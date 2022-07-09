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Оккупанты атаковали ракетами всю линию фронта в Донецкой области, погибли три человека и еще восемь ранены, - председатель ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

Россияне ракетами атакуют всю линию фронта в Донецкой области, погибли три человека и еще восемь ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и городам в относительном тылу", – написал он.

Кириленко уточнил, что, в частности, под огнем освобождена от россиян Павловка в Угледарской громаде. Ракетным ударом разрушен один дом, без пострадавших.

Он отметил, что в Авдеевке – более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

В Марьинке от обстрелов погиб не менее 1 человек, в Красногоровке - вспыхнул пожар в полях.

В Очеретинской громаде из Смерчей обстрелян дачный кооператив, в Новоселовке Первой — без пострадавших.

В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно о 1 погибшем и 3 раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

В Светлодарской громаде четыре человека получили ранения в Зайцево. Также один погибший и один ранен в Переездном Звановском громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстреляли ТЭС, железнодорожную станцию и дома: Последствия ракетных ударов оккупантов по Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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09.07.2022 21:41 Ответить
Господи да прекрати не винные жертвы(((((нет войне
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09.07.2022 21:48 Ответить
Ця молитва не допоможе!

Потрібно: "смерть ворогам-касапам"! Тільки тоді українцям буде легше.
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09.07.2022 22:08 Ответить
Взорвали логистику крыс путлера по всему фронту...но крысы путлера атакуют...
СТРАННО...
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09.07.2022 21:53 Ответить
це ракети, вони досить далеко літають, логістику треба в глибокому тилу рашкі підривати, щоб вже й ракети у них не літали.
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09.07.2022 22:06 Ответить
взорвали крупняк, а мелких нычек у них там еще не меряно......
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09.07.2022 22:08 Ответить
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09.07.2022 22:05 Ответить
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09.07.2022 22:05 Ответить
А тепер уявімо, якби у нас з самого початку були вдостатку "Вільхи", "Богдани", "Громи" та інші ніштяки. *** би кацапи сюди поткнулись. Зелені ******** знали, що робили.
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09.07.2022 22:30 Ответить
И не только Донетчину. Часа в три утра по Харькову опять *******. Два прилёта , обычных , Искандерами было точно. Опять разбудили суки.
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10.07.2022 04:27 Ответить
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10.07.2022 07:02 Ответить
 
 