілізаційної роботи тощо. Потім десь заникався, що я аж припустив, що перебрався до окупованого Криму. А потім почалася його легалізація владою. Але щось пішло не так. Я десь трошки підозрюю в чому. Там дещо із місцевими колаборантами пов'язано. а ще мені не подобається історія з викраденням/не викраденням мера Колихаєва. Чомусь його взялися викрадати саме тоді, коли в Києві почали задавати питання: а чи не слід його кваліфікувати, як посібника окупантів. Колихаєв - колишній партійний шеф та соратник Лагути.
Т.Чорновіл 28 червня
https://t.me/Chornovil_official/6642
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09.07.2022 19:08 Ответить
ты уже с любимой зЕ-ОПой навоевали. ВСУ вас будет понемножку "спрашивать"
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09.07.2022 19:15 Ответить
там такие сцЫкуны, что на километр не подпустят воинов! оно просто сцЫкло = ******* с заборебрика!

Плоть от плоти!
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09.07.2022 21:20 Ответить
та это же враг! Это же черт "********" про Україну, а по факту ****** про ********, чертило ипаное...
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09.07.2022 21:14 Ответить
Найвеличніший затирає сліди свого гівнокомандування.
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09.07.2022 19:12 Ответить
віртуальні шахмати
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09.07.2022 20:13 Ответить
А что, заместитель лагуты, назначенный И.О. не втик вместе с ним 24 февраля??? А почему они не сидят?
Серьезная замена!
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09.07.2022 21:36 Ответить
Геннадій Лагута не зрадник. ******** область ті, хто розмінувати Чонгар. Нє хер срати на нормальних людей!
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09.07.2022 22:05 Ответить
А те кто разминировал или вообще не минировал Антоновский мост, а сами смылись втихую 22 02-не виноваты?
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10.07.2022 02:20 Ответить
 
 