У Украины сегодня уже есть защита нашего неба: российские самолеты у нас уже не летают, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников во время онлайн-конференции Forbes "Строим вместе" объяснил, почему в Украине будет неэффективна система противовоздушной обороны "Железный купол".
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Резников подчеркнул, что украинские военные сбивают достаточно большое количество российских ракет и авиацию, однако защиту неба нужно существенно усиливать.
"У нас, у Украины, и сегодня уже есть защита нашего неба. Она не идеалена, но, поверьте, мы достаточно большое количество ракет сбиваем, которые летят. Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма. Враг боится приблизиться, потому что у нас очень профессиональные воздушные силы, а бойцы всех видов, родов и сил ВСУ и других составляющих сил обороны искусно применяют ПЗРК", – подчеркнул Резников.
Однако, по его словам, в Украине будет неэффективна система "Железный купол", и вместо нее нужно развивать свою систему ПВО/ПРО.
"Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Мало того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по сути, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии, и в США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе от наших партнеров", - подчеркнул министр обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
по друге - маловідомий
по третє - ППО та ПРО мають трохи різні задачі, хоч вони і пересікаються
в четверте - навіть найтупіший преЗЕдент висловлює інколи розумні речі, звісно не свої, для цього є радники і звістно не *****!!!
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Треба було смайлик поставити, бо дехто не вкурив. )))
а ніззя так зробити, шоб міністр був фаховим,
а тим більш, найбільш фаховим в своїй галузі ?
Якого хєра юриста поставили міністром оборони ?
ти особисто будеш робити зауваження, якщо тобі при потребі операцію на головному мозку буде робити слюсарь-сантехнік 5 розряду замість нейрохірурга ?
И дЕрьмак с удовольствием выдаст вам для этих целей боекомплект свежего, не более чем годичной давности, куском асфальта. Вам один БК или сразу три?
Тільки що спілкувався.
Над чаплинським районом постійно літають, навіть під час бесіди.
Але вже високо у небі.
Неділю назад на низьких висотах наярювали круги. Мабуть тренуються
ПОНЕДІЛОК, 21 ЛЮТОГО 2022, 11:30
25 січня 2022
Готуй пакет з суарями.
Кстати, неуважаемые кацапские боты - на послевоенном трибунале вы также будете признаны виновными в разжигании войны. С пропагандистами Гитлера именно так было. Некоторых из них даже повесили по решению трибунала. Так что лучше увольняйтесь с ботофермы пока не поздно.
Тобто, створюєте кацапським ботам комфортні умови.
What's next - we don't need HIMARS because we all are brave and have enough meat to throw against the invader?
Please God, make stupid people in Ukrainian military ranks just be gone. For the sake of the country and its good people.
Третьего не дано..
Надобраніч панове...