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Первые четыре установки HIMARS уничтожают больше врагов, чем классические 152-мм пушки, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars,рсзв

Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Сегодня только первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнеров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра", - сказал министр обороны.

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Резников заявил, что Украине нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы связи, автоматизированные системы управления и многое другое вооружение.

"Чтобы сохранить жизнь наших воинов, нужно, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие", – отметил он.
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Топ комментарии
+31
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09.07.2022 19:43
+22
Скавчать по повній програмі.
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09.07.2022 19:28
+20
Кацапи ще не скавчать, що бандерівці вбивають ними мірних жітєлєй бамбаса?
Якщо ні, то це дивно!
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09.07.2022 19:26
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Sehr gut!
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09.07.2022 19:25 Ответить
Украине дают сейчас далеко не самое современное оружие, а если бы ей дали сейчас самое современное высокоточное западное вооружение, ракеты, то война бы закончилась уже через два месяца, и в Москве! )
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09.07.2022 19:55 Ответить
Спроси Ермака почему.
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09.07.2022 19:59 Ответить
Что "почему", и причем здесь Ермак?
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09.07.2022 21:28 Ответить
А при тому, що він регент Зеленського.
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09.07.2022 21:32 Ответить
Ещё раз: "..если бы ей дали сейчас самое современное высокоточное западное вооружение, ракеты, то война бы закончилась уже через два месяца, и в Москве!",
причем здесь какой-то "регент" и где здесь зависимость от нового вооружения Запада?
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10.07.2022 08:17 Ответить
Хєрово що цього розуміння в нас не було всі 8 років до цього
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09.07.2022 21:10 Ответить
Кацапи ще не скавчать, що бандерівці вбивають ними мірних жітєлєй бамбаса?
Якщо ні, то це дивно!
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09.07.2022 19:26 Ответить
Скавчать по повній програмі.
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09.07.2022 19:28 Ответить
Тоді я спокійний!
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09.07.2022 19:31 Ответить
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09.07.2022 19:32 Ответить
ХІМЕРИ-це справжній жах для кацапських мерзенних вбивць...
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09.07.2022 19:28 Ответить
Четыре мало , если-бы 400 🙏🙏🙏‼️💥💥💥🔥🔥🔥🔥🇷🇺☠️☠️☠️☠️
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09.07.2022 19:55 Ответить
Так еще не вечер. На четыреста Химарсов две с половиной тысячи подготовленных ракетчиков нужны. А это берет время, их готовить.
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09.07.2022 20:25 Ответить
Готовят. По Европе и Америке не знаю, но в Британии тысячи. Инфа из открытого источника. Мой друг помогает переводить. Кацапне будет ооочень жарко...
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09.07.2022 20:42 Ответить
У вашого товариша проблеми з числівниками (( Без образ , але про тисячі Хімарсів у Британії товариш перегнув ((
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10.07.2022 00:59 Ответить
Та він взагалі-то про ракетчиків.
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10.07.2022 13:11 Ответить
Це очевидно , на то вона і високоточна зброя .

установок би 500 і безлім по ракетам до них і через рік можна булоб святкувати перемогу над фашистами з *********
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09.07.2022 19:31 Ответить
Ну, якщо би в США відібрали авіацію, вони б так і воювали проти Росії. Потім би гордо розказували, що день війни їм обходився в 10 мільярдів.
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09.07.2022 19:41 Ответить
Ну если учесть, что первые 10 тыс. ребят уже обучаются на НАТОвской технике в Британии, то можно только гадать, что нам передадут еще через 3 месяца!!!
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09.07.2022 19:33 Ответить
Даже не знаю, что сказать... Ракета калибра 240 мм, оказывается, мощнее снаряда 152 мм! Интересно, он долго думал? Важно, что она летит далеко и прямо в безмозглые головы. А что до линии соприкосновения, то тут она вообще не используется, а вот 152 мм доставляют нам основные хлопоты.
Иногда кто-то что-то как "скажет", так лучше бы вообще не говорил.
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09.07.2022 19:42 Ответить
Согласен❗Тебе лучше молчать. Аналитик с тебя не очень.
Не в обиду.
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09.07.2022 19:48 Ответить
Абдаллаза Свободу Украины

@turkmendagz

·

21 ч

Пишут что дагестанцы продали украинцам две САУ "Коалиция" за 300 000 долларов.
Будь как дагестанцы, станешь богатым!!!
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09.07.2022 19:42 Ответить
непоганий вибір), або ти 200й - або 300000$
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09.07.2022 19:51 Ответить
хотілося б пруфів, хоча б 1 фоточку
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09.07.2022 19:51 Ответить
пан Резников зачем эти высеры
бюджет армии на месяц-130 лярдов гривень
3-4 милярда гривень можна спокойно найти
и купить 15-20 байрактаров
вот так нужно работать министру
а не бла-бла-бла заниматься
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09.07.2022 19:42 Ответить
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09.07.2022 19:43 Ответить
От би Зеленому в пику цей "папірець" тицьнути...
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09.07.2022 19:51 Ответить
Цей "папірець" потрібно тицькати кожному, хто голосував за цього любителя шашликів у травні!
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09.07.2022 20:31 Ответить
На жаль, їм хоч кілок на голові теши.
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09.07.2022 21:00 Ответить
вата (якщо виживе) буде дітям розповідати: "ети хаймарси нашим зольдатам у спину стріляли"
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09.07.2022 19:48 Ответить
Не надо открыто говорить, сколько и чего сейчас работают по врагу.
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09.07.2022 19:50 Ответить
А ты думаешь они как на духу, все по честному рассказывают
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09.07.2022 20:30 Ответить
Главное- не называть точного количества и не трындеть лишнего.
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09.07.2022 22:47 Ответить
а що зміниться? "вичислять по ай пі")))
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09.07.2022 23:17 Ответить
При чём здесь мой ай-пи?
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10.07.2022 11:36 Ответить
Резников? 152от совка и наводящиеся по GPS Himars. Серьойзно ?
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09.07.2022 19:52 Ответить
тут навіть не в тому справа,прильот що 152го що 155го снаряду приблизно рівнозначний,але цей дебіл чомусь їх не порівняв,а порівняв з Хімарісом,це ***** те саме що порівняти 155й з снарядом Урагану або Смерчу,**** понабирали "міністрів" ***** "оборони"...
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09.07.2022 23:20 Ответить
Ну как можно сравнивать гондон с дирижаблем, а совковую гаубицу с HIMARS?
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09.07.2022 19:56 Ответить
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09.07.2022 20:09 Ответить
Реально мы начнем побеждать когда уничтожим рашистские аеродромы с самолетами, нефтяные и газовые вышки и склады с ракетами которыми рашисты нас обстреливают.
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09.07.2022 19:57 Ответить
Когда уберете Ермака от власти вот тогда и победите
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09.07.2022 20:01 Ответить
Не тільки усю зелену шоблу , всі різного ступеню але шкідники або добровільні , або зло намірні ...
всю владу патріотам , що воюють або воювали , от ці люди не баригі і не запроданці , а люди гідності і честі !
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09.07.2022 20:48 Ответить
Иван Яковина каже шо Байден отправляет в Украину новейшие ракеты и круче Гимарсов...
Более подробно зайдите на страницу блогера...
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09.07.2022 19:59 Ответить
АТАCMS
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09.07.2022 20:03 Ответить
Тепер буде фул хаус: химери з ракетами на 300 км, гарпуни, контроль над Зміїним і ******* системи ППО.
Далі імітується удар на Херсон і виманюються туди сили кацапів.
Реальний удар блискавично робиться на Мелітополь.
Одночасно ракетами ATACMS знищується Кримський міст, гарпунами топляться кацапські корита де б вони не бовталися.
І хай кацапи драпають з Херсона і Криму, повторюючи Дюнкерк (хоча ті скоріше просто кинуть своє м'ясо).
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09.07.2022 20:14 Ответить
Да ты стратег однако, прям реинкарнация Напольйона... того что Буанапарте🤔 Почему не в Генштабе, аника-воин, хотя за такой высер тебе положено от рассейского прапорщика нас.прод.склада не меньше ящика печенья и бочки варенья 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.07.2022 20:43 Ответить
Я чекав якихось таких коментарів Наполеони - то все давно вже застаріло, я вчився у Хью Страчана А кацапські галети хай їдять кацапи.
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09.07.2022 21:14 Ответить
Вчився, та не довчився, якщо не зрозумів, що історія нас учить лишень тому, що нічого не учить 😁 Історики - найтупіші представники гуманітаріїв, тупіші істориків хіба що ін'язівці, ті не знають ні своєї мови, а ні чужої, не кажучи про історію, до того ж безграмотні😁 А історія не наука, - вона як повія, хто більше заплатить той її і трактує... хоч раком, хоч боком
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10.07.2022 11:57 Ответить
Точно! А найрозумніші ті, хто всіх тих хуманітаріїв тикає мордою в лайно!
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10.07.2022 12:37 Ответить
Бідолага, і що, часто тебе тикають🤔🧐😁 Чого ж ти тут ошиваєшся, потиканий спадкоємець Хьюги з Страчаном 😝😝😝😝😜🤪 До речі, Хюга хоч знає про твоє існування 🤔
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10.07.2022 16:04 Ответить
Де наша оборонна промисловість? Де наші Нептуни, Вільхи, Стугни, Громи? Де наші танки, в решті решт? Все це ще 3 роки тому було готове до виробництва та постачання в Армію... Нехай ЗЕлене антидержавне кодло відповість - ДЕ ВСІ ЦІ ВИДИ ОЗБРОЄНЬ? Скільки десятків тисяч життів та скільки окупованих міст, зруйнованих будинків та людських доль вже коштував Україні цей грьобаний ZEлений кривавий "асфальт"???
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09.07.2022 20:18 Ответить
Тебе ответить в рифму или сам поймёшь, многословный вопрошака 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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09.07.2022 20:46 Ответить
Да, важкувато воювати. коли при владі зрадники на чолі з Боневтіком уклоністом.
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09.07.2022 20:50 Ответить
Резников, твоя задача гноить бронежилеты и каски. Ну и весь ВПК до кучи. Пора бы и помолчать
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09.07.2022 20:55 Ответить
Теж мені, відкрив Америку!
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09.07.2022 21:36 Ответить
Подтверждаю, знакомый с завода Артем свалил в свое время, после того, как зеленая банда слила оборонзаказ. Не было работы. В том числе это чучелко Резников сливало.
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09.07.2022 22:01 Ответить
Резніков - міністр оборони України з 4 листопада 2021 року. Ніяк він не міг зливати. Якраз після його призначення щось запрацювало.
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10.07.2022 13:20 Ответить
Він прозрів, чи що?
Про шашлики вже не розповідає?
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10.07.2022 01:30 Ответить
Дурне порівняння яке викликає питання: Нах.. було купляти "Дани" 152мм,а не клепати власні "Богдани"155мм?
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10.07.2022 18:59 Ответить
 
 