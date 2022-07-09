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Зеленский уволил главу Херсонской ОВА Лагуту и назначил руководить областью его первого заместителя Бутрия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА) согласно поданному им заявлению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента.
Временное исполнение обязанностей главы Херсонской ОГА возлагается на Дмитрия Бутрия.
Бутрий с января 2019 занимал должность первого заместителя председателя Херсонской ОГА.
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+18 Сергей Решетников 38b3ad57
показать весь комментарий09.07.2022 18:49
+16 Bodalux
показать весь комментарий09.07.2022 19:08
+15 Сергей Якимец f3ff978b
показать весь комментарий09.07.2022 19:04
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Вы просто черти зеленые...я вас ненавижу! Вы убили людей...вы не смогли помешать убийцам...вы убийцы...смерть украинцев на вашей совести
А що сталося? Відмивка дезертира й імовірного зрадника не спрацювала? Чи за когось нового місцеві лобісти Єрмаку піднесли?
Тут представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОДА. Ну, в нас дуже "самостійний" уряд - як з опи накажуть, так і погодить. Але ж це треба було понад 4 місяці, щоб нарешті дійшло. Але ж перед тим пару місяців імітували присутність Лагути в вирішенні проблем окупованої області, вели спеціальний під нього заточений офіційний телеграмканал Херсонської ОДА. Та, зрештою, десь за три місяці добавили йому приставку "голова ОВА", а це робиться виключно президентським рішенням. Почали нарешті витягувати на четвертому місяці війни на ефіри свого телемарафону. Й раптово такий облом...
Але це добре, що цю особу звільнять, погано, що кращого навряд чи поставлять. А вся історія - ілюстрація злочинної кадрової політики зеленої влади за умов війни.
P.S.: Про Лагуту й зраду керівництва області я вже давніше писав великий матеріал. Він утік з Херсонщини ще в перші години війни, а з ним разом уся обласна верхівка. Зірвано формування тероборони, мобілізаційної роботи тощо. Потім десь заникався, що я аж припустив, що перебрався до окупованого Криму. А потім почалася його легалізація владою. Але щось пішло не так. Я десь трошки підозрюю в чому. Там дещо із місцевими колаборантами пов'язано. а ще мені не подобається історія з викраденням/не викраденням мера Колихаєва. Чомусь його взялися викрадати саме тоді, коли в Києві почали задавати питання: а чи не слід його кваліфікувати, як посібника окупантів. Колихаєв - колишній партійний шеф та соратник Лагути.
Т.Чорновіл 28 червня
https://t.me/Chornovil_official/6642
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