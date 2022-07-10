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Жителей Херсонщины призывают готовить укрытия, чтобы пережить наступление ВСУ: "Наши ребята будут работать максимально аккуратно, но война есть война"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Жителям оккупированной Херсонщины стоит выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Все-таки нужно уезжать нашим людям.

Я знаю, что это очень тяжело и не все имеют возможность, но нужно это делать. Кто никак не может это сделать – надо готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, запас пищи для того, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война".

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По словам Соболевского, в Херсонской области в последнее время все больше успехов в ВСУ.
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Топ комментарии
+43
Дай, Боже!
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09.07.2022 19:17
+40
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09.07.2022 19:28
+36
Всем Херсонтцам удачи и остатся целыми❗
Пересiчным: попкорн и удобный диван👍
Кацапы, а вы не бойтесь, мы вас не больно зарэжым
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09.07.2022 19:22
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Дай, Боже!
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09.07.2022 19:17 Ответить
Та зразу складати їх на компостну купу. А то ше по моргам возять, багато честі.
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09.07.2022 22:36 Ответить
Всем Херсонтцам удачи и остатся целыми❗
Пересiчным: попкорн и удобный диван👍
Кацапы, а вы не бойтесь, мы вас не больно зарэжым
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09.07.2022 19:22 Ответить
Зер гуд!!!!!
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09.07.2022 19:24 Ответить
Тримайтеся і бережіть себе!
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09.07.2022 19:25 Ответить
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09.07.2022 19:28 Ответить
Да расстреляйте вы уже Андреевский мост и рашисты в трусах вплавь будут драпать. Ничего так не подрывает боевой дух и провоцирует панику как осознание того что ты в окружении да еще на чужой земле.
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09.07.2022 19:32 Ответить
наверное ты прав. С одной стороны этот мост и нам нужен уже при наступлении. Но с другой орки при отступлении его явно подорвут. Так что если его разбомбить уже сейчас , то у оркотни будут проблемы и с отступлением и с подвозом боеприпасов. Но самое главное у них сейчас бы появилась паника конкретная
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09.07.2022 20:09 Ответить
тоже удивляет почему мост не тронули до сих пор. Артиллерией его вполне можно достать, Химарс не нужен.
Вообще почему его не подорвали когда рашисты наступали в самом начале. Ладно, в начале ********, как говорит Арестович.
Но сейчас то, устроить рашистам конкретную кабзду - самый раз. За Бучу, за Ирпень, за Чернигов, и за многое прочие.
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09.07.2022 23:33 Ответить
Антонівський!
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09.07.2022 20:12 Ответить
Доречі)Остання інформація з Херсона від нашої знайомої,батьки котрої там.З усього будинку багатовповерхівки залишилось 10% корінних жителів.Решту квартир займають приїзджі москалі : вчителі,військові і просто якийсь невідомий контингент.Корінні ж жителі,немаючи інтернету та зв'язку з Україною,ходять до лісу і приймачами слухають новини з України,бо інших джерел просто нема.Тому не знаю,чи слід когось про щось попереджати.
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09.07.2022 19:42 Ответить
тобто намічається черговий "жест доброї волі" від кацапів (лижня з Херсону)?
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09.07.2022 20:04 Ответить
Если это не деза для орков, то в первый раз слышу чтобы про планы армии рассказывали со всех "утюгов"
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09.07.2022 20:08 Ответить
ИПсО
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09.07.2022 20:13 Ответить
Как раз правильно☝Кацапы знают о превосходстве ВСУ там, и морально многие уже присматривают транспорт для ***** А когда начнутся первые залпы пойдет цепная реакция👍🏃⛷
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09.07.2022 20:13 Ответить
хотелось бы увидеть день когда снова перекроют сухопутный коридор в крым. Вот когда у рашиздов будет полный абзац и разрыв пердаков. Кое кто говорит что кремлядь бункерная решилась на спецобосрацию во многом из за коридора в крым и воды для него.
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09.07.2022 23:37 Ответить
ля ля ля тополя скільки можна вже триндіти про це я чую три місяці
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09.07.2022 20:11 Ответить
Утром наверно начнётся контрнаступление💥 Современное оружие позволяет разбивать железо козломордых в хлам в считанные часы☝Один два дня и Херсон освободят👍
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09.07.2022 20:18 Ответить
Шапками кидать не нужно. Не все так просто и быстро, но в том, что освободят, сомнений нет.
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09.07.2022 20:36 Ответить
А шапками и не собираются. Химерс + дальнобойная артиллерия с высокоточными снарядами👍 И не забываем за точные разведданные в реальном времени от союзников❗
Именно легко и быстро☝
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09.07.2022 20:45 Ответить
Херсон находится кагбэ встороне от дороги по которой можно драпать. Так шо товарищ выше ничего не закидывает шапками. Просто , когда начнется шухер, каазламордым Херсон будет боком.
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09.07.2022 20:53 Ответить
"Не беспокойся, КАзлАдоев! Буду бить аккуратно, но сильно! Ухахахахахаха!!!"(с)
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09.07.2022 20:46 Ответить
ПУТИНХУЙЛО!!!МРАЗЬ ОБОСРАННООБОССАНАЯ ИЗДОХНИ!!!!СКОЛЬКО ИЗЗА ОДНОЙ МРАЗИ ТЫСЯЧЬ ПОЛЯГЛО А СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ СТАЛО БЕДНЯКАМИ!!!И БУДЕТ!!!***** ЗАВАЛИТЕ ПУТИНАХУЙЛА И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ!!!ВСЁ НАЛАДИТСЯ!!!!
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09.07.2022 20:47 Ответить
А жителям Херсонщины это нужно, их кто спросил ? А то ведь и батогами встретить могут
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09.07.2022 21:04 Ответить
А кацапи у них шось питали, коли загарбали майже всю область?Херсонцi же давно чекають на наших рiдних ЗСУ..
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09.07.2022 21:33 Ответить
Ватное пнх
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09.07.2022 23:20 Ответить
Без крови нельзя?
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09.07.2022 21:42 Ответить
Без мокшанськоi-в жодному разi..
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09.07.2022 22:24 Ответить
С Богом ребята. Украина обязательно победит в этой войне!
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09.07.2022 22:16 Ответить
Потрібно ''подякувати'' усій зеленій шоблі за такий стан країни.
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09.07.2022 23:04 Ответить
Жителям серсона уже раздают российские паспорта
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09.07.2022 23:29 Ответить
рашисткая лакмусовая бумажка. раздают спецом для определения степени рашизма и мозгового поражения ватой. перепадет паре сотен местных консерв, а по тв представят что чуть ли не весь регион переметнулся. типичный пропагандисткий рашисткий трюк.
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09.07.2022 23:41 Ответить
Шквал вогню через усю область. Щось і я злякався.
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09.07.2022 23:41 Ответить
Американские РСЗО HIMARS обходятся Украине в 1 миллион долларов В МИНУТУ

Об этом заявил капитан из 103 бригады территориальной обороны.
Полный боекомплект одного HIMARS - 6 ракет по 150 тысяч долларов каждая. Скорострельность - те самые 6 выстрелов в минуту. Итого получаем почти миллион зеленых за залп.
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10.07.2022 00:43 Ответить
Найцікавіше, що орки не розуміють, що все це за їх рахунок. Коли війна закінчиться, рашистські арештовані золотовалютні резерви підуть штатам на оплату ленд лізу, а інша частина на відбудову України. Там мінімум 400 млрд $ на секундочку. Плюс буде розвалена економіка і міжнародна ізоляція... Вони думають, що допоможе Китай, але Китай не допоможе
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10.07.2022 01:02 Ответить
За эту минуту орки теряют танков, Панцирей и С-300 на несколько миллионов. Учитывая, что Украине скидываются ТОП-10 мощнейших экономик Мира, не вижу в этом проблемы.
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10.07.2022 01:31 Ответить
Счёт уже оплачен, не стоит переживать.)
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10.07.2022 02:14 Ответить
Вообще пофиг )
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10.07.2022 02:18 Ответить
они уже оплаченные приезжают, пока за счет американских налогоплательзиков а позже будут оплачены с замороженых средств. Каждая ракета стоит своей цели.
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10.07.2022 07:07 Ответить
С Херсона начнётся победа! Верим в ВСУ. Да поможет вам Бог
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10.07.2022 02:12 Ответить
До цих рекомендацій ще слід додати, щоб ті, хто ще досі не виліз з москальської дупи, хай вчать державну мову - це ніколи не завадить і завжди доречно та актуально, а також допоможе легше пережити український контрнаступ.
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10.07.2022 04:19 Ответить
 
 