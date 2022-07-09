Первые четыре установки HIMARS уничтожают больше врагов, чем классические 152-мм пушки, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Сегодня только первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнеров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра", - сказал министр обороны.
Резников заявил, что Украине нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы связи, автоматизированные системы управления и многое другое вооружение.
"Чтобы сохранить жизнь наших воинов, нужно, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие", – отметил он.
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причем здесь какой-то "регент" и где здесь зависимость от нового вооружения Запада?
Якщо ні, то це дивно!
установок би 500 і безлім по ракетам до них і через рік можна булоб святкувати перемогу над фашистами з *********
Иногда кто-то что-то как "скажет", так лучше бы вообще не говорил.
Не в обиду.
@turkmendagz
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21 ч
Пишут что дагестанцы продали украинцам две САУ "Коалиция" за 300 000 долларов.
Будь как дагестанцы, станешь богатым!!!
бюджет армии на месяц-130 лярдов гривень
3-4 милярда гривень можна спокойно найти
и купить 15-20 байрактаров
вот так нужно работать министру
а не бла-бла-бла заниматься
всю владу патріотам , що воюють або воювали , от ці люди не баригі і не запроданці , а люди гідності і честі !
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Далі імітується удар на Херсон і виманюються туди сили кацапів.
Реальний удар блискавично робиться на Мелітополь.
Одночасно ракетами ATACMS знищується Кримський міст, гарпунами топляться кацапські корита де б вони не бовталися.
І хай кацапи драпають з Херсона і Криму, повторюючи Дюнкерк (хоча ті скоріше просто кинуть своє м'ясо).
Про шашлики вже не розповідає?