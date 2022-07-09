После освобождения Змеиного возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море", - Администрация морских портов

В Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое после освобождения острова Змеиный от русских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба администрации морских портов Украины.

"Возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также на сайте уточнили, что за дополнительной информацией можно обращаться по телефону: +38 (098) 160-19-49.

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