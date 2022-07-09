В российском концерне "Азмаз-Антей" скандал - по документам комплексы С-400 должны сбивать ракеты HIMARS, а ВСУ этими ракетами уничтожили этот комплекс в Харцызске, - Антон Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что из-за использования ВСУ системы РСЗО "HIMARS" в среде российских производителей разразился скандал.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в фейсбуке.
Геращенко отметил: "В минобороны РФ начались разборки с руководством производителем хваленых систем ПВО - С300 и С400 - концерном "алмаз-антей"
Глава Правления - бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков и Директор Концерна Ян Новиков могут не только лишиться постов, но и получить уголовные дела за подрыв обороноспособности РФ.
Руководство этой преступной организации, во время заключения многомиллиардных контрактов на поставку С-400 гарантировало, что их система ПВО будет гарантированно сбивать не только самолёты и вертолёты, но и ракеты запускаемые американскими РЗСО "HIMARS".".
Как всегда это бывает в ВПК нацистской РФ, технические характеристики флагманского комплекса ПВО завысили в разы , а деньги, выделенные на разработку С400, благополучно разворовали.
Обман выявился недавно, когда С400 не смогли сбить ни одной ракеты "HIMARS" ни на Донбассе, ни в Запорожской и Херсонской областях.
Мало того, во время удара по военной базе русских в Иловайске , ракетами HIMARS был уничтожен комплекс С400, который должен был прикрывать этот район от ударов с воздуха.
То есть комплекс ПВО С400 не может не то что охранять воздушное пространство, а даже не в состоянии защитить самого себя!
Думаю что эта история приведёт не только к громким отставкам и уголовным делам, но и к отказам потенциальных покупателей от продукции концерна "Алмаз -Антей".
Уверен, что уничтоженный в Иловайске комплекс С400 не последний в послужном списке "HIMARS" в Украине.".
Пожалуйста, подождите...
От як великий ататюрк Ердоган лоханувся з купівлею с400. По факту хлам, так ще і з союзником США горшки побив і з їхніми Ф-35 пролетів.
Також зрозуміло, що захист україномовних жителів Білгородської народної республіки від воронезьких і курських горлорізів -- свята справа.
Ах точно в росіян із науками не дуже. Гобліни що з них взяти.
До речі кому цікаво чисто в теорії РСЗО може збивати C-ram.
развели так развели лохов.
А Эрдоган при встече даст хмуйлу с ноги по тому месту,
где когда-то были яйца.
4 хаймарса поставили раком весь тыл русни. Если бы их ракеты сбивались то не было бы столько подорванных складов и было бы хоть 1 видео перехвата.
А пока только перепуганное кудахтание русни на их пабликах.
Той хіращенко, він в МВС за щось відповідає, він там чимось займається?
Чи тільки про успіхи ВСУ, до якого він жодного відношення немає, може теревеніти?
Постоянные поиски какой-нибудь (новой) "волшебной палочки" - это очень инфантильная позиция. Воевать надо потом, кровью и тем что есть. А мы сидим в глухой обороне и жалуемся на отсутствие "волшебных палочек".
Я думаю , що з Джавеліна безпечніше танка ******** ніж коктейлем , теж саме і про Стінгер і іншу західну зброю яку надають Україні
але геращенко як був та і залишився ******* свинорилим!!