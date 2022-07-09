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Войска РФ второй раз за день нанесли удар по Кривому Рогу, - Вилкул
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул вечером в субботу, 9 июля, сообщил об очередном "прилете" в районе поселка Радушное, что вблизи города.
Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Прилет в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Boruh Zackelberger
показать весь комментарий09.07.2022 20:35
+7 Alex Vassago
показать весь комментарий09.07.2022 20:28
+6 Timur Davidov
показать весь комментарий09.07.2022 21:02
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А де хвалені баражуючі **********? Що немає даних розвідки, щоб запустити ці **********, які летять на 40 і більше кілометрів, і нарешті "вгамувати" ці РСЗО?
Їх же не так і багато, особливо "Ураганів".
Прогнозируемо!
перший етап - відкрити південь, пройшов вдало.
з другим - як завжди!
але у куміра 73 дупоголових є ще мільярд планів
нам нужно 2000-3000шт в месяц
и про артилерию кацапов можна будет забыть
где взять деньги
1. бюджет армии
2.пожертвование украинцев
3.попросить бизнесменов роскошелится
ничего сложного просто работать нужно
треба казати супротивник завдав ракетного удару із скількох ракет у заголовку.
Я вже думав батківський дім Зелі захватили.