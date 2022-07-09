Поблагодарил Францию за намерение отстраивать Черниговщину, - Зеленский провел переговоры со спикером французского сената Ларше

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента подчеркнул, что скорейшее возобновление мира на украинской земле остается первоочередным приоритетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский проинформировал сенаторов о развитии ситуации на фронте. В связи с этим стороны обсудили вопрос дальнейшего наращивания помощи силам обороны Украины.

Он также отметил важность наработки работающих гарантий безопасности для нашего государства. "Владимир Зеленский отметил, что Франция является одним из ключевых партнеров Украины в этом направлении", — отмечается в сообщении.

Президент поблагодарил за готовность Франции за намерение содействовать восстановлению Черниговской области.

Глава государства отметил важную роль Франции в обретении Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Роль французского председательства в ЕС в этом процессе, а также позиции вашего государства и лично президента Эмманюэля Макрона невозможно переоценить", – подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Сената Франции Ларше планирует визит в Украину, - СМИ