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ВСУ успешно отразили все попытки штурма оккупантов в Харьковском, Славянском и Донецком направлениях, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 9 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной сводке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжается сто тридцать шестой день героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.

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На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины откунули оккупантов на ранее занятые позиции.

На направлении Малое Весёлое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

Все попытки штурма противника по направлениям Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

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На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка – Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

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Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Успеха не имел, с потерями отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери в развязанной ими

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бессмысленной войне".
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Топ комментарии
+19
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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09.07.2022 19:05
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.07.2022 19:16
+9
Ну...
По-перше, це був жест доброї рашволі, а по-друге, наші ще не починали...
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09.07.2022 19:11
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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09.07.2022 19:05 Ответить
Они просто еще не начинали)
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09.07.2022 19:09 Ответить
Ну...
По-перше, це був жест доброї рашволі, а по-друге, наші ще не починали...
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09.07.2022 19:11 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.07.2022 19:16 Ответить
А теперь по-честному.
Почти по всей линии фронта враг владеет стратегической инициативой и постоянно атакует наши позиции. Наши почти везде сидят в глухой обороне. Успешные контратаки ВСУ заканчиваются тем, что враг через несколько дней/недель возвращает утраченные позиции.
На оккупированных территориях враг чувствует себя как дома - в полной безопасности. Полностью отсутствует работа наших ДРГ в тылу врага и пресловутое "партизанское движение".
Подрывы складов врага дальнобойной артиллерией/РСЗО существенного влияния на военные действия врага не окажут, т.к. у врага налажена логистика и огромный запас боеприпасов. Склады перенесут на несколько десятков км. вглубь и просто добавят машин тактического пополнения.
Сопоставляя пополнение и потери врага, можно говорить о том, что орки наращивают и усиливают свою группировку в Украине.

Это вещи очевидные и понятные всем адекватным. И это оптимизма не внушает. И что же "Генштаб" собирается делать со всем этим? А Генштаб нам рассказывает о "деморализации противника", врет о "трудностях с пополнением у орков", называет отступления "мобильной обороной", пытается решить проблемы мобилизации тупыми Сталинскими методами, категорически не проводит никаких брифингов и т.п.
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09.07.2022 19:43 Ответить
Как вижу "Генштаб" в кавычках и т.п. "зраду", так сразу понимаю, откуда завоняло:
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09.07.2022 19:55 Ответить
Хто такі ці "ані"?
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09.07.2022 20:00 Ответить
Яке ти маєш відношення до "адекватних", троляка сепарська?
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09.07.2022 20:01 Ответить
Москвороте,тобі на лентой.сру,там вже твої братушки пляшкосракі всіх перемогли та захопили Аляску,зникни худоба.
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09.07.2022 20:49 Ответить
завоняло дЕрьмачей-подолячей ZEленой антиукраинской про-москальской мерзостью ...
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09.07.2022 21:14 Ответить
Горіть у пеклі , кляті русофашисти 😡‼️
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09.07.2022 21:32 Ответить
 
 