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После освобождения Змеиного возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море", - Администрация морских портов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

администрация,украины,ампу,морских,портов

В Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое после освобождения острова Змеиный от русских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба администрации морских портов Украины.

"Возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также на сайте уточнили, что за дополнительной информацией можно обращаться по телефону: +38 (098) 160-19-49.

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Супер. Перепрошую, хтось знає що то за країна новососсия? її прапор вісить за спиною у гіркіна, вже на 8-й секунді.
https://www.youtube.com/watch?v=xc7246FG8_g
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09.07.2022 22:11 Ответить
знищити би вигрібну *********, відновити Великий Шовковий Шлях....
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09.07.2022 22:13 Ответить
АМПУ *****. пшеницю палять, і це тільки початок, які нах перевезення
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09.07.2022 22:15 Ответить
В мене питання до Киян.Слухайте на майдані виносили всіх.Київ це місто сердце і душа країни.Питання доки попи фсбшники будуть в Лаврі?Для мене це реально якась загадка.Це лайно сидить в центрі міста і вільно пересувається.І Це Київ ! Чесно кажучи в шоці.Люди сини доньки батьки гинуть на фронті в Києві сидить це лайно.Навіть на заході заборонили московітів.Я не розумію цього !
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09.07.2022 22:16 Ответить
Украинцы не религиозная нация. Это очевидно. В церковь по воскресеньям ходят может сотая часть процента от всего населения. Это даже не США. Беготня с яйцами на пасху это скорее культ Карго. Поэтому всем пох на попов. В Киеве так точно. Ну вот так сложилось. Посему влияние фсбэшников в рясах ябы не переоценивал. Вот ермаки с рабиновичами это уже другой вопрос.
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09.07.2022 23:00 Ответить
Це відверта брехня.Цю сволоту люди ненавидять.Українці дуже набожна нація особливо захід .І це лайно паплюжить святиню столиці не кажучі що це московіти яких треба геть прибрати с країніи !
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10.07.2022 00:13 Ответить
Горить новий врожай. Не віддавайте зерно!!! Дебіли!!!!
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09.07.2022 22:32 Ответить
Звідки пишеш , пожежнику ? (( Або простіше - на кого працюєш ?
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10.07.2022 01:23 Ответить
 
 