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У Украины сегодня уже есть защита нашего неба: российские самолеты у нас уже не летают, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

купол,залізний

Министр обороны Украины Алексей Резников во время онлайн-конференции Forbes "Строим вместе" объяснил, почему в Украине будет неэффективна система противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Резников подчеркнул, что украинские военные сбивают достаточно большое количество российских ракет и авиацию, однако защиту неба нужно существенно усиливать.

"У нас, у Украины, и сегодня уже есть защита нашего неба. Она не идеалена, но, поверьте, мы достаточно большое количество ракет сбиваем, которые летят. Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма. Враг боится приблизиться, потому что у нас очень профессиональные воздушные силы, а бойцы всех видов, родов и сил ВСУ и других составляющих сил обороны искусно применяют ПЗРК", – подчеркнул Резников.

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Однако, по его словам, в Украине будет неэффективна система "Железный купол", и вместо нее нужно развивать свою систему ПВО/ПРО.

"Мы все знаем пример Израиля, который довольно неплохо защищает небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Мало того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по сути, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии, и в США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе от наших партнеров", - подчеркнул министр обороны Украины.
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Топ комментарии
+22
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09.07.2022 21:33
+21
какое своё ппо? а откуда тогда деньги на асфальт брать?
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09.07.2022 21:21
+19
І що ж вам, падлам, заважало розвивати таку систему ппо/про, як тільки прийшли до влади ? (бо "бариґа", як відомо, ніц же ж не робив)
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09.07.2022 21:25
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Правила форума Совет форумчан
та вони з Курська по Кременчуку ракети випускають, або з Криму по Миколаєву
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09.07.2022 21:19 Ответить
по Миколаїві Харкові і Одессі воно видно який захист
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09.07.2022 21:20 Ответить
Ну ППО там ідеально працює, ніхто не літає. ПРО, це набагато складніша тема, але теж багато збивають.
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09.07.2022 21:34 Ответить
Подивись, як написано, кому ти відповідаєш?
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09.07.2022 21:57 Ответить
Якеж воно делетант , Господи
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09.07.2022 21:21 Ответить
Навчіться спочатку правопису, а вже потім, можливо, коли небудь, будете робити зауваження міністрові, який би він не був.
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09.07.2022 21:49 Ответить
Autorare Autorare відомий і шанований спецеаліст і коминтатор, і не вам, делетанту, робити йому зауважиння!
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09.07.2022 21:53 Ответить
по перше - комЕнтатор
по друге - маловідомий
по третє - ППО та ПРО мають трохи різні задачі, хоч вони і пересікаються
в четверте - навіть найтупіший преЗЕдент висловлює інколи розумні речі, звісно не свої, для цього є радники і звістно не *****!!!
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09.07.2022 22:19 Ответить
Ше один граматій виліз. Тут відомі спиціалісти і коминтатори пишуть, а вам до них далеко щоб поправляти помилки.
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10.07.2022 07:52 Ответить
відомий і шанований спецеаліст і коминтатор, і не вам, делетанту, робити йому зауважиння!
***********
Треба було смайлик поставити, бо дехто не вкурив. )))
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10.07.2022 14:04 Ответить
"Спецом" не ставив...
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10.07.2022 15:52 Ответить
Який би він не був - Тупий і ще тупіший.
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09.07.2022 21:58 Ответить
"будете робити зауваження міністрові, який би він не був."

а ніззя так зробити, шоб міністр був фаховим,

а тим більш, найбільш фаховим в своїй галузі ?

Якого хєра юриста поставили міністром оборони ?
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09.07.2022 22:01 Ответить
"будете робити зауваження міністрові, який би він не був."

ти особисто будеш робити зауваження, якщо тобі при потребі операцію на головному мозку буде робити слюсарь-сантехнік 5 розряду замість нейрохірурга ?
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09.07.2022 22:09 Ответить
какое своё ппо? а откуда тогда деньги на асфальт брать?
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09.07.2022 21:21 Ответить
І що ж вам, падлам, заважало розвивати таку систему ппо/про, як тільки прийшли до влади ? (бо "бариґа", як відомо, ніц же ж не робив)
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09.07.2022 21:25 Ответить
необьснимая любовь к откатам, пока при власти
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10.07.2022 01:08 Ответить
боже, якекончене !
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09.07.2022 21:26 Ответить
якось так і є. якщо б гради стріляли поодинокими ракетами, "Залізний купол" щє мав би сенс. Проти іскандерів та середньої баллістики і круїзних ракет в них "Праща Давида" (спільна розробка американської Raytheon та ізраїльскої Rafael), а для ураження ракет у стратосфері - комплекс Хец-3 (Стріла-3, спільна розробка Boeing та Israel Aircraft Industries).
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09.07.2022 21:26 Ответить
Так, над Україною вони не літають за виключенням півдня і сходу. Але хіба від того легше? Пуляють ракети здалеку. То може вже час збивати їх там???? Чи Єрмак не дозволяє?
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09.07.2022 21:27 Ответить
Так чего же вы ждёте? Начинайте сбивать!
И дЕрьмак с удовольствием выдаст вам для этих целей боекомплект свежего, не более чем годичной давности, куском асфальта. Вам один БК или сразу три?
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09.07.2022 21:30 Ответить
Де там? Над Каспієм?
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09.07.2022 21:30 Ответить
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09.07.2022 21:33 Ответить
Літають.

Тільки що спілкувався.
Над чаплинським районом постійно літають, навіть під час бесіди.
Але вже високо у небі.
Неділю назад на низьких висотах наярювали круги. Мабуть тренуються
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09.07.2022 21:33 Ответить
то літають ті, що отримали візи, їм вже можна
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10.07.2022 01:10 Ответить
В Ізраїлі є 5 ешелована система пво і про , не потрібно нам розказувати про залізний купол , це все для лохтората ?!
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09.07.2022 21:34 Ответить
Оналітєг від бога. Резніков: Росія не має в Білорусі такого контингенту, щоб напасти на Київ

ПОНЕДІЛОК, 21 ЛЮТОГО 2022, 11:30
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09.07.2022 21:45 Ответить
Конгрессвумен Виктория Спаркс требует отчета Байдена по дЕрмаку
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09.07.2022 21:49 Ответить
Резніков: зараз немає підстав очікувати повномасштабного вторгнення Росії

25 січня 2022
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09.07.2022 21:50 Ответить
Хто-небудь зрозумів, що воно пернуло ротом🤔🧐😁 Було б непогано, якби під мудрим керівництвом оцієї збірної клоунів жило 73% мудрого наряду, але за що така кара іншим 27% 🤔
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09.07.2022 21:50 Ответить
Як там, Резніков, орда вже зібрала ударні угрупування на кордоні?
Готуй пакет з суарями.
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09.07.2022 21:50 Ответить
Кстати, Резников уже догадался, что россияне могут стартануть с Крыма и Беларуси, даже если он не наблюдает признаков вторжения. (Ну или нет).
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09.07.2022 21:56 Ответить
Телемарафон это чистый Лохотрон Zeлеколомойских...
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09.07.2022 21:56 Ответить
За період с 2014 року і по 2019 рік "бариги" розробили декілька ракетних комплексів і РСЗВ "Нептун", "Грім 2", "Сапсан", "Верба", ТПРК "Стугна" "Корсар", САУ "Богдана" (це не повний перелік), розроблялася ППО-ПРО..., але вумний нарід вирішив, що немає чого гратися великим дядям у війнушки і все що було, по-хазяйські закатали в асфальт. Питання перше, а які ракетні комплекси за три роки розробила команда Боневтіка? Хто буде нести відповідальність за халатне ситавлення до оборони, де в процессі активної фази війни ворогом знищені великі заводи, оборонні заводи, інфрастуктура, будинки, школи, лікарні, дороги, містки і люди? Про що знову "зелені" брешуть і заспокоюють нарід, вони в бункерах, а нарід кожного дня в Харкові, Миколаєві, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і вже декілька днів Кривий Ріг отримує купу ворожих ракет і їх немає чим збивати, а Боневтік зі своєю командою роблять вигляд, що так все і має бути, що вони тут ні до чого, але відосики на своє прославління клепають, подушки, цукерки зі своїми зображеннями клепають, навіть книги почали писати.
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09.07.2022 21:58 Ответить
Кроиє "амхфальта Зелебобікого нема ні х..я зато є дороги від РХФСР і ******* жертви українців ДУМАЙ- те якщо чим і кому.😢😢😢😢😢😢😢😢😢
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09.07.2022 22:00 Ответить
Украине в плане ПВО больше подходит вьетнамский опыт, чем израильский. Украина сражается не с голожопыми террористами, а с превышающим ее по мощи противником.
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09.07.2022 22:01 Ответить
Новейшие американские ракеты АТАСМS могут задержать из за дЕрмака и прочих крыс путлера
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09.07.2022 22:02 Ответить
Не літають - ето прітяжєніє Землі, або вони крилами ніправільно **********?
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09.07.2022 22:03 Ответить
Обратите внимание сколько лаптей набежало в комменты. Ещё и на украинском пытаются писать. Знатно у них подгорает, раз так массово набежали..

Кстати, неуважаемые кацапские боты - на послевоенном трибунале вы также будете признаны виновными в разжигании войны. С пропагандистами Гитлера именно так было. Некоторых из них даже повесили по решению трибунала. Так что лучше увольняйтесь с ботофермы пока не поздно.
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09.07.2022 22:03 Ответить
Так вони саме тому сюди набігають, бо такі, як ви пишете для них їхнім окупантським язиком.
Тобто, створюєте кацапським ботам комфортні умови.
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10.07.2022 14:08 Ответить
That is the most idiotic statement ever! And this is the top military ranking officer?
What's next - we don't need HIMARS because we all are brave and have enough meat to throw against the invader?
Please God, make stupid people in Ukrainian military ranks just be gone. For the sake of the country and its good people.
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09.07.2022 22:03 Ответить
Нипонял, но написал классно
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09.07.2022 22:12 Ответить
Але написано мовою наших друзів, а не язиком окупантів.
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10.07.2022 14:11 Ответить
вони зараз присаджують лохторат через канали такі як Труха. по кількості лайків в тій самій Труха стає зрозуміло в який бік вони пхнуть, це зомбація молодняка, вони оберуть зеленського на другий термін
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09.07.2022 22:10 Ответить
А чем Труха Харьков про@бала?
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09.07.2022 22:14 Ответить
Резников пургамет
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09.07.2022 22:10 Ответить
Или Украина...Или дЕрмак...
Третьего не дано..
Надобраніч панове...
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09.07.2022 22:12 Ответить
Еврей - оправдує евреїв. Ізраіль відказав Україні - в любій зброї. В продажі та постачанні. Іудеї кажуть що залізний купол - це єрунда і Україні він не потрібний. І він мало ефективний....То що черга за ним стоїть - це нічого не означає.... От Німеччина пару днів назад заявила що дуже б хотіла купити "Желізний купол" для ПРО і ще б якусь систему ( я не памятаю саме яку)..
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09.07.2022 22:55 Ответить
І вірно кажуть. Купол-то проти літаючих труб із гаража.
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10.07.2022 05:39 Ответить
По поводу железного купола есть доля правды. Там своя специфика. Даже американцы решили не ставить ее себе на вооружение хотя сами евреям и клепают эти ракеты. Да и в целом это больше их разработка. Я бы присмотрелся к южнокорейским, норвежским ну американским варианта.
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09.07.2022 23:08 Ответить
одно дело КАСАМЫ -сделаные на коленке и прилетающие из-за забора,что сбивает Израиль,а другое дело КАЛИБРЫ И ИСКАНДЕРЫ летящие за пару сотен км,тока почему то партнёры НЕ ХОТЯТ ДАВАТЬ ПРОСТО ТАК И ДАЖЕ ЗА МАЛЕНЬКИЕ ДЕНЬГИ
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10.07.2022 01:05 Ответить
"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают" - це напевно вже діє візовий режим з РеФе
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10.07.2022 01:06 Ответить
Рєзніков як і всі зелені-пустозвон
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10.07.2022 11:28 Ответить
 
 