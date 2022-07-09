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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Франция (3082) Черниговщина (1346) восстановление (174) Ларше (4)

Поблагодарил Францию за намерение отстраивать Черниговщину, - Зеленский провел переговоры со спикером французского сената Ларше

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ларше

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента подчеркнул, что скорейшее возобновление мира на украинской земле остается первоочередным приоритетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский проинформировал сенаторов о развитии ситуации на фронте. В связи с этим стороны обсудили вопрос дальнейшего наращивания помощи силам обороны Украины.

Он также отметил важность наработки работающих гарантий безопасности для нашего государства. "Владимир Зеленский отметил, что Франция является одним из ключевых партнеров Украины в этом направлении", — отмечается в сообщении.

Президент поблагодарил за готовность Франции за намерение содействовать восстановлению Черниговской области.

Глава государства отметил важную роль Франции в обретении Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Роль французского председательства в ЕС в этом процессе, а также позиции вашего государства и лично президента Эмманюэля Макрона невозможно переоценить", – подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Сената Франции Ларше планирует визит в Украину, - СМИ
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Топ комментарии
+22
Що і треба було довести - "Блазень" не пустив Атрошенка в Європу бо хоче буть "благодійником" для чернігівців САМ
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09.07.2022 19:57
+10
Теж про це подумав.
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09.07.2022 20:04
+9
Ни копейки мимо кармана Ермака и Татарова.
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09.07.2022 20:32
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Що і треба було довести - "Блазень" не пустив Атрошенка в Європу бо хоче буть "благодійником" для чернігівців САМ
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09.07.2022 19:57 Ответить
Теж про це подумав.
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09.07.2022 20:04 Ответить
Зелений Петрушка...
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09.07.2022 20:02 Ответить
Вікторію Спартц теж не пустив, щей обгадив.
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09.07.2022 20:04 Ответить
В Україні головним має бути толкова людина і чує моє серце, що це буде не зільонський...
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09.07.2022 20:12 Ответить
Які виборці, така і людина.
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09.07.2022 20:31 Ответить
Зеленського вибрали як то кажуть "хоть и пазор лишь бы небыло вайны", а воно ось як сталося
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09.07.2022 21:07 Ответить
Чего то на фотке Ермака нет. Странно)
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09.07.2022 20:15 Ответить
Провів перемовини, подякував за відбудову, потиснув руку, познайомився з французом.
І шо? Приорітети затвердили?
Хоч дружбанами стали?
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09.07.2022 20:16 Ответить
Главное лохам впарить шо царь о них заботится. Доя осознания того, что ваабще нифига по факту неделается, на это нужно мышление и память
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09.07.2022 21:10 Ответить
Бойцов «Азова» приговорили к смертной казни в т.н. «ДНР».

Речь идет о Константине «Фоксе» Никитенко и его сослуживце Николае «Фросте». Местные СМИ пишут, что они приговорены к расстрелу.

Сталин на том свете нервно курит в сторонке 🤬
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09.07.2022 20:27 Ответить
Зеля так всех рятує
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09.07.2022 20:54 Ответить
Уже 95 квартал спасен он за границей
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09.07.2022 21:11 Ответить
Ни копейки мимо кармана Ермака и Татарова.
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09.07.2022 20:32 Ответить
Для кого війна а для кого мати рідна
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09.07.2022 21:53 Ответить
Вот и нарцисс,один договорился,а другой герой...
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09.07.2022 20:52 Ответить
Зе Ти як президент повний ноль,тебе ніколи ніколи в житті не вибере, слава богу що я за таку тварину не голосував,в цій війні ти так виновен як и путлер
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09.07.2022 21:52 Ответить
Не ображайте "мудрий нАрід"...
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09.07.2022 22:12 Ответить
 
 