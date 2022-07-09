ВСУ успешно отразили все попытки штурма оккупантов в Харьковском, Славянском и Донецком направлениях, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 9 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжается сто тридцать шестой день героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.

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На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины откунули оккупантов на ранее занятые позиции.

На направлении Малое Весёлое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

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На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка – Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

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Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Успеха не имел, с потерями отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери в развязанной ими

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бессмысленной войне".